Las mejores ofertas de MediaMarkt en tecnología, hoy domingo 20 de septiembre

Como es costumbre, MediaMarkt ha desplegado un enorme arsenal de ofertas durante estos últimos días de la semana, por lo que en este artículo de domingo vamos a repasar cuáles son los mejores chollos en tecnología, repasando ofertas en televisores, en móviles e incluso en alguna que otra maquinilla de afeitar.

LG OLED77B6ELC por 1.444,15 euros al iniciar sesión en la tienda, un televisor OLED con pantalla de 75 pulgadas.

por 1.444,15 euros al iniciar sesión en la tienda, un televisor OLED con pantalla de 75 pulgadas. Honor Magic V6 por 1.299 euros al añadir al carrito, uno de los mejores móviles plegables actualmente.

por 1.299 euros al añadir al carrito, uno de los mejores móviles plegables actualmente. Huawei FreeBuds Neo por 99 euros al añadir al carrito, los nuevos auriculares Bluetooth de la marca.

por 99 euros al añadir al carrito, los nuevos auriculares Bluetooth de la marca. Philips 55OLED761/12 por 891,65 euros al iniciar sesión en la tienda, un televisor OLED con Ambilight.

por 891,65 euros al iniciar sesión en la tienda, un televisor OLED con Ambilight. Philips One Blade Pro por 58,64 euros al iniciar sesión en la tienda, una completísima maquinilla de afeitar.

LG OLED77B6ELC

Al iniciar sesión en MediaMarkt, podemos encontrar el televisor LG OLED77B6ELC por un precio de 1.444,15 euros. Se trata de un modelo con panel OLED y pantalla de 75 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz, compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos. Además, cuenta con puertos HDMI 2.1.

Honor Magic V6

El Honor Magic V6 baja muchísimo de precio al añadirlo al carrito, ya que el teléfono plegable se queda por 1.299 euros en lugar de 1.999 euros, que es su precio recomendado en la tienda. Es uno de los mejores móviles plegables por muchísimas razones: sus pantallas son una delicia y sus cámaras no se quedan atrás ofreciendo un buen resultado fotográfico.

Huawei FreeBuds Neo

Los Huawei FreeBuds Neo acaban de llegar a las tiendas, pero ya se encuentra de oferta. En MediaMarkt se pueden comprar por 99 euros, precio que aparece al añadir los auriculares al carrito. Para el precio que tienen, se escuchan muy bien, la cancelación de ruido es muy buena y la batería da para un día completo.

Philips 55OLED761/12

Si el anterior televisor se sale de tu presupuesto, MediaMarkt tiene el modelo Philips 55OLED761/12 por un precio de 891,65 euros. El precio se mostrará una vez se inicie sesión en la tienda. También incorpora un panel con tecnología OLED, aunque su diagonal es de 55 pulgadas. Cuenta con Ambilight y es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos, además de HDR10+.

Philips One Blade Pro

Por último, al iniciar sesión en MediaMarkt baja el precio de la Philips One Blade Pro hasta los 58,64 euros. Se trata de una maquinilla eléctrica para cara y cuerpo que destaca principalmente por sus cuchillas de punta redonda, que ofrece un buen rasurado sin afectar tanto la piel. Este pack incluye varios accesorios para cuerpo y cabello, así como un accesorio para recortar la barba con diferentes longitudes.

Philips One Blade Pro PVP en MediaMarkt — 58,64 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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