Pese a los torpedos de EEUU, China ya está lista para jugar en el mercado global de la RAM. Y CXMT es su punta de lanza

El mercado de componentes está patas arriba. Lo que empezó a finales de 2025 como una crisis de la RAM que no se sabía bien cuánto duraría se extendió como un virus a los SSD, HDD, placas base, procesadores y GPU. Todos los componentes han subido de precio y, como consecuencia, todos los dispositivos han seguido ese camino. Sin entrar en los motivos, no hay chips DRAM para todo porque los tres que dominan el cotarro prefieren mirar a la IA, y el mercado está buscando alternativas en China.

CXMT se está postulando como la mejor baza para conseguir esa memoria con la que poder seguir haciendo girar la rueda del lanzamiento de productos y la escasez está provocando que se pongan las pilas. Tanto que pronto pueden ser una seria amenaza para esos tres que dominan el mercado de la RAM.

En corto. ChangXin Memory Technologies, o CXMT, es la gran empresa de DRAM de China. Tradicionalmente han ido unos pasos por detrás de Samsung, SK Hynix y Micron, que son las tres que dominan la conversación del mercado de este tipo de chips, pero como en China se han tomado la crisis de los componentes como una oportunidad, CXMT ha metido la directa para convertirse en la válvula de escape de la industria.

En WCCFTech se han hecho eco del reporte del medio chino MyDrivers que apunta que CXMT habría dado un paso enorme en su proceso de fabricación de una tecnología concreta, la DDR5. Si en 2024 la empresa tenía una tasa de rendimiento del 80% en sus chips DDR5, ahora esa cifra estaría al 90%. En la fabricación de semiconductores, la tasa de rendimiento es el porcentaje de chips funcionales y sin defectos que se obtienen a partir de una oblea de silicio.

Ese 90% implica que la CXMT desperdicia poco material y aprovecha casi toda su producción, lo que se traduce en menores costes de fabricación, mayor capacidad de suministro y márgenes de beneficio más amplios. Para el contexto que nos ocupa, que CXMT haya llegado al 90% es importante porque es el umbral operativo en el que pueden empezar a enviar de forma fiable altas cantidades de producto al mercado.

El juego del capitalismo. El avance no ha llegado de la nada, ya que la empresa china es parte del músculo tecnológico del país, esas compañías 'elegidas' para dar forma a la industria de los semiconductores con el que China quiere llegar a ser la primera potencia mundial a corto plazo.

Ante las restricciones de compra y vetos comerciales, CXMT se está consolidando como una pata esencial, hasta el punto que puede llegar y decirle a Huawei que no tiene por qué hacerles rebajas significativas en grandes lotes de memoria. Porque son aliadas (y les siguen dando prioridad, claro), pero al final el embudo de la DRAM sigue ahí y CXMT está ya en una posición en la que puede plantar cara a las grandes.

Quizá no en la RAM de última generación porque están en los chips de 17 nm cuando sus rivales producen DDR5 en nodos de 10 nm, pero sí como la base para esos dispositivos que no necesitan la RAM más sofisticada para operar.

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Expansión silenciosa. Esa mejora en rendimiento llega justo cuando sobre la mesa hay un tema muy interesante. Si Samsung y SK Hynix ya han vendido toda su producción para los próximos meses, sobre todo para los hiperescaladores de IA que necesitan esa memoria DDR5 y HBM más sofisticada que CXMT aún no puede generar, alguien debe ocupar el lugar como proveedor de memoria para los dispositivos de consumo.

Hace unos días ya se apuntó que empresas como Acer y Asus habrían empezado a comprar chips de memoria de la empresa china para sus portátiles. También se ha rumoreado que Apple estaría hablando con la empresa para comprar memoria para sus dispositivos, y este es uno de los mejores ejemplos de lo que la crisis de componentes está provocando a nivel de consumo (si quitamos unas consolas que no dejan de subir de precio de la ecuación, claro).

Porque aunque Apple tenía mucho stock al comienzo de esta crisis y, cuando todo subía de precio ellos se mantenían, una vez ese stock se esfumó comenzaron a subir los precios de absolutamente todo. Todo excepto los iPhone, pero ya la semana pasada se apuntó que estaban teniendo problemas para seguir produciendo los iPhone 18 Pro al ritmo necesario para el lanzamiento debido a que TSMC no podía acceder a más memoria para completar pasos del desarrollo.

Cuidado con la alegría. Sin embargo, no todos están mirando a China. Esos Asus y Acer que compran a CXMT estarían limitando sus productos con la memoria china al mercado fuera de Estados Unidos. También se ha reportado que Dell y HP (estadounidenses) están siendo más restrictivos a la hora de comprar chips chinos debido a las presiones gubernamentales, una misma presión que la propia Apple debe estar sintiendo.

Porque, en cuanto se supo que los de Cupertino estaban buscando chips DRAM en China, salieron voces que apuntaban que simplemente era una estratagema para poder negociar mejores condiciones para seguir comprando RAM a Samsung porque Apple no querría enfrentarse a posibles sanciones de Estados Unidos por montar componentes de una empresa que está en una de esas listas negras del Pentágono.

El verdadero peligro. Posible teatrillo de Apple y sanciones al margen, lo cierto es que lo más interesante de esto, y lo que debería preocupar más al tridente que controla la producción de RAM, es cómo CXMT ha llegado a esa tasa de éxito del 90% en los chips de 17 nm. Porque, como decimos, no son tan avanzados como los de sus rivales surcoreanos, pero debido a los controles de exportación estadounidenses, CXMT no puede acceder a las máquinas de vanguardia de ASML para producir sus chips.

Tendrían que conformarse con máquinas más antiguas y realizar patrones similares a esos con los que SMIC (la gran fundición china) estaría dando vida a chips avanzados para compañías como Huawei. China, ahora mismo, se encuentra intentando clonar esas máquinas UVE y, aunque ASML afirma que no le preocupa porque lo van a tener muy complicado, lo cierto es que deben tener un ojo puesto en lo que están haciendo los ingenieros chinos porque su industria está avanzando a pasos agigantados.

Y ya dijo Huawei hace unos meses que todo era posible gracias a... Estados Unidos.

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