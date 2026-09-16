Aldi lanza esta aspiradora sin cables por 59,99 euros el próximo sábado 19 de septiembre: con luz verde y varios accesorios

Conseguir que la casa esté limpia sin invertir demasiado esfuerzo ni presupuesto es un objetivo recurrente y las aspiradoras de tipo escoba se han posicionado como la herramienta estrella para lograrlo. Sin embargo, muchas opciones del mercado superan fácilmente los 200 o 300 euros cuando buscan añadir tecnología de detección de suciedad o pantallas digitales.

Aldi vuelve a irrumpir en el sector del bazar este sábado, 19 de septiembre, lanzando una aspiradora vertical inalámbrica de la firma Ambino, que reúne características muy codiciadas por solo 59,99 euros.

Si no tienes un supermercado Aldi cerca, en Amazon hay una alternativa también económica (está rebajada a 89,98 euros) que puede interesarte. Se trata de la Proscenic P11 Ultra+, con 50 kPa de potencia de succión, autonomía de hasta 50 minutos, luz verde y varios cepillos.

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Detección de microsuciedad y panel digital por menos de 60 euros

El elemento diferenciador de esta aspiradora vertical es su iluminación integrada de luz verde en la cabeza de aspirado. Inspirada en los sistemas de alta gama (como las aspiradoras Dyson), esta tecnología proyecta un haz de luz en ángulo sobre el suelo que resalta el polvo fino y la microsuciedad que habitualmente resultan invisibles con luz ambiente.

A nivel técnico y funcional, este modelo de 130 W se posiciona como una alternativa completa para el mantenimiento diario del hogar. Alcanza hasta 11 kPa de presión, ideal para suelos duros como parqué, gres o tarima.

Dispone de un cabezal giratorio de 180° que facilita maniobrar entre las patas de sillas, mesas o bajo muebles bajos. Incorpora también una pantalla LCD para monitorear el estado del dispositivo y revisar el nivel de batería en tiempo real.

Cuenta con un depósito de polvo de 600 ml y un filtro HEPA lavable, pensado para retener pequeñas partículas y alérgenos. En cuanto a su batería, ofrece una autonomía de hasta 32 minutos de funcionamiento continuo con una sola carga. Por último, se puede destacar que incluye varios cabezales adicionales para adaptar la succión a rincones estrechos, tapicerías o zonas de difícil acceso.

⚡ EN RESUMEN: aspiradora inalámbrica ambiano en aldi ✅ LO MEJOR Luz verde de precisión: una función heredada de la gama alta que proyecta luz angular para hacer visible el polvo fino que suele pasar desapercibido.

una función heredada de la gama alta que proyecta luz angular para hacer visible el polvo fino que suele pasar desapercibido. Depósito holgado: sus 600 ml de capacidad superan la media de los modelos de gama de entrada. ❌ LO PEOR Autonomía para limpiezas rápidas... Sus 32 minutos de batería alcanzan para pisos pequeños o medianos, pero el tiempo se reduce al usar el modo de máxima potencia.

Sus 32 minutos de batería alcanzan para pisos pequeños o medianos, pero el tiempo se reduce al usar el modo de máxima potencia. Potencia modesta... Sus 11 kPa (130 W) resultan suficientes para suelos duros, pero se quedan cortos en alfombras gruesas o moquetas. 💡 CÓMPRALO SI... Estás buscando una aspiradora sin cable económica como segundo equipo o para un piso pequeño o mediano. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes una casa muy grande que requiere sesiones de limpieza de más de 45-60 minutos continuos.

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Imagen | Aldi

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