Valve resuelve el misterio del precio de la Steam Machine: prepara más de 1.000 euros

Con el escueto mensaje "ya está aquí, reserva Steam Machine", Valve acaba de desvelar el precio del PC que estaba destinado a llevar la experiencia de la excepcional Steam Deck a la gran pantalla. Anunciada en noviembre del año pasado, la máquina se ha mantenido en un misterioso limbo debido al precio de los componentes, pero los rumores sonaban, no eran halagüeños para quien quisiera una y tenemos que decir que se han terminado confirmando.

Porque la Steam Machine, que no llega con los componentes más punteros, parte de los 1.039 euros en su configuración con menos almacenamiento y sin mando, pero llega hasta unos 1.428 euros en pack con el mando y 2 TB de memoria que hacen que el conjunto se aleje de los PC con los que buscaba competir.

Porque, en su día, las proyecciones la situaban entre 600 y 800 euros en la estimación más pesimista. Pero, como suele pasar, la realidad ha terminado siendo más dura.

El precio de la Steam Machine

Llevábamos semanas leyendo rumores y filtraciones sobre el supuesto lanzamiento inminente de Steam Machine. De hecho, se esperaba que Valve arrojara luz entre el día 22 y 23, siendo el asunto del precio el principal tema a resolver.

Porque con la situación actual de los componentes y la aparición del mandamás de Valve, Gabe Newel, pidiendo "ayuda" para comprar RAM ante la tremenda subida de los precios, ya dejaba entrever que el sistema sería caro.

El momento ha llegado y esas previsiones más pesimistas se han cumplido al pie de la letra. Los precios de la Steam Machine son los siguientes:

Steam Machine de 512 GB - 1.039 euros.

- 1.039 euros. Steam Machine de 512 GB con Steam Controller - 1.108 euros.

- 1.108 euros. Steam Machine de 2 TB - 1.359 euros.

- 1.359 euros. Steam Machine de 2 TB con Steam Controller - 1.428 euros.

No hay mucho más. La máquina sigue siendo un PC con procesador AMD de arquitectura Zen 4 con 6 núcleos y 12 hilos, RAM RDMA3 personalizada con 28 CU y 8 GB de VRAM GDDR6 y otros 16 GB DDR5.

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El sistema es lo mejor de la máquina, siendo un SteamOS que tantas alegrías nos da a los usuarios de Steam Deck, pero el software no es el más puntero para una máquina que debe luchar contra consolas como PS5, Xbox Series X y, en uno o dos años, PS6 y Project Helix.

Valve nunca anunció un precio oficial para la Steam Machine, pero cuando se conocieron sus características empezaron a salir posibles precios en función del hardware que monta el PC. Y, más allá de cualquier otra consideración, la realidad es que el momento no podría haber sido peor para el lanzamiento de la máquina.

Al contrario que Sony con PS6, Valve estaba obligada a lanzar la Steam Machine porque ya estaba anunciada y cada día que pasaba ocurrían dos cosas: el precio iba a ser más alto porque la situación con la RAM/almacenamiento no da un respiro y, además, cada día estaba más desfasada a nivel técnico.

Lanzamiento y reservas de Steam Machine

Aparte del precio, Valve ha desvelado el sistema de reservas de la Steam Machine. En la web, hay que seleccionar uno de los cuatro modelos, seleccionar sesión en Steam y realizar la petición hasta el 25 de junio.

Será entonces cuando se cerrará ese periodo de reservas y Valve realizará un sorteo entre los interesados para establecer el orden en el que les mandarán los mails de formalización de la reserva.

Una vez tengamos el correo, dispondremos de 72 horas para formalizar el pago. Todas las demás reservas pasado el 25 de junio se añadirán por orden a una cola virtual, pero viendo los problemas que tienen para restablecer el stock del Steam Controller, es muy posible que una vez se agoten las unidades que tienen, tardemos en volver a ver unidades en la tienda.

Llegados a este punto, y viendo que los que están causando esta situación con la RAM y el almacenamiento han dicho que queda crisis para rato, miedo me da el precio de PS6 y la próxima Xbox.

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