Pixel Watch 5 vs Pixel Watch 4: la nueva apuesta de Google pasa por ofrecer más funciones de salud

Google ha presentado un buen surtido de dispositivos que van desde los Google Pixel 11 hasta la nueva generación de su smartwatch. El Google Pixel Watch 5 llega con una ficha técnica similar a la del Google Pixel Watch 4, pero con buenas diferencias en lo que ofrece a nivel de software, sobre todo de inteligencia artificial. Por este motivo, vamos a repasar las diferencias más importantes de ambos relojes.
Índice de Contenidos (9)
- Las diferencias entre los relojes
- El procesador "acelerado" y la carrera por la inteligencia artificial
- Misma batería, pero...
- Los sensores de salud
- Los precios
- ¿Qué smartwatch elegir?
- Por qué elegir el Google Pixel Watch 4
- Por qué elegir el Google Pixel Watch 5
- Ficha técnica del Google Pixel Watch 4 y del Google Pixel Watch 5
Las diferencias entre los relojes
El procesador "acelerado" y la carrera por la inteligencia artificial
El rendimiento en cualquier dispositivo es importante. El Google Pixel Watch 4 montaba el procesador Snapdragon W5 Gen 2 y, aunque a día de hoy sigue ofreciendo buenos resultados de rendimiento, la nueva generación viene con el mismo procesador "acelerado".
Junto con el coprocesador Cortex-M55 (viene en ambos modelos) como con el aumento del 50% de la RAM, lo que promete Google es que el Google Pixel Watch 5 será un 20% más rápido, algo que debería tener un impacto en determinadas aplicaciones más exigentes.
Misma batería, pero...
Donde no vamos a encontrar prácticamente cambios es en la batería. Ya sabemos que Wear OS es un sistema operativo bastante "tragón", por lo que los relojes que cuentan con él no suelen brindar demasiada autonomía. El Google Pixel Watch 4 cuenta con una batería 325 mAh y de 455 mAh dependiendo de la configuración de 41 y 45 mm, mientras que el Google Pixel Watch 5 cuenta con una batería de 332 mAh y de 465 mAh.
Esto no quiere decir que vayan a ofrecer la misma autonomía. Tendremos que probar con calma qué tal se comporta el Google Pixel Watch 5 en el día a día, sobre todo porque este modelo apuesta por la salud integrando más funciones.
Los sensores de salud
El cambio generacional se justifica por la apuesta de Google hacia la salud, algo que hemos ido viendo poco a poco en otros fabricantes con la llegada de sus respectivos modelos.
Las funciones de salud más destacables de la nueva generación son la saturación de oxígeno en sangre, el ritmo irregular del corazón e incluso la resistencia a la insulina, función que hasta el momento no hemos visto en los principales competidores. También viene con medición de la presión sanguínea a través de los sensores ópticos, que es algo similar a lo que podemos ver en Samsung con su propia aplicación.
Los precios
A la hora de dar el salto a una nueva generación es importante revisar los precios para ver si realmente merece la pena o no. Ha pasado un año desde que el Google Pixel Watch 4 llegó a las tiendas y sigue teniendo un precio bastante elevado: Amazon lo tiene por 399 euros en la configuración WiFi de 41 mm.
En cambio, el Google Pixel Watch 5 llega a las tiendas con un precio de 419 euros. La diferencia es de tan solo 20 euros. Salvo que próximamente encontremos la generación anterior mucho más barata, no merece tanto la pena prescindir de ciertas funciones para ahorrarnos tan solo unos euros.
No obstante, la cosa cambia si queremos el Google Pixel Watch en su versión LTE de 41 mm. Este modelo ahora mismo sí que está de oferta con un precio mucho más bajo de 402,05 euros. De hecho, por la diferencia de precio con su versión WiFi, es más recomendable, sobre todo si en el futuro quieres aprovechar la conectividad LTE.
Google Pixel Watch 4 (41 mm)
¿Qué smartwatch elegir?
Por qué elegir el Google Pixel Watch 4
El Google Pixel Watch 4 es un buen reloj, pero ha variado muy poco de precio durante su ciclo de vida. Donde más destaca es en:
- Su sistema operativo: Wear OS es uno de los sistemas operativos más atractivos por todo lo que ofrece, ya sea a nivel de personalización o por el gran número de apps compatibles.
- El rendimiento: no será el Google Pixel Watch más actual, pero es innegable que a día de hoy sigue ofreciendo un buen rendimiento.
