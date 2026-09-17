Huawei Freebuds Neo, análisis: es impresionante que suenen y cancelen el ruido de esta forma costando poco más de 100 euros

Huawei lleva unos años haciendo un trabajo excepcional con sus productos de audio. Y con los wearables en general, pero eso es otro tema. La firma china ha conseguido catapultar sus auriculares TWS a lo más alto del podio, plantándole cara a compañías como Sony, que, en este terreno, no es decir poca cosa. Los Freebuds Pro 5 me encantaron hasta el punto de convertirse en mis auriculares de cabecera y, tras varias semanas probando los nuevos Freebuds Neo, solo puedo decir una cosa: ya tengo auriculares para recomendar "por más o menos 100 euros".

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Buscas unos auriculares que se escuchen bien.

Una buena cancelación de ruido es indispensable.

Quieres olvidarte de ellos cuando los lleves puestos.

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Quieres unos auriculares baratos.

Quieres escuchar música en alta definición.

Valoras poder cargarlos de forma inalámbrica.

Lo esencial en 30 segundos

Los Huawei Freebuds Neo inauguran una nueva "categoría" dentro del segmento de audio de Huawei. Se encajan entre los Freebuds i y los Freebuds Pro, por lo que buscan ofrecer características de gama alta a un precio más competitivo y con un diseño renovado.

Huawei le ha recortado el mástil inferior para hacerlos más ligeros, más disimulados y un poco más cómodos. Para ello, al firma asegura haber analizado 10.000 orejas. A pesar de esta reducción de tamaño, ofrecen una autonomía sensacional, una calidad de sonido sorprendentemente buena y una cancelación de ruido a la altura, prácticamente idéntica, a la de sus hermanos Freebuds Pro 5.

El estuche también ha recibido una vuelta de tuerca. Es más pequeño, más ovalado, y cabe perfectamente en la palma de la mano y en los bolsillos. En cuanto a conectividad, Huawei vuelve a hacer gala de compatibilidad universal, LDAC (que sigue sin funcionar del todo bien en entornos congestionados) y conexión multipunto.

Son unos auriculares a los que, honestamente, es complicado sacar pegas. Si hago una lista de checks, los cumple todos sin problemas. No son los mejores del catálogo de Huawei, pero son, justamente, los típicos auriculares capaces de gustar a todo el mundo a un precio que, sin ser bajo, no está nada mal.

9,0 Diseño 9,2 Calidad de sonido 8,9 Cancelación de ruido 9,0 Ergonomía 9,2 Experiencia de uso 9,0 Batería 8,5 A favor Se escuchan muy bien para su precio

La cancelación de ruido es bárbara

La batería es suficiente para echar un día completo En contra No tienen carga inalámbrica

Estuche y auriculares se ensucian con solo mirarlos

No tienen carga inalámbrica



Nuestra experiencia con los Huawei Freebuds Neo

Huawei Freebuds Neo | Imagen: Xataka

Más chiquitos, muy cómodos. Huawei ha recortado el mástil para aligerar los auriculares, bajando el peso hasta los 4,8 gramos. Los Freebuds Pro 5 pesan 5,5 y los Freeclip 2S se quedan en 5,1 gramos, para tener contexto. ¿Se nota la diferencia? En la práctica, poco. Lo que sí se nota es el ejercicio de diseño y ergonomía. Al haber reducido el peso, el centro de gravedad se ha equilibrado ligeramente, haciendo que, en el día a día, se sientan más estables y se meneen menos. El único problema que tienen es que se ensucian y llenan de huellas con solo mirarlos por culpa del acabado glossy.

A la izquierda, los Huawei Freebuds Neo. A la derecha, los Huawei FreeBuds Pro 5 | Imagen: Xataka

Ese estuche travieso... La compañía ha vuelto a repensar el estuche para hacerlo más compacto y ligero. Parece diseñado para caber en la palma de la mano, y así es, efectivamente. Tiene lo justo y necesario para funcionar, es decir, el puerto USB tipo C y el botón para forzar el emparejado. Solo tengo dos "peros": no tiene carga inalámbrica (algo que, igualmente, no suelo usar) y se ensucia y resbala un montón. El acabado glossy es muy cuco, pero se ensucia y resbala bastante.

Un sonido genial al que le pesa el códec. Esperaba que, costando 129 euros, se escuchasen peor que los Freebuds Pro 5, pero todo lo contrario. No tienen la misma calidez de sonido, pero se escuchan muy, muy bien. Buenísima separación de frecuencias, buen brillo en agudos, graves con una pegada muy golosa... Son muy equilibrados y disfrutables. El problema es que el Hi-Res sigue dependiendo de LDAC, un códec que, sobre el papel, es genial, pero que sufre de interferencias si reproduces contenido en alta definición en entornos congestionados (una estación de tren, por ejemplo). Esto es algo que sufren todos los auriculares, no solo estos.

