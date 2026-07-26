Vivo trae por fin sus plegables a España. Y llega con el mejor que he probado: el X Fold6 hasta marca un récord en batería

Vivo lleva años fabricando algunos de los mejores móviles plegables del mercado con una pega enorme para quienes vivimos en España: si querías uno, tenías que arriesgarte a importarlo. Generación tras generación, los X Fold pasaban de largo sin distribución oficial en Europa. Hasta ahora: Vivo ha confirmado que el X Fold6 cruzará fronteras este mismo año, será el primer plegable de la marca vendido oficialmente en España. Yo he tenido la suerte de adelantarme: he disfrutado durante un par de semanas de la versión china. Spoiler: para mí es el plegable a batir.

Los plegables ya no son un experimento

Antes del Vivo X Fold6, analicé el Honor Magic V6. Ambos demuestran lo maduro que está el segmento plegable

El Vivo X Fold6 no llega en un momento cualquiera. Una vez los móviles plegables se han asentado, y han terminado corrigiendo la mayor parte de sus problemas originales, todo apunta a que pronto veremos el punto de inflexión en el formato: que Apple saque su iPhone con pantalla flexible. No es casualidad que Vivo se arriesgue trayendo a Occidente un Fold. Igual que tampoco lo es la llegada del Samsung Galaxy Z Fold8.

Samsung sigue siendo el rey absoluto, especialmente en España: según sus propios datos, los Galaxy representan el 93 % de todos los plegables vendidos en nuestro país desde que existe la categoría. Por detrás aprieta Honor, el fabricante de plegables que más ha crecido en Europa. Y en el horizonte asoma el elefante en la habitación: el iPhone plegable, que se espera para la segunda mitad del año y que, según Counterpoint, podría llevarse una cuarta parte del mercado mundial de plegables en su primer año.

Hasta Motorola se ha lanzado a fabricar plegables de tipo Fold. Con la apuesta de Apple, nadie quiere quedase fuera

No todo son llegadas, también hay retiradas. El OPPO Find N6, uno de los mejores plegables que he probado últimamente (con una arruga casi invisible), se quedó sin distribución europea. Justo el hueco que Vivo quiere ocupar antes de que el iPhone plegable cope el mercado.

La propuesta de Vivo: por qué ahora y con qué armas

¿Por qué da Vivo el salto ahora? Porque el momento es idóneo: el segmento crece, la competencia directa en Europa se reduce y la marca ya tiene músculo en nuestro país con la familia X300. Su propuesta de valor es clara y, en mi opinión, se resume en tres argumentos:

La batería más grande vista en un plegable . 7.000 mAh que se hacen aún mayores en la práctica.

. 7.000 mAh que se hacen aún mayores en la práctica. Cámaras con el sello de ZEISS . No solo ofrecen un gran rendimiento fotográfico, Vivo hasta ha adaptado el teleconvertidor de 200 mm.

. No solo ofrecen un gran rendimiento fotográfico, Vivo hasta ha adaptado el teleconvertidor de 200 mm. Un diseño finísimo. Pese a las enormes prestaciones del hardware anterior, el Vivo X Fold6 apenas se distingue de un móvil corriente cuando está plegado.

Los retos tampoco son pequeños. Vivo llega a un terreno donde Samsung lo domina casi todo y en el que acaba de renovar por completo la gama mientras también la divide. Y quedan por despejar algunas incógnitas importantes: el X Fold6 no tiene fecha, configuraciones ni precios para Europa. Tras probarlo, y viendo que el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra equivalente sale por 2.200 euros, dudo que Vivo coloque por debajo su plegable.

Ficha técnica del Vivo X Fold6

Vivo X Fold6 Dimensiones y peso Desplegado: 157,16 x 145,66 mm

Plegado: 157,16 x 74,26 mm

Grosor: 4,8 mm desplegado / 9,9 mm plegado en color Azul; 4,4 mm desplegado / 9,4 mm plegado en colores blanco y negro

Peso: 235 g en color Azul; 228 g en colores blanco y negro Pantalla interior AMOLED de 8,02 pulgadas

Resolución 2.504 x 2.312 píxeles

Formato 4:3,69

Relación pantalla/cuerpo del 91,99%

Hasta 120 Hz

10,7 millones de colores

HDR Pantalla exterior AMOLED de 6,51 pulgadas

Resolución 2.528 x 1.120 píxeles

Formato 20,31:9

Relación pantalla/cuerpo del 92,65%

Hasta 120 Hz

10,7 millones de colores

HDR procesador MediaTek Dimensity 9500

CPU de ocho núcleos

1 x 4,21 GHz + 3 x 3,5 GHz + 4 x 2,7 GHz

Proceso de 3 nm

GPU ARM G1-Ultra memoria 12 GB / 16 GB LPDDR5X Ultra Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 Batería Batería dual en paralelo

