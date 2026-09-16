"Perdí 'Terminator' ese día": por qué Edward Furlong no volvió a ser John Connor en la tercera película

En 1991, James Cameron eligió a Edward Furlong para dar vida a un papel mítico: el de John Connor en 'Terminator 2: El juicio final'. Doce años después llegaba la tercera entrega de la saga, pero el actor no repitió y en su lugar apareció Nick Stahl. Treinta y cinco años más tarde, el propio Furlong ha contado por qué lo perdió. Y la razón cabe en una sola noche.

El papel que tenía que recuperar. En 2003, doce años después de 'Terminator 2', Jonathan Mostow tomó el relevo de James Cameron para dirigir la tercera entrega de la saga de ciencia ficción, 'Terminator 3: La rebelión de las máquinas'. Furlong, que entonces tenía 25 años, estaba llamado a retomar el papel de John Connor que había interpretado en 1991. Ya sabemos todos cómo terminó: quien acabó vistiendo el traje del líder de la Resistencia humana fue Nick Stahl. La pregunta era por qué, y esta vez la ha respondido él mismo ante el micrófono de Love It Film.

Una cláusula muy clara. "Mi primer contrato multimillonario fue para 'Terminator 3'. Había una cláusula, porque ya se sabía que yo era alguien que salía mucho de fiesta: nada de drogas. Hacedme pruebas. Si hay el más mínimo rastro de droga, estoy despedido", confesó el actor, hoy con 49 años. Sabía perfectamente lo que estaba en juego, pero no pareció recordarlo cuando tuvo que hacerlo.

Edward Furlong como John Conner en 'Terminator' | Imagen: Allociné

La última noche. Antes de encerrarse a rodar, decidió despedirse por todo lo alto. "Llamo a mi colega de entonces. Le digo: escucha, tío, tengo que centrarme. Tengo que hacer esta película. Será mi última noche, así que vamos a salir de fiesta a tope, joder", recuerda el intérprete en la entrevista. Un último baile, por los viejos tiempos.

"Ese día perdí Terminator". Lo que ocurrió en aquel club lo cuenta él mismo sin rodeos: "Voy al baño, ya iba borracho. Extiendo la cocaína sobre la tapa del váter, pero echo demasiada. No quiero desperdiciarla, así que me la esnifé toda. Solo recuerdo haber dado unos pasos y, de repente, encontrarme en el suelo, con las luces del club encendidas. Digamos que ese día perdí Terminator", zanjó con amargura. El papel se lo quedó Nick Stahl.

El relevo que vino después. Tras Stahl, el personaje pasó por las manos de Christian Bale en 'Terminator Salvation' y de Jason Clarke en 'Terminator Génesis'. El rostro de Furlong sí reapareció, rejuvenecido, como un John más joven en 'Terminator: Destino oscuro', aunque no era el regreso que los fans llevaban décadas esperando. Lo que hace su testimonio especialmente conmovedor es que lo relata con la distancia de quien sabe lo cerca que estuvo de un enorme regreso profesional, y cómo una sola noche lo hizo saltar todo por los aires. 35 años después, la decisión todavía debe de pesarle: su carrera habría tomado otro rumbo.

Un final más feliz. Eso sí, la historia personal del protagonista de 'Terminator 2' y 'American History X' tiene un desenlace bastante mejor. Furlong ha hablado abiertamente de su adicción y de su proceso de recuperación, y lleva ya varios años sobrio. No es raro verlo dar entrevistas o participar en convenciones de la saga, muchas veces junto a Robert Patrick, el T-1000 que lo perseguía en la película de James Cameron.

Vía | Allociné

Imagen | Fotograma de la película

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