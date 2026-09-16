Este piso de Ibiza se vende a mitad de precio, pero hay un problema: nadie puede entrar a verlo

¿Cómo se venden los pisos ocupados y qué riesgo asume quien los compra? Hay quien cree que adquirirlos es como intentar comprar una casa encantada, solo que el fantasma tiene DNI, no paga ni la hipoteca ni la comunidad. El comprador firma ante notario un derecho de propiedad que, en la práctica, no vale hasta que un juez ordene el desalojo. Y nadie puede decirle cuándo llegará ese día.

Es lo que le ha pasado a una familia de Madrid con un piso en San Agustín–Cala de Bou, en Ibiza. Así que han tomado una decisión: sacarlo a la venta por 350.000 euros, casi la mitad de lo que valdría vacío, porque dentro vive una okupa desde 2018. El requisito: nadie puede visitarlo.

El chollo. El piso son 73 metros cuadrados, dos habitaciones, terraza de 15 m², garaje incluido, vistas al mar y ascensor hasta la tercera planta. Salió al mercado por 390.000 euros y ya ha bajado a 350.000, un 10% menos. En un lugar donde hay masías de casi 7 millones, no está nada mal. La propia inmobiliaria calcula que, libre de okupación, rondaría los 600.000 euros. Cualquier oferta se hace a ciegas, sin pisar el interior, guiándose solo por fotos y por la palabra de la agencia.

A pocos kilómetros de Cala de Bou, otro piso ibicenco repite el guion: vivienda ocupada en Santa Eulària por 465.000 euros. Son 70 metros, dos habitaciones, terraza, jardín y garaje incluido, a 6.643 euros el metro cuadrado, más caro por metro que el piso de Cala de Bou pese a tener menos superficie. La ficha lo etiqueta tal cual como ocupado, aunque destaca las "magníficas puestas de sol". El anuncio también desglosa las dos vías para recuperar la posesión: demanda civil de desahucio, de 6 meses a un año, o casi inmediata si el ocupante nunca tuvo título; y la vía penal por usurpación, con pena de uno a dos años si media violencia.

Ocho años de pacto. Los dueños usaban el piso como segunda residencia de verano. Quien lo ocupó en 2018 fue, según la inmobiliaria, la propia persona que limpiaba la casa, y ahí sigue. En vez de ir a juicio, firmaron con ella un contrato: se compromete a marcharse el día que el piso se venda. "Cuesta un poco creérselo", dice el agente. Conviene recordar que no es lo mismo okupación de allanamiento.

24.000 pisos. Idealista contabilizó 24.058 viviendas okupadas en venta en España solo en el último trimestre de 2025, un 4,6% más que tres meses antes, y el 40% concentradas en Cataluña. Girona es la provincia clave: el 8,8% de los pisos en venta están ocupados, por delante de Murcia (5,5%) y Sevilla (4,7%). Y el origen de la mayoría se remonta a la crisis de 2008-2014: la banca empaquetó hipotecas impagadas en lotes de cientos de pisos, con o sin okupas, y los vendió a fondos de inversión, que ahora sacan al mercado uno a uno.

Descuentos de hasta el 74%. El recorte de precio varía muchísimo según la ciudad. En Sevilla, un piso de 90 metros que valdría 168.570 euros libre se vende ocupado por 57.150: un 66% menos, con el precio por metro cuadrado cayendo hasta un 74% en los casos más extremos. En Madrid, la rebaja media ronda el 58-66%. La horquilla nacional se mueve entre el 40% y el 60%, siempre por debajo del valor real de mercado.

La excepción. En Baleares ocurre justo lo contrario. La escasez de vivienda es tan brutal que casi no quedan pisos (okupados o no) en venta: solo 442 en todo el archipiélago a finales de 2025, un 6,8% menos que el trimestre anterior. Y los precios se han disparado: lo que en 2023 costaba entre 25.000 y 100.000 euros, hoy vale el doble, entre 50.000 y 200.000. Hay nuevas construcciones que alcanzan los 1,4 millones de euros. En Mallorca, una propietaria anunció la venta de su piso ocupado con un cartel casero durante la Cabalgata de Reyes en Palma, a 138.000 euros. Recibió decenas de ofertas en días, la mayoría de fondos de inversión.

El suelo. El suelo balear es, de largo, el más caro de España: 5.285 euros el metro cuadrado de media en 2026, casi cinco veces más que en Extremadura (1.083 euros) y muy por encima de la media nacional, que este año ha marcado su máximo histórico en torno a 2.820 euros/m². Cuanto más caro es el metro cuadrado libre, más brutal resulta el tijeretazo cuando hay un okupa dentro: es la razón por la que un piso ibicenco pierde 250.000 euros de golpe y un chalet en Almadén (Ciudad Real), el municipio más barato del país, apenas perdería unos pocos miles.

El verdadero riesgo. Comprar barato no significa entrar rápido. Según el Consejo General del Poder Judicial, el tiempo medio para conseguir un desalojo por ocupación ronda los 20,5 meses (en 2023, sin actualizar datos), sumando primera instancia y apelación, frente a los menos de 5 meses de 2018. En Cataluña, el plazo medio es de 20,1 meses de 2023.

Para comparar: en Reino Unido, la policía puede entrar sin orden judicial ante la simple sospecha de ocupación, y el propietario puede tramitar una orden de posesión en apenas 28 días. España cuenta con cerca de 27 millones de viviendas. Pero lo que de verdad compra quien firma por uno de estos pisos no es un inmueble, es una posición en una cola judicial. El piso de Cala de Bou sigue esperando su oferta y la inquilina sigue dentro: paciencia es la palabra negociadora.

Imágenes | Idealista

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