7.000 mAh

Carga rápida por cable de hasta 80 W

Carga inalámbrica de hasta 40 W

Carga inversa OTG Cámaras traseras Principal: 200 MP ZEISS, f/1.68, OIS

Teleobjetivo: 50 MP ZEISS APO, f/2.57, OIS, zoom digital hasta 100x

Ultra gran angular: 50 MP ZEISS, f/2.05

Autofoco en las tres cámaras traseras

Vídeo hasta 8K Cámaras frontales 20 MP en pantalla interior + 20 MP en pantalla exterior

f/2.4

Vídeo estabilizado Sistema operativo OriginOS 6 Fold Android 16 Conectividad 5G con doble SIM y doble nano SIM

WiFi 7

Bluetooth 5.4

NFC

GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS y NavIC

USB-C 3.2 Gen 2

Salida DisplayPort Otros Lector de huellas capacitivo lateral

Reconocimiento facial

Sensor de infrarrojos

Motor lineal en eje X

Sensor de presión atmosférica

Sensor Hall

Enfoque láser

Altavoz estéreo Precio -

Estas características son las del Vivo X Fold6 que he podido probar. Es el modelo chino, por lo que es probable que alguna especificación varíe con la llegada del modelo europeo.

He probado a fondo el Vivo X Fold6: la versión china anticipa lo que viene

Ha estado conmigo un par de semanas, me ha acompañado como ninguno durante el ocio y hasta me cubrió las espaldas durante un evento de mi urbanización en el que colaboré haciendo fotos. Se portó a las mil maravillas en todo momento.

Pantallones, sin más. Es una delicia navegar por Internet, jugar o reproducir contenido en streaming: el Vivo X Fold6 se ve espectacular en cualquier situación, tanto con la pantalla de fuera como con la de dentro. No he tenido problemas con el móvil bajo el sol, ni siquiera molesta la arruga que parte por la mitad el panel plegable. Es mínima y no se nota mientras no mires en diagonal o pases por encima con el dedo.

Me he descubierto más productivo con el móvil en modo tablet. La mayor parte del uso fue con la pantalla partida: tener dos apps a la vez, y arrastrar contenido entre un lado y el otro, potencia tareas como la escritura. Porque el Vivo X Fold6 es una excelente herramienta de trabajo: no se acobarda ante nada. Tampoco lo he notado muy caliente, disipa bien la temperatura.

Menuda potencia, niño. El Fold6 no tiene un chip tan potente como el Snapdragon 8 Elite Gen 5 de mi Vivo X300 Ultra, pero ni falta que le hace: el SoC Dimensity 9500 es una bestia parda. Muy solvente, saca un notable alto en contención energética (lo explicaré más adelante), apenas se calienta aunque se le apriete y puede con cualquier juego que se ponga por delante. Darle al PUBG con la pantalla desplegada, y los gráficos a tope, es una delicia. Eso sí, el módulo de cámara descompensa el peso del teléfono.

A continuación dejo los resultados con los benchmarks habituales. El Vivo X Fold6 mantiene un rendimiento a la altura de los mejores.

Si la batería es grande, la eficiencia es mejor. El Vivo X Fold6 tiene la batería más grande en un móvil plegable. 7.000 mAh en una batería doble, una para cada lámina del teléfono. Y no solo saca pecho sobre el papel, en la práctica es casi inagotable: ha estado más de tres días encendido con una carga. Hasta me costó agotarlo para sacar los gráficos de carga: roza el diez en autonomía.

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He probado el Vivo X Fold6 chino con la batería de 7.000 mAh. Es probable que la capacidad se recorte en el modelo europeo

Aguanta como un campeón dando un par de lecciones hasta a móviles que no son plegables. Además, el modelo chino viene con un cargador de 100 W en la caja, aunque el móvil carga a un máximo de 80W: puede revivir al 100 % en poco más de 40 minutos. Mientras está enchufado al cargador el móvil se calienta sin llegar a ser excesivo. Con la carga inalámbrica se calienta algo más.

El sistema operativo extiende las horas los días de uso con una pega: he apreciado algún recorte de notificaciones y de apps en segundo plano. OriginOS puede comportarse como un policía de la eficiencia, sobre todo cuando no se ajusta el segundo plano app por app. Como curiosidad, y teniendo en cuenta que habrá una versión 100 % española, el modelo chino permite activar los Servicios de Google Play desde los ajustes de sistema, incluye el español y admite la instalación de la Play Store como APK.

