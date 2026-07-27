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Permite conectar dos móviles a Android Auto sin cables: así es el nuevo adaptador inalámbrico de Motorola con sello de Google

Tiene un precio de 49,99 euros, aunque llega con descuento de forma temporal

Motorola M2a
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juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
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678 publicaciones de Juan Lorente

Tener cables colgando y molestando es incómodo en casa, pero más en el coche. Si quieres usar tu móvil con Android Auto de forma inalámbrica, lo mejor que puedes hacer es comprar un adaptador. El más popular de los últimos años era el Motorola MA1, que ya tiene sucesor: se llama Motorola MA2 y está disponible en Amazon por 39,99 euros (también en MediaMarkt).

Motorola Drive MA2 Adaptador Inalámbrico Android Auto – Desarrollado por Google | Wi-Fi 5 GHz | Conexión Automática Bluetooth | USB-A y USB-C | Multipunto

Motorola Drive MA2 Adaptador Inalámbrico Android Auto – Desarrollado por Google | Wi-Fi 5 GHz | Conexión Automática Bluetooth | USB-A y USB-C | Multipunto

Hoy en Amazon — 39,99 MediaMarkt — 39,99
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Permite conectar dos dispositivos y tiene sello de Google

Motorola M2a Drive

Este adaptador, como explican nuestros compañeros de Xataka Móvil, tiene un PVP de 49,99 euros, pero ha llegado a las tiendas con promo de lanzamiento por 39,99 euros (luego volverá a su precio original). Es, como su antecesor, el único adaptador inalámbrico con sello de Google y destaca por ser muy fácil de utilizar.

Mejores adaptadores Android Auto inalámbricos: lo que necesitas para conectar tu móvil a tu coche sin cables
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Mejores adaptadores Android Auto inalámbricos: lo que necesitas para conectar tu móvil a tu coche sin cables

Una de las mejores características que tiene este adaptador inalámbrico es que permite sincronizar dos móviles de forma simultánea y cambiar entre ellos pulsando solo un botón. Esto es muy útil si el vehículo lo usa una pareja, porque evita tener que estar configurando los teléfonos todo el rato.

Además de lo anterior, cabe añadir para terminar que cuenta con WiFi de 5 GHz para ofrecer una conexión fuerte, rápida y estable. Viene con dos cables USB y un pad de gel fijador que nos puede venir muy bien para adherir el adaptador al coche y que no ande moviéndose todo el rato.

⚡ EN RESUMEN: motorola m2a

 LO MEJOR

  • Dos dispositivos a la vez: Permite conectar dos móviles a la vez y cambiar entre ellos pulsando un solo botón. Comodísimo para coches compartidos.
  • Disponible con descuento: Tiene un descuento de lanzamiento de 10 euros, lo que siempre es bien recibido.

❌ LO PEOR

  • No añade Android Auto al coche: Este adaptador no agrega Android Auto al coche, por lo que es necesario que el coche lo traiga, por cable, de fábrica.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un adaptador inalámbrico de Android Auto que te permita conectar dos dispositivos para no tener que estar configurándolos todo el tiempo.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tu vehículo no cuenta con Android Auto por cable de fábrica o prefieres un adaptador que sea compatible, además, con CarPlay.
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Imágenes | Motorola

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