Google Pixel Watch 4 (41 mm)
Por qué elegir el Google Pixel Watch 5
El Google Pixel Watch 5 llega apostando por un apartado de salud más amplio y un precio más ajustado. Donde más destaca es en:
- El procesador: Google promete que será un 20% más rápido.
- El apartado de salud, que añade más funciones como la resistencia a la insulina.
Ficha técnica del Google Pixel Watch 4 y del Google Pixel Watch 5
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Google Pixel Watch 4
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Google Pixel Watch 5
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PANTALLA
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Panel AMOLED LTPO de 320 ppp
Hasta 3.000 nits
Refresco adaptativo de 1 a 60 Hz
Cristal Corning Gorilla Glass 5
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Pantalla Actua 360
Panel AMOLED LTPO de 320 ppp con color DCI-P3
Hasta 3.000 nits de brillo máximo
Brillo mínimo de 1 nit con pantalla siempre encendida
Refresco adaptativo de 1 a 60 Hz
Cristal Corning Gorilla Glass 5 3D
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DIMENSIONES Y PESO
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41 mm: 41 mm de diámetro, 12,3 mm de alto y 31 gramos sin correa
45 mm: 45 mm de diámetro, 12,3 mm de alto y 36,7 gramos sin correa
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41 mm: 41 mm de diámetro, 12,3 mm de alto y 31 gramos sin correa
45 mm: 45 mm de diámetro, 12,3 mm de alto y 36,7 gramos sin correa
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MATERIALES
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Caja de aluminio 100% reciclado
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Caja de aluminio 100% reciclado
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PROCESADOR
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Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2
Coprocesador Cortex-M55
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Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 "acelerado"
Coprocesador Cortex-M55
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ALMACENAMIENTO
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32 GB
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64 GB
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BATERÍA
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41 mm: 325 mAh, hasta 48 horas de autonomía
45 mm: 455 mAh, hasta 72 horas de autonomía
Carga rápida
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41 mm: 332 mAh, hasta 30 horas con pantalla siempre encendida y hasta 48 horas en ahorro de batería
45 mm: 465 mAh, hasta 40 horas con pantalla siempre encendida y hasta 72 horas en ahorro de batería
Base de carga rápida incluida
41 mm: 50% en 15 minutos, 80% en 25 minutos y 100% en 45 minutos
45 mm: 50% en 15 minutos, 80% en 30 minutos y 100% en 60 minutos
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SISTEMA OPERATIVO
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Wear OS 6.0
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Wear OS 7.0
Compatible con móviles Android 12.0 o superior
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CONECTIVIDAD
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4G LTE
Bluetooth 6.0
Wi-Fi 6
NFC
Banda ultraancha
Satellite SOS
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4G LTE y UMTS
WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax de 2,4 y 5 GHz
Bluetooth 6.0
NFC
Banda ultraancha
GPS de doble frecuencia con GPS, Galileo y Glonass; fuera de Estados Unidos añade Beidou y QZSS
SOS por satélite
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SENSORES
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Sensor óptico de frecuencia cardiaca
Sensores eléctricos multipropósito
Sensor eléctrico para medir la conductancia de la piel
Sensor de temperatura de la piel
Brújula, altímetro y barómetro
Saturación de oxígeno
Acelerómetro de tres ejes
Giroscopio
Sensor de luz ambiental
Magnetómetro
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Sensor óptico multivía de ritmo cardiaco
Sensores rojo e infrarrojo para saturación de oxígeno
Sensores eléctricos compatibles con la app de ECG
Sensor eléctrico de conductancia de la piel cEDA
Sensor de temperatura de la piel de campo lejano
Acelerómetro de 3 ejes, giroscopio y magnetómetro
Brújula, altímetro y barómetro
Sensor de luz ambiental
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CORREAS
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Fluoroelastómero con recubrimiento suave
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Tallas pequeña y grande incluidas
41 mm: de 130 a 175 mm y de 165 a 210 mm de muñeca
45 mm: de 150 a 185 mm y de 165 a 215 mm de muñeca
45 mm: la edición Stephen Curry es de talla única, de 140 a 215 mm
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OTROS
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Certificación IP68
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Resistencia 5 ATM y certificación IP68
Corona háptica y botón lateral
Gestos sin contacto con una mano
Vibración háptica premium de tercera generación
Micrófono y altavoz integrados
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PRECIO
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Desde 399 euros
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Desde 419 euros
Google Pixel Watch 4 (41 mm)
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