Tumbando el mito: un plegable puede ser una excelente cámara. Los móviles de pantalla flexible tienden a un peor rendimiento fotográfico que sus hermanos equivalentes por algo que no pueden evitar: la física. Al tener menos espacio para las cámaras el hardware se ve penalizado. Eso sí, no todos los plegables lo sufren por igual: el Vivo X Fold6 me ha demostrado que sus cámaras están a un excelente nivel. Diría que muy cerca del Vivo X300 Pro.

La triple cámara trasera aporta un trío ganador. Las tomas son de muy buena calidad en todas las condiciones, con un rango dinámico solvente que puede pecar de cierta subexposición, algo habitual en el procesado ZEISS de Vivo. De noche saca muy buena nota, sobre todo la cámara principal. Las fotos acostumbran a ser nítidas, el gran angular va más allá de una cámara de acompañamiento y hasta consigue buenas tomas cuando la luz escasea. Pero la guinda se la lleva el telefoto. Porque menudo telefoto.

Foto tomada con el sensor principal. El HDR hace buen trabajo, la zona iluminada era difícil. La parte en sombra subexpone ligeramente. El nivel de detalle y de nitidez es muy alto

Vivo sabe cómo conjuntar sensor, conjunto de ópticas e inteligencia artificial: el resultado con zoom hasta 10x es soberbio, siempre con ciertas penalizaciones en los contornos, sobre todo en el detalle y con media y baja iluminación. Conforme aumenta el zoom entra en juego la IA. Muy buena IA, a menudo saca tomas decentes de auténticos borrones. A costa del riesgo de inventarse detalles.

El telefoto es sencillamente espectacular: con un 10x la nitidez y el detalle son altísimos

En este enlace tienes una muestra de fotos hechas con el vivo X Fold6. Sin retocar y con las propias cámaras del teléfono.

Por si el telefoto se queda corto, llega el teleconvertidor. Aún no se sabe con qué configuración llegará el Vivo X Fold6 a España y si lo hará con el “tele” que he podido probar. Todo un 200 mm que se acopla al plegable gracias a una funda con anclaje. No es lo más cómodo de usar del mundo, pero los resultados lo merecen.

El Vivo X Fold6 en su funda con anclaje; con el teleconvertidor de 200 mm y el aro metálico sin anclaje

El funcionamiento es similar al accesorio que traen opcional sus hermanos: el teleconvertidor se ancla al plegable gracias a su funda y hay que seleccionar el disparo con él desde los ajustes de cámara. Con el “tele” anclado, la calidad de las fotos a distancia mejora considerablemente: es perfecto para naturaleza, paisaje urbano y natural. Además, el bokeh natural que consigue es una maravilla para los retratos.

El plegable a batir llega en el mejor momento

He tenido tiempo de probarlo bien a fondo, aunque aún no puedo emitir un análisis completo del Vivo X Fold6: la versión que he probado es la china. No debería diferenciarse en exceso de la que llegue finalmente a Europa. Y cuando lo haga tengo claro que va a ser un plegable muy difícil de batir: Vivo ha logrado un teléfono que lo tiene todo. Con un logro extra: no se ve penalizado por tener una pantalla flexible.

Excelente experiencia multimedia, unas cámaras que no tienen mucho que envidiarle a sus hermanos Pro y Ultra, una batería que cuesta horrores agotarla, no es muy pesado, el color verde es una maravilla (de los móviles más bonitos que he probado), Vivo incluye una funda de gran calidad con el teléfono, también añade un potente cargador de 100 W… Es que pocas pegas le puedo poner.

El Vivo X Fold6 con su funda y teleconvertidor

La arruga del panel interior se sigue notando, no hay duda de que las partes móviles hacen algo más débil el teléfono, cuesta un poco abrirlo, creo que se merecía un Snapdragon 8 Elite Gen 5 (aunque el MediaTek equipado es una bestia) y, seguramente, tendrá un precio alto cuando llegue a Occidente. Sobre todo si Vivo incorpora el teleconvertidor, un accesorio que eleva la experiencia fotográfica al máximo nivel.

Vivo tiene un arma inmejorable contra el futuro iPhone plegable: el teleconvertidor

Vivo no podía elegir mejor carta de presentación para estrenarse en España. De todos los plegables que he probado, y ya van unos cuantos, el Vivo X Fold6 es el que más me ha convencido en su conjunto. A falta de probar la competencia de Samsung, Vivo ha subrayado que tener un plegable no implica apenas sacrificios. Más allá del precio, que no será barato.

Imágenes | Xataka

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Vivo. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

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