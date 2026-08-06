Hoy en Aldi, las gafas homologadas para ver el eclipse a mitad de precio

Queda muy poco para que podamos ver el eclipse del 12 de agosto, por lo que va siendo un buen momento de ir comprando las gafas homologadas para no perdernos este particular evento. Si tienes cerca un supermercado Aldi, puedes llevarte las gafas The World of Calgary a mitad de precio y por solo 1,49 euros.

En cambio, si no tienes cerca un supermercado Aldi, Amazon tiene bastantes gafas homologadas. Por poner un par de ejemplos:

Las EclipseSpecs vienen en un pack con tres y tiene un precio de 5,99 euros (cada una sale por aproximadamente dos euros). Están homologadas y son compatibles con gafas graduadas.

Gafas homologadas para eclipse EclipseSpecs - dos unidades Hoy en Amazon — 10,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Las Medical King son un poco más caras porque vienen dos unidades por 5,14 euros (cada una sale por aproximadamente 2,50 euros). También están homologadas e incluye un par de lentes para utilizar en el móvil y que así no se estropeen sus lentes por hacer fotos al eclipse. También vienen con una guía para observar el eclipse.

Gafas homologadas para eclipse Medical King - dos unidades, dos lentes para smartphone y guía de observación Hoy en Amazon — 5,14 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Unas gafas homologadas muy baratas

Si aún no has apuntado la fecha en el calendario, el próximo 12 de agosto es cuando podremos ver el eclipse. En España, no se verá de la misma forma en todas las ciudades, por lo que te recomendamos echar un vistazo a nuestra guía del eclipse, donde además también comentamos cuáles son las horas en las que podremos ver cada una de las fases.

Cabe mencionar ciertas recomendaciones a la hora de comprar unas gafas para ver un eclipse. Han de estar homologadas con la certificación ISO 12312-2:2015 para que así podamos ver el eclipse con total seguridad. Es importante que no estén rotas o deterioradas. Y, por si tienes dudas, unas gafas de sol no sirven para ver un eclipse.

⚡ EN RESUMEN: oferta de las gafas para eclipse The World of Calgary hoy ✅ LO MEJOR Su precio: es de los más bajos que hemos visto en gafas para eclipse. ❌ LO PEOR No cuenta con montura ajustable. Es de talla única. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un supermercado Aldi cerca y aún no tienes unas gafas homologadas para ver el eclipse. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un supermercado cerca. En tiendas como Amazon hay opciones que incluyen varias unidades.

También te puede interesar

HelioSecure Gafas Eclipse Solar Pack 2 – Homologadas CE – EN ISO 12312-2:2015 – Con Instrucciones y Funda Protectora Hoy en Amazon — 7,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

efekol Gafas Eclipse Solar Homologadas - Certificación CE y EN ISO 12312-2 Hoy en Amazon — 11,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Bryan Goff en Unsplash, Aldi y Compradicción, The World of Calgary

En Xataka | Si vives en Madrid y quieres ver el eclipse total del 12 de agosto, apunta estos 52 pueblos

En Xataka | Ver el eclipse desde un rincón remoto de la España Vaciada está muy bien. Una empresa tiene una idea mejor: verlo volando