Si "códec", "LDAC" y "Hi-Res" os suenan a chino y solo escucháis música en Spotify, quedaos con la idea de que se escuchan muy bien y que, por 129 euros, ofrecen un rendimiento sensacional, a la altura de los mejores.

Imagen | Xataka

Los añadidos que... existen. Los auriculares también disponen de sonido espacial con seguimiento de cabeza que, si os gusta la música, recomiendo no usar. Es un efecto muy llamativo de primeras, pero acaba distrayendo más que otra cosa. En películas puede ser otra cosa, pero para música a mí no me convence. Y luego tiene un modo juego que optimiza la percepción de pasos y disparos en los shooters que está ahí, pero que en juego móvil tiene mucha menos importancia que en un juego competitivo de PC. Ambas funciones quedan un poco bajo el radar.

¿Y esta cancelación de ruido? Qué sorpresa me llevé cuando me puse estos auriculares por la calle y me quedé solo. He probado muchísimos auriculares de ≈100 euros y ninguno ha conseguido aislarme de esta manera con la cancelación de ruido. Son los primeros que, en este rango de precios, anulan el sonido del teclado mecánico con el que escribo estas líneas. Si me hubieran dicho que esta cancelación de ruido es de unos auriculares de 200 euros, me lo habría creído totalmente.

Olvidarse de la batería. Esperaba que, siendo más pequeños, la batería se viese perjudicada, pero en absoluto. Los auriculares son capaces de ofrecer alrededor de seis horas de autonomía con la cancelación de ruido activa, subiendo a cerca de diez si la desactivamos. Depende del uso, pero en mis pruebas no he sido capaz de agotarle la batería en una jornada de trabajo. Con el estuche, la autonomía alcanza el día sin problema, y cargar el conjunto (estuche y batería) toma poco más de una hora. Si la única pega que le puedo poner es que no tiene carga rápida, apaga y vámonos.

Ficha técnica de los Huawei Freebuds Neo



HUAWEI FREECLIP neo Dimensiones y peso Auriculares: 23, 2 x 21,56 x 24,56 mm - 4,8 gramos Estuche: 41,22 x 68,35 x 25,57 mm - 31,4 gramos Unidad driadragma Driver dinámico de 11 milímetros Frecuencia en respuesta: 20-40.000 Hz CANCELACIÓN DE RUIDO activa Sí batería Auricular: 60 mAh (hasta 6,5 horas con ANC) Estuche: 460 mAh (hasta 24 horas con ANC) FORMATOS DE AUDIO AAC, SBC, LDAC, y L2HC 4.0 conexión Bluetooth 6.0 Conexión multipunto compatibilidad Android 8.0 o superior iOS 13 o superior Extras 2x micrófonos+VPU+AINC para llamadas Resistencia IP55 Controles por gestos Sensor de proximidad Volumen adaptativo Carga USB-C Seguimiento de cabeza Audio espacial precio 129 euros

Huawei Freebuds Neo, la opinión de Xataka

Imagen | Xataka

Huawei ha vuelto a firmar unos auriculares muy recomendables. Sin llegar a la calidad y potencia de sonido de sus primillos Freebuds Pro 5 o de los buques insignia de otras marcas, los Freebuds Neo son una propuesta solvente y muy interesante en el rango de los 100-100 y pocos euros. No son baratos, ojo, pero ofrecen, desde mi punto de vista, un rendimiento superior a otras propuestas.

Si hablamos de auriculares de 100 y pico euros, lo importante es que se escuchen bien, que sean cómodos y que la batería aguante. Si, además, le metemos una cancelación de ruido de este nivel, pues tienes la receta perfecta para conseguir unos auriculares muy disfrutables y que podría recomendarle a cualquier persona.

No son auriculares para audiófilos ni para sentarse a disfrutar de la música. Ni estos ni ningún TWS. Sin embargo, ofrecen un rendimiento muy bueno en movilidad, son cómodos para llevarlos todo el día y aguantan una jornada sin problema.

¿Te los recomiendo?

Sí, y por una sencilla razón. A estos auriculares les pasa una cosa, y es que compiten en un rango de precios en el que hay tropecientos opciones de todos los gustos y colores de todos los orígenes y marcas imaginables. No por todos esos auriculares pondría yo la mano en el fuego de que valen lo que cuestan. Por los Freebuds Neo, sí.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Huawei FreeClip 2S, análisis: todo el mundo lleva unos auriculares así en China. Tras probarlos, entiendo por qué

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Huawei. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.



