Apple planea volver al mercado de servidores para IA de la mano de Nvidia y el chip M8 Ultra, según The Information

John Ternus lleva dos semanas en el cargo como nuevo CEO de Apple y, siendo un hombre de hardware, parece que tiene la intención de devolver a Apple a los días en los que estaban en el negocio de los servidores. Con la era de la IA tiene más sentido que nunca y The Information ha publicado un artículo en el que apuntan que la compañía estaría explorando la posibilidad de volver al mercado de servidores con máquinas pensadas específicamente para la inteligencia artificial.

La clave sería el chip M8 Ultra y, sorprendentemente, tendría tecnología de Nvidia bajo el capó. Vamos a verlo porque, pese a que venga de The Information, hay que ir con cautela.

El fantasma. Para entender por qué, pese a que esté en pañales aún, es una noticia curiosa, hay que remontarse a 2002. Fue cuando Apple lanzó el Xserve, un servidor en formato rack con macOS Server como sistema operativo que estaba pensado para universidades, empresas y administraciones públicas. Nunca fue un éxito de ventas, pero durante años tuvo un hueco en el mercado, sobre todo entre los que tenían ese primigenio ecosistema de Apple.

La historia se rompió en 2011, cuando Apple decidió terminar con Xserve para centrar todos sus esfuerzos tanto en el hardware de consumo. No les ha ido mal con la diversificación con los wearables y, sobre todo, los servicios, pero quizá ahora es el momento ideal para volver a meterse en ese mercado de servidores.

M8 Ultra. Eso es lo que apunta el reporte de The Information, asegurando que Apple llevaría alrededor de un año trabajando en un proyecto de servidores orientados, cómo no, a la inteligencia artificial. Según el medio, el propio Ternus habría pasado sus últimos meses como jefe de Ingeniería de Hardware en Apple trabajando en este proyecto con una idea más ambiciosa que la anterior: que ahora sí sea comercial.

Es decir, en lugar de servidores de uso interno, Apple ofrecería los servidores a todo aquel que quisiera pagarlo. Y, como corazón, dos configuraciones basadas en los futuros chips M8 Ultra de la compañía:

Una versión pequeña con dos M8 Ultra combinados.

con dos M8 Ultra combinados. Una versión más potente con cuatro M8 Ultra trabajando al unísono.

La apuesta por Nvidia. Apple ya ha demostrado que una de las fortalezas de su Apple Silicon es la velocidad y la eficiencia. Sus chips M son muy, muy potentes en esas versiones Max y Ultra a la vez que mantienen un consumo comedido y una alta velocidad de transferencia en la memoria. Para la inferencia y la IA agéntica, es algo extremadamente atractivo, y para estos chips de servidores Apple se apoyaría en la tecnología NVLink Fusion de Nvidia.

Es la otra gran pata del reporte de The Information, que apunta que sería la infraestructura de Nvidia la usada para interconectar los M8 Ultra. Al final, NVLink Fusion es un conjunto de soluciones de Nvidia para que los procesadores se comuniquen entre ellos de la forma más rápida posible en los centros de datos. Si los M8 Ultra son el cerebro, NVLink Fusion es el sistema nervioso, vaya.

Realmente es ampliar negocio. De hecho, esto no sería totalmente nuevo para una Apple que ya fabrica servidores basados en Apple Silicon para una planta propia en Houston, Texas, como parte de su compromiso de inversión en el país y, sobre todo, para dar soporte a Private Cloud Compute. Es en este sistema en el que se calculan las funciones de IA que no se pueden calcular en local en el dispositivo, y que sean propias permite mantener un alto nivel de seguridad y privacidad.

La diferencia es esa, que el que ya tienen es un centro de datos para consumo interno y lo que buscarían con los M8 Ultra sería expandir negocio

En el aire. Pero bueno, tal y como apunta el medio, los planes no han finalizado y todo el proyecto podría cancelarse antes de ver la luz. No es algo nuevo en una compañía que nos ha acostumbrado a que si algo no cumple con sus estándares lo cancela... incluso aunque estuviera a punto de lanzarse (ahí está el cargador inalámbrico como prueba). The Information apunta a 2029, pero todos los planes están en el aire y la estrategia puede cambiar, retrasarse o cancelarse directamente.

Ahora bien, no es tan descabellado pensar en algo así cuando ya hay quien está montando clústeres de Mac Studio para ejecutar modelos de IA local gracias tanto a la potencia como a la eficiencia de Apple Silicon. El siguiente paso sería la propia Apple capitalizando esto a nivel industrial, pero toca esperar.

Foto | Jared Tarbell

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