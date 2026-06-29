El plegable más ambicioso de vivo ya tiene rumbo a España: la carta de presentación del X Fold6 apunta muy alto

Desde hace años hemos visto cómo vivo construía, generación tras generación, una familia de plegables cada vez más ambiciosa. Primero llegaron los X Fold, después nuevas iteraciones, mejoras en cámaras, pantallas más refinadas y propuestas que miraban de frente a la gama más alta. Pero había un detalle que, desde España, siempre dejaba la misma sensación: esos móviles pasaban delante de nuestros ojos sin aterrizar oficialmente aquí. Ahora esa dinámica cambia con el vivo X Fold6, un plegable que llega con una ficha técnica muy ambiciosa y abre una etapa inédita para la marca en el país.

El X Fold6 llega con una ficha técnica que deja claro dónde quiere colocarlo vivo: en la gama alta de este formato. Todo apunta a un dispositivo pensado para fotografía, trabajo y consumo de contenido, no solo para presumir de formato.

Ficha técnica del nuevo vivo X Fold6

ivo X Fold6 Dimensiones y peso Desplegado: 157,16 x 145,66 mm

Plegado: 157,16 x 74,26 mm

Grosor: 4,8 mm desplegado / 9,9 mm plegado en color Azul; 4,4 mm desplegado / 9,4 mm plegado en colores blanco y negro

Peso: 235 g en color Azul; 228 g en colores blanco y negro Pantalla interior AMOLED de 8,02 pulgadas

Resolución 2.504 x 2.312 píxeles

Formato 4:3,69

Relación pantalla/cuerpo del 91,99%

Hasta 120 Hz

10,7 millones de colores

HDR Pantalla exterior AMOLED de 6,51 pulgadas

Resolución 2.528 x 1.120 píxeles

Formato 20,31:9

Relación pantalla/cuerpo del 92,65%

Hasta 120 Hz

10,7 millones de colores

HDR procesador MediaTek Dimensity 9500

CPU de ocho núcleos

1 x 4,21 GHz + 3 x 3,5 GHz + 4 x 2,7 GHz

Proceso de 3 nm

GPU ARM G1-Ultra memoria 12 GB / 16 GB LPDDR5X Ultra Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 Batería Batería dual en paralelo

Capacidad típica equivalente: 7.000 mAh

Capacidad nominal equivalente: 6.760 mAh

Carga rápida por cable de hasta 80 W

Carga inalámbrica de hasta 40 W

Carga inversa OTG Cámaras traseras Principal: 200 MP ZEISS, f/1.68, OIS

Teleobjetivo: 50 MP ZEISS APO, f/2.57, OIS, zoom digital hasta 100x

Ultra gran angular: 50 MP ZEISS, f/2.05

Autofoco en las tres cámaras traseras

Vídeo hasta 8K Cámaras frontales 20 MP en pantalla interior + 20 MP en pantalla exterior

f/2.4

Vídeo estabilizado Sistema operativo OriginOS 6 Fold basado en Android 16 Conectividad 5G con doble SIM y doble nano SIM

WiFi 7

Bluetooth 5.4

NFC

GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS y NavIC

USB-C 3.2 Gen 2

Salida DisplayPort Otros Lector de huellas capacitivo lateral

Reconocimiento facial

Sensor de infrarrojos

Motor lineal en eje X

Sensor de presión atmosférica

Sensor Hall

Enfoque láser

Compatible con auriculares digitales USB-C Precio China:

12 GB + 256 GB: 7.999 yuanes

12 GB + 512 GB: 8.999 yuanes

16 GB + 512 GB: 9.999 yuanes

16 GB + 1 TB: 10.999 yuanes

Un plegable de vivo, por fin, para España

El apartado fotográfico es uno de los grandes argumentos del vivo X Fold6, y no solo por la cifra de los 200 MP. Según vivo, la cámara principal ZEISS trabaja con un sensor Samsung HPB y cinco elementos de lente de muy baja reflexión, mientras que el telefoto ZEISS APO de 50 MP añade una estructura periscópica de 3 aumentos, estabilización CIPA 4.5, hiperzoom ZEISS de hasta 100x y telemacro de hasta 20x. La tercera pieza es una ultra gran angular ZEISS de 50 MP, pensada para escenas amplias. A esto se suma el revestimiento ZEISS T y el chip vivo BlueImage V3+, que debería ayudar en claridad, estabilidad y eficiencia del procesamiento fotográfico, especialmente en escenas de iluminación compleja.

