MediaMarkt deja a precio mínimo este Google Pixel con pantalla de 6,3 pulgadas y chip Google Tensor G4

Si estás buscando un móvil compacto, con una cámara de buen nivel y la experiencia Android más limpia del mercado, no hace falta irse a la gama alta. MediaMarkt acaba de tumbar el precio del Google Pixel 10a. Lo tiene rebajado a 449 euros, pero, además, puedes conseguir un descuento extra de 44,90 euros si eres de miMediaMarkt. Gracias a este privilegio, el móvil se queda disponible por 404,10 euros.
Google Pixel 10a 128 GB
Un móvil bueno, bonito y barato
Este Google Pixel 10a que MediaMarkt tiene rebajado es un teléfono con Android puro con una pantalla pOLED de 6,3 pulgadas con resolución Full HD+. Dicha pantalla alcanza un brillo pico de 3.000 nits y presenta una tasa de refresco de 120 Hz.
Como ya hemos indicado, viene con la última versión de Android y su cerebro es el chip Google Tensor G4 (no es el más potente del mercado, pero es más que suficiente para tareas cotidianas), acompañado de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno.
Si hay algo destacable de este dispositivo, es que promete hasta siete años de actualizaciones garantizadas. En cuanto a su apartado fotográfico, incorpora una doble lente trasera y, por último, se debe mencionar que su batería tiene una capacidad de 5.100 mAh y admite carga rápida por cable de 30 W.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para el google pixel 10a hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas una de las mejores cámaras por debajo de 500-600 euros. Es la compra ddefinitiva si tu prioridad número uno es hacer fotos y vídeos excelentes sin complicaciones.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas llenar la batería del 0 al 100% en 15 o 20 minutos antes de salir de casa, este modelo se te hará lento.
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Imágenes | Iván Linares (Xataka) y Google
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