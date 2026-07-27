Nuevo sorteo exclusivo para suscriptores de Xataka Xtra: así puedes conseguir un robot cortacésped Mova ViAX 500

Sin comerlo ni beberlo, julio se termina y encaramos el mes de agosto con un nuevo sorteo. En esta ocasión, el premio no es, ni más ni menos, que un robot cortacésped Mova ViAX 500. Ya hemos sorteado varios robots aspiradores para mantener el suelo limpio, así que iba siendo hora de dar el salto al exterior y darle mimo al césped.

Este robot cortacésped está valorado en 749 euros y su sorteo está reservado a los miembros de Xataka Xtra. Si ya conoces la Comunidad, ya conoces todas las ventajas que ofrece. Si todavía no formas parte de ella, por solo 30 euros al año podrás acceder a más sorteos exclusivos como este, descuentos exclusivos en servicios digitales, un servidor privado de Discord y línea directa con los editores de Xataka para resolver tu dudas. Tienes toda la información aquí.

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Cómo participar en el sorteo de un Mova ViAX 500

Participar en el sorteo de este robot cortacésped es tan sencillo como formar parte de la Xataka Xtra, acceder a tu área de socio y marcar la casilla que aparece marcada en rojo en la imagen inferior. Cuando lo hayas hecho no solo participarás en este sorteo, sino en todos los que están por venir.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si ya formas parte de Xataka Xtra y has participado en sorteos anteriores, no tienes que hacer nada. Participarás automáticamente en este sorteo y en los futuros. En lo que respecta al sorteo de hoy, estas son las coordenadas:

Requisitos : ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (Península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla)

: ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (Península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) Comienzo del sorteo : lunes, 27 de julio de 2026.

: lunes, 27 de julio de 2026. Fin del sorteo : viernes, 7 de agosto, a las 9:00.

: viernes, 7 de agosto, a las 9:00. Selección del ganador y resolución: viernes, 7 de agosto.

¿Cómo se elegirá el ganador? Desde Xataka elegiremos un suscriptor al azar y dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo estipulado en las bases legales de cada sorteo, se pasará al primer suplente y, si este tampoco, al segundo. Ganar un sorteo no impide que puedas ganar en los siguientes. Puedes encontrar las bases legales en este enlace.

Mova ViaX 500 | Imagen: Xataka

En lo que respecta al premio, se trata de un Mova ViAX 500, un robot cortacésped pensado para jardines pequeños y con una capacidad máxima de hasta 500 metros cuadrados. Es ideal para chalets con jardines, por ejemplo. Conviene destacar que es el mismo que usamos para la review, por lo que se trata de un producto usado que, sobra decir, hemos abierto, usado, limpiado, desinfectado y comprobado que funciona correctamente.

El robot es de esos dispositivos que te quitan una preocupación de la cabeza. No va a evitar que, de tanto en tanto, tengas que darle un repaso al césped, pero sí te va a ayudar (y mucho) con el mantenimiento diario. ¡Mucha suerte a todos!

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