La pieza más singular del sistema es el extensor telefoto vivo ZEISS de 200 mm equivalente Gen 2, un accesorio óptico de 2,35x pensado para llevar más lejos la cámara del plegable en escenas lejanas, conciertos, eventos en directo o viajes. vivo habla de 96 mm de longitud y 153 g de peso, con una estructura óptica kepleriana de 2 grupos y 15 elementos de vidrio de alta transmitancia. La nota de prensa no indica que vaya incluido en la caja ni detalla todavía cómo se venderá en Europa junto al X Fold6, así que ese punto queda pendiente para el lanzamiento europeo. Como referencia, vivo ya comercializa en Europa el X300 Pro Telephoto Extender Kit por 349 euros, rebajado desde 399 euros, y también lo ofrece asociado a kits fotográficos de la familia X300.

La autonomía es otro de los puntos donde vivo quiere marcar distancia. El X Fold6 incorpora una batería BlueVolt de 7.000 mAh en las versiones presentadas, una cifra especialmente llamativa en un plegable, donde el espacio interno suele estar más condicionado por la bisagra y la doble pantalla. Esto se apoya en una batería semisólida de tercera generación y en tecnología de ánodo de silicio de quinta generación, pensadas para aumentar la densidad energética. La carga se completa con carga rápida FlashCharge de 80 W por cable, carga rápida inalámbrica de 40 W y carga inversa para alimentar otros dispositivos.

En rendimiento, vivo no recurre a una plataforma secundaria, sino al Dimensity 9500 mejorado, una versión trabajada junto a MediaTek para pantallas grandes, multitarea e inteligencia artificial en el propio dispositivo. Hablamos del SoC más potente de MediaTek y de un rival directo de Qualcomm en la gama premium, aunque no del procesador Android más potente en términos absolutos, porque ese lugar corresponde al Snapdragon 8 Elite Gen 5. Es gama alta pura, la misma liga que móviles como el Oppo Find X9 Pro y el vivo X300 Pro. Sobre esa base, vivo promete un 111% más de rendimiento máximo en la NPU y un 56% menos de consumo pico en esa unidad frente a la generación anterior.

La otra gran mitad de la experiencia está en las pantallas. El vivo X Fold6 incorpora una interior de 8,02 pulgadas y una exterior de 6,51 pulgadas, ambas LTPO de 120 Hz, una tasa de refresco que debería ayudar a que los desplazamientos, las animaciones y el cambio entre apps se sientan más fluidos. La clave, sin embargo, está en cómo vivo intenta aprovechar ese lienzo grande con Atomic Workbench. Según la compañía, el modo ‘serie’ permite usar hasta cinco aplicaciones en primer plano y cuatro en segundo, mientras que el modo ‘paralelo’ coloca hasta cuatro apps activas una al lado de otra para comparar información y trabajar sin cambiar constantemente de aplicación.

vivo también intenta reforzar la idea de plegable premium desde el diseño y la resistencia. El X Fold6 estará disponible en China en azul, blanco y negro: el modelo azul utiliza vidrio con acabado esmerilado inspirado en los grandes agujeros azules de las profundidades marinas, mientras que las versiones blanca y negra recurren a fibra de vidrio. A eso se suman certificaciones IPX8/IPX9 frente al agua, resistencia al polvo IP5X y durabilidad a temperaturas de hasta -20 °C. En un plegable, donde la bisagra y las pantallas móviles suelen generar más dudas que en un móvil convencional, esa apuesta por la protección tiene sentido.

En China, el vivo X Fold6 parte de los 7.999 yuanes para la versión de 12 GB + 256 GB y sube hasta los 10.999 yuanes en la configuración de 16 GB + 1 TB. Entre medias quedan las variantes de 12 GB + 512 GB, por 8.999 yuanes, y 16 GB + 512 GB, por 9.999 yuanes. Al cambio usado como referencia, hablamos de unos 1.032, 1.161, 1.290 y 1.419 euros, respectivamente. Es una conversión meramente orientativa: los precios europeos no suelen trasladar de forma directa el cambio de divisa, porque entran en juego impuestos, estrategia comercial, distribución y posibles promociones.

Ahora queda la parte que vivo todavía no ha despejado. La compañía confirma que el X Fold6 llegará a Europa este año, pero aún no ha detallado la fecha concreta de lanzamiento, las configuraciones, los precios oficiales ni los canales de venta para esta región. Esos datos serán los que terminen de definir cómo queda su propuesta comercial fuera de China. Con todo, la noticia ya tiene peso propio: después de varias generaciones mirando desde fuera, el mercado español entra por primera vez en la hoja de ruta oficial de los plegables de vivo, y lo hace con uno de los modelos más ambiciosos de la marca hasta la fecha.

Imágenes | vivo

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