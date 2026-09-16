Midea PortaSplit, análisis: un aire acondicionado portátil que combina lo mejor de un split y de un pingüino

Cuando me he topado con algún aire acondicionado portátil normalmente me encuentro con un aparato ruidoso, ineficiente y pocas veces son capaces de enfriar una habitación en condiciones. Y tiene todo el sentido del mundo, ya que debido a su propia naturaleza y funcionamiento, nunca pueden rendir tan bien como un aire acondicionado split de pared propiamente dicho.

El PortaSplit de Midea intenta acortar esa distancia tomando prestada la fórmula del split (una unidad interior y una unidad exterior conectadas mediante tubos), pero manteniendo todo de forma independiente, de modo que puedes poner la unidad en funcionamiento en casa sin necesidad de un instalador, un taladro ni un agujero en la pared.

Durante estos meses de verano he podido probar este aparato en profundidad y bajo estas líneas te cuento qué me ha parecido.

✅ Cómpralo si...

Vives en un lugar donde el aire acondicionado no se da por sentado por defecto, desde una vivienda de alquiler a una población en la que los hogares no están preparados para instalarlo.

No puedes (o no quieres) instalar una unidad fija.

Quieres un rendimiento cercano a una unidad split con la versatilidad de un pingüino y no te importa pagar un sobreprecio por ello para tener un aire portátil sin tubos corrugados.

❌ No lo compres si...

Vives en un lugar cálido donde tener un aire acondicionado split fijo es más común.

Tienes un presupuesto ajustado, pues es una opción considerablemente más cara que una unidad portátil convencional.

Esperas una experiencia completamente de "enchufar y olvidarse" sin concesiones. Sigue siendo una máquina portátil, y eso conlleva ciertos matices.

Lo esencial en 30 segundos

El Midea PortaSplit es un aire acondicionado portátil de dos piezas, con una unidad interior que se coloca en la habitación y una unidad exterior que se ubica fuera de la ventana, unidas por una manguera flexible plana que transporta tanto el refrigerante como el agua de condensación y el cableado eléctrico. La manguera viene acoplada de serie y está diseñada para que no se pueda retirar.

Esta configuración es la clave de la diferencia entre este aparato y un aire acondicionado portátil de tipo pingüino de los de toda la vida, pues dado que el intercambio de calor ocurre realmente fuera, el sistema no vuelve a introducir aire caliente en la habitación como lo hacen los portátiles convencionales.

Es un aparato voluminoso, visiblemente más grande que cualquier portátil de un solo tubo que hayas visto probablemente, pero la instalación es sorprendentemente sencilla, ya que puedes poner en funcionamiento la máquina sin taladrar, sin instalador profesional y viene con soportes para colgar la unidad exterior fuera de la ventana. Además, puedes controlar el aire a través del panel físico, del mando a distancia incluido o de la aplicación de Midea.

Tiene un precio de unos 1.299 euros, por lo que lo sitúa bastante por encima de lo que pagarías normalmente por un aire acondicionado portátil, e incluso de algunos split fijos tradicionales, así que esto es un factor a tener en cuenta para decidir si realmente tiene sentido para ti.

Midea Portasplit Aire Acondicionado Portatil 4 en 1 | 3000 frigorías / 12000 BTU | Split sin Obra de Bajo Consumo con modo Silence, App/Wifi, Deshumidificador, Calefacción y Ventilador hasta 45 m2 Hoy en El Corte Inglés — 1.104,15 € Amazon — 1.299,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nuestra experiencia con el Midea PortaSplit

Montar y encender. Físicamente, el PortaSplit no se parece a nada que seguramente hayas visto dentro de la categoría. Y es que en lugar de una gran caja con un solo tubo de evacuación, tienes dos unidades separadas y unidas por una manguera flexible por donde circulan toda la circuitería y tubos de refrigeración, algo muy similar a un sistema split de pared, con la diferencia de que ninguna unidad se encuentra completamente fija.

El frío (o calor) llega más rápido. La ventaja en este sentido es que, al encargarse la unidad exterior del intercambio de calor propiamente dicho, la habitación se acaba enfriando bastante más rápido y mantiene la temperatura de forma mucho más constante. A pesar de que igualmente tengas que tener un hueco abierto para que el tubo pueda salir al exterior.

Unidad exterior anclada al soporte de ventana del Midea PortaSplit

Experiencia de Split fijo, sin el fijo. Por su particular diseño, podríamos decir que es un pingüino venido a más. Por su funcionamiento y precio, tiene más en común con un split fijo, pero sin tener que colocarlo en la pared, luego es un plus si buscas versatilidad y no puedes hacerte con una máquina fija en casa. Por sus especificaciones