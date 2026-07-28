PcComponentes liquida el iPhone top en calidad-precio: tiene apellido Pro y estará actualizado varios años

Una de las mejores cosas que tiene Apple es que ofrece soporte de actualizaciones de software durante muchos años, lo que permite que podamos comprar un dispositivo antiguo y que se siga actualizando durante muchos años. Ocurre, por ejemplo, con el iPhone 12 Pro, móvil que está disponible reacondicionado en PcComponentes por 359 euros y que aún seguirá recibiendo actualizaciones durante unos años.
iPhone 12 Pro (256 GB)
Un iPhone con apellido Pro más barato
El iPhone 12 Pro es un buen móvil. Quizás no tenga las mejoras y novedades que veamos en las generaciones más actuales, pero sigue siendo una propuesta interesante tanto por su formato como por todo lo que ofrece. PcComponentes ofrece dos años de garantía y promete que tiene un rendimiento impecable.
El móvil se lanzó en 2020 y todavía recibirá actualizaciones de software; concretamente estará actualizado hasta 2028. Es, por lo tanto, ideal tanto si lo queremos como primer móvil o como secundario (por ejemplo de trabajo). Es, además, bastante compacto con una pantalla de 6,1 pulgadas y viene en una configuración de 256 GB de almacenamiento interno.
Por otro lado, el iPhone 12 Pro incorpora el chip A14; no es el más reciente, por supuesto, pero sigue ofreciendo un buen rendimiento. También es compatible con carga rápida de 20W y con carga MagSafe, así como también dispone de redes 5G y FaceID.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 12 Pro hoy
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil para el trabajo o para un uso más secundario, o como móvil principal si quieres un dispositivo de Apple compacto y barato.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas exprimir al máximo el móvil con apps y juegos exigentes o si para ti es imprescindible que cuente con funciones de inteligencia artificial.
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Imágenes | Anna Martí, Apple
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