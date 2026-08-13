"Creo que es el mejor actor del mundo": Quentin Tarantino tiene muy claro quién es su particular leyenda del cine

Con Quentin Tarantino pasa una cosa, y es que parece que ha hecho un montón de películas porque sus producciones suelen ser grandes éxitos, pero no. El estadounidense solo ha dirigido diez películas en su carrera, aunque no ha necesitado más para 1) convertirse en una de las figuras más conocidas de Hollywood y 2) grabar a algunos de los actores más relevantes de nuestra época.

Ahora bien, solo uno puede ostentar el título de "mejor actor del mundo", y Tarantino tiene claro quién es.

Robert Anthony De Niro. Más conocido como Robert de Niro. De origen estadounidense, el actor debutó a los 20 años de edad, en el 1963, junto a Brian De Palma en 'The Wedding Party', que fue, por cierto, la primera película dirigida por De Palma. Desde entonces, ha participado en más de 110 películas. De Tarantino, solo en una: 'Jackie Brown' (1997). Para Tarantino, suficiente.

Robert de Niro | Imagen: Gabriel Hutchinson

Louis Gara. En 'Jackie Brown', Robert de Niro da vida al gángster Louis Gara en un infravalorado homenaje a la blaxplotation (movimiento de años 70 que consistió en un boom de cine negro). En dicha peli, Louis Gara es un exconvicto recién salido de prisión con un papel muy pausado, sin monólogos ni grandes escenas. De Niro, que ya era una estrella por aquellos entonces, venía de hacer papeles de alta intensidad, pero Tarantino lo puso a hacer un papel muy pasivo, secundario, con un momento álgido en cierta escena en un centro comercial.

"Se merece su reputación, probablemente sea el mejor actor de su generación", dijo Tarantino en una entrevista con Charlie Rose sobre el rodaje de 'Jackie Brown'. De acuerdo a Tarantino, "montando la película y mirando cada toma, por pequeña que fuese, llegué a esta conclusión: creo que es el mejor actor del mundo". En sus propias palabras:

"Nunca he visto a un actor meterse tanto en su papel. […] Cuando Robert interpreta a Louis y ves sus escenas fotograma a fotograma, es Louis por completo en cada instante. Actúa momento a momento, no piensa en lo que viene después […]; el después no existe para él: lo que cuenta es lo que ocurre aquí y ahora".

Robert de Niro interpretando a Louis Gara en 'Jackie Brown'

Curiosamente, solo una película. Es, por lo tanto, curioso, que Robert de Niro solo haya aparecido en una única película de Tarantino. Película por la que, por cierto, otros actores recibieron nominaciones y premios (Samuel L. Jackson ganó un Oso de Plata al mejor actor en Berlín, por ejemplo), pero no el propio de Niro. Sea como fuere, Tarantino puede tener a Robert en alta estima, pero a la hora de seleccionar el reparto sus preferencias son claras.

Samuel L. Jackson aparece en seis películas, Zoë Bell en cinco, Michael Madsen en cuatro, los hermanos Parks (Michael, que murió en el 2017, y James) en cuatro y Tim Roth en tres. Uma Thurman solo lo hace en 'Kill Bill' y 'Pulp Fiction', y no ha vuelto a trabajar con Tarantino desde el 2004. En los tiempos más actuales, DiCaprio y Brad Pitt también han sumado dos pelis. Aunque el actor más popular en las pelis de Tarantino es el propio Tarantino, que es muy dado a los cameos... y a morir en pantalla la mayoría de las veces.

Vía | Filmstarts

Imagen | Gage Skidmore

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