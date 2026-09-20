No es solo cuánto andas, es a qué ritmo: la velocidad al caminar como biomarcador de longevidad

Se habla mucho de la importancia de caminar para velar por nuestra salud física y mental. Sin embargo, no hablamos del papel que tiene en todo esto el ritmo al que lo hacemos. No es lo mismo caminar muy despacio que a un ritmo mucho más ágil, aunque no llegue a considerarse correr. En un artículo publicado en Infobae, se hace una revisión de varios estudios que han analizado este factor. La mayoría se centran en personas mayores, pero incluso los que se basan en sujetos de mediana edad llegan a la misma conclusión: el ritmo de la caminata importa y, además, es un gran indicador del estado de salud de una persona.

Solo 0,1 m/s marcan la diferencia. En un estudio publicado en JAMA en 2011 en el que participaron 34.485 adultos mayores de 65 años, se vio que por cada aumento de 0,1 metros por segundo en la velocidad de marcha se reduce un 12% el riesgo de mortalidad prematura. Esto era en torno a los 65 años. Si ese aumento se daba a partir de los 75 años, los efectos eran aún más drásticos: La probabilidad de sobrevivir 10 años sería de un 19%-87% para los hombres y de un 35%-91% para las mujeres.

Igual que otros factores. En este estudio se vio que la velocidad de la caminata podría predecir el riesgo de muerte igual que otros marcadores como el tabaquismo, el índice de masa corporal, las enfermedades crónicas o las hospitalizaciones previas.

También en la mediana edad. En el artículo se cita otro estudio, conocido como Estudio Dunedin, en el que se siguió durante 5 décadas a un grupo de 904 personas de 45 años. Se vio que aquellos que tenían una velocidad de caminata lenta a la mediana edad mostraron un ritmo de envejecimiento hasta 5 años más acelerado. Además, al mostrarle fotos suyas a un equipo independiente de evaluadores, calificaron los rostros de los más lentos como más envejecidos, incluso en comparación con aquellos que realmente tenían la misma edad.

Los motivos. Andar es una tarea más compleja de lo que parece, ya que requiere la coordinación del corazón, los pulmones, los músculos y el sistema del equilibrio. Si alguno de estos sistemas falla, la velocidad de la caminata puede ser un primer indicador de que algo va mal. Incluso antes de que haya otros síntomas.

Enfermedades concretas. Más allá de lo citado en Infobae, hay otros estudios en los que no solo se analiza la esperanza de vida o la probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo. También se estudia cómo la velocidad de la caminata puede relacionarse con enfermedades concretas. Por ejemplo, se ha visto que la velocidad al caminar, la fuerza de agarre y la masa muscular podrían mejorar la predicción del riesgo de ictus más allá de factores establecidos como la presión arterial alta y el colesterol. Además, la velocidad de la caminata se ha relacionado con una disminución del riesgo de morir por enfermedad renal crónica o desarrollar hasta 5 tipos de cáncer.

La pescadilla que se muerde la cola. Caminar despacio es un indicador de envejecimiento y mala salud futura, tanto física como cognitiva. Pero no es solo un indicador, sino también un factor de riesgo. Andar despacio a menudo suele implicar andar menos, por lo que la salud se puede ver aún más afectada.

El curioso caso de los supermovedores. En un estudio publicado en 2026, se vio que hay personas mayores capaces de andar más rápido que el 93% de personas en su misma situación en pruebas cronometradas de marcha. Cuando se siguió a estos supermovedores durante un tiempo, se vio que tienen un 50% menos de riesgo de desarrollar deterioro cognitivo y un 60% menos de riesgo de alzhéimer y otros tipos de demencia.

Por todo esto, no se trata solo de caminar, sino de evaluar la velocidad a la que somos capaces de hacerlo. Que sea un aviso de mala salud no quiere decir que no se pueda mejorar. Está bien tener una alarma que nos alerta antes de que empiecen a aparecer otros síntomas más preocupantes.

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