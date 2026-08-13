Pixel Watch 5 vs Pixel Watch 4: la nueva apuesta de Google pasa por ofrecer más funciones de salud

Google ha presentado un buen surtido de dispositivos que van desde los Google Pixel 11 hasta la nueva generación de su smartwatch. El Google Pixel Watch 5 llega con una ficha técnica similar a la del Google Pixel Watch 4, pero con buenas diferencias en lo que ofrece a nivel de software, sobre todo de inteligencia artificial. Por este motivo, vamos a repasar las diferencias más importantes de ambos relojes.

Las diferencias entre los relojes

El procesador "acelerado" y la carrera por la inteligencia artificial

El rendimiento en cualquier dispositivo es importante. El Google Pixel Watch 4 montaba el procesador Snapdragon W5 Gen 2 y, aunque a día de hoy sigue ofreciendo buenos resultados de rendimiento, la nueva generación viene con el mismo procesador "acelerado".

Junto con el coprocesador Cortex-M55 (viene en ambos modelos) como con el aumento del 50% de la RAM, lo que promete Google es que el Google Pixel Watch 5 será un 20% más rápido, algo que debería tener un impacto en determinadas aplicaciones más exigentes.

Misma batería, pero...

Donde no vamos a encontrar prácticamente cambios es en la batería. Ya sabemos que Wear OS es un sistema operativo bastante "tragón", por lo que los relojes que cuentan con él no suelen brindar demasiada autonomía. El Google Pixel Watch 4 cuenta con una batería 325 mAh y de 455 mAh dependiendo de la configuración de 41 y 45 mm, mientras que el Google Pixel Watch 5 cuenta con una batería de 332 mAh y de 465 mAh.

Esto no quiere decir que vayan a ofrecer la misma autonomía. Tendremos que probar con calma qué tal se comporta el Google Pixel Watch 5 en el día a día, sobre todo porque este modelo apuesta por la salud integrando más funciones.

Los sensores de salud

El cambio generacional se justifica por la apuesta de Google hacia la salud, algo que hemos ido viendo poco a poco en otros fabricantes con la llegada de sus respectivos modelos.

Las funciones de salud más destacables de la nueva generación son la saturación de oxígeno en sangre, el ritmo irregular del corazón e incluso la resistencia a la insulina, función que hasta el momento no hemos visto en los principales competidores. También viene con medición de la presión sanguínea a través de los sensores ópticos, que es algo similar a lo que podemos ver en Samsung con su propia aplicación.

Los precios

A la hora de dar el salto a una nueva generación es importante revisar los precios para ver si realmente merece la pena o no. Ha pasado un año desde que el Google Pixel Watch 4 llegó a las tiendas y sigue teniendo un precio bastante elevado: Amazon lo tiene por 399 euros en la configuración WiFi de 41 mm.

En cambio, el Google Pixel Watch 5 llega a las tiendas con un precio de 419 euros. La diferencia es de tan solo 20 euros. Salvo que próximamente encontremos la generación anterior mucho más barata, no merece tanto la pena prescindir de ciertas funciones para ahorrarnos tan solo unos euros.

No obstante, la cosa cambia si queremos el Google Pixel Watch en su versión LTE de 41 mm. Este modelo ahora mismo sí que está de oferta con un precio mucho más bajo de 402,05 euros. De hecho, por la diferencia de precio con su versión WiFi, es más recomendable, sobre todo si en el futuro quieres aprovechar la conectividad LTE.

¿Qué smartwatch elegir?

Por qué elegir el Google Pixel Watch 4

El Google Pixel Watch 4 es un buen reloj, pero ha variado muy poco de precio durante su ciclo de vida. Donde más destaca es en:

Su sistema operativo : Wear OS es uno de los sistemas operativos más atractivos por todo lo que ofrece, ya sea a nivel de personalización o por el gran número de apps compatibles.

: Wear OS es uno de los sistemas operativos más atractivos por todo lo que ofrece, ya sea a nivel de personalización o por el gran número de apps compatibles. El rendimiento: no será el Google Pixel Watch más actual, pero es innegable que a día de hoy sigue ofreciendo un buen rendimiento.

Por qué elegir el Google Pixel Watch 5

El Google Pixel Watch 5 llega apostando por un apartado de salud más amplio y un precio más ajustado. Donde más destaca es en:

El procesador : Google promete que será un 20% más rápido.

: Google promete que será un 20% más rápido. El apartado de salud, que añade más funciones como la resistencia a la insulina.

Ficha técnica del Google Pixel Watch 4 y del Google Pixel Watch 5

Google Pixel Watch 4 Google Pixel Watch 5 PANTALLA Panel AMOLED LTPO de 320 ppp Hasta 3.000 nits Refresco adaptativo de 1 a 60 Hz Cristal Corning Gorilla Glass 5 Pantalla Actua 360 Panel AMOLED LTPO de 320 ppp con color DCI-P3 Hasta 3.000 nits de brillo máximo Brillo mínimo de 1 nit con pantalla siempre encendida Refresco adaptativo de 1 a 60 Hz Cristal Corning Gorilla Glass 5 3D DIMENSIONES Y PESO 41 mm: 41 mm de diámetro, 12,3 mm de alto y 31 gramos sin correa 45 mm: 45 mm de diámetro, 12,3 mm de alto y 36,7 gramos sin correa 41 mm: 41 mm de diámetro, 12,3 mm de alto y 31 gramos sin correa 45 mm: 45 mm de diámetro, 12,3 mm de alto y 36,7 gramos sin correa MATERIALES Caja de aluminio 100% reciclado Caja de aluminio 100% reciclado PROCESADOR Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Coprocesador Cortex-M55 Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 "acelerado" Coprocesador Cortex-M55 ALMACENAMIENTO 32 GB 64 GB BATERÍA 41 mm: 325 mAh, hasta 48 horas de autonomía 45 mm: 455 mAh, hasta 72 horas de autonomía Carga rápida 41 mm: 332 mAh, hasta 30 horas con pantalla siempre encendida y hasta 48 horas en ahorro de batería 45 mm: 465 mAh, hasta 40 horas con pantalla siempre encendida y hasta 72 horas en ahorro de batería Base de carga rápida incluida 41 mm: 50% en 15 minutos, 80% en 25 minutos y 100% en 45 minutos 45 mm: 50% en 15 minutos, 80% en 30 minutos y 100% en 60 minutos SISTEMA OPERATIVO Wear OS 6.0 Wear OS 7.0 Compatible con móviles Android 12.0 o superior CONECTIVIDAD 4G LTE Bluetooth 6.0 Wi-Fi 6 NFC Banda ultraancha Satellite SOS 4G LTE y UMTS WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax de 2,4 y 5 GHz Bluetooth 6.0 NFC Banda ultraancha GPS de doble frecuencia con GPS, Galileo y Glonass; fuera de Estados Unidos añade Beidou y QZSS SOS por satélite SENSORES Sensor óptico de frecuencia cardiaca Sensores eléctricos multipropósito Sensor eléctrico para medir la conductancia de la piel Sensor de temperatura de la piel Brújula, altímetro y barómetro Saturación de oxígeno Acelerómetro de tres ejes Giroscopio Sensor de luz ambiental Magnetómetro Sensor óptico multivía de ritmo cardiaco Sensores rojo e infrarrojo para saturación de oxígeno Sensores eléctricos compatibles con la app de ECG Sensor eléctrico de conductancia de la piel cEDA Sensor de temperatura de la piel de campo lejano Acelerómetro de 3 ejes, giroscopio y magnetómetro Brújula, altímetro y barómetro Sensor de luz ambiental CORREAS Fluoroelastómero con recubrimiento suave Tallas pequeña y grande incluidas 41 mm: de 130 a 175 mm y de 165 a 210 mm de muñeca 45 mm: de 150 a 185 mm y de 165 a 215 mm de muñeca 45 mm: la edición Stephen Curry es de talla única, de 140 a 215 mm OTROS Certificación IP68

Resistencia 5 ATM y certificación IP68 Corona háptica y botón lateral Gestos sin contacto con una mano Vibración háptica premium de tercera generación Micrófono y altavoz integrados PRECIO Desde 399 euros Desde 419 euros

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Imágenes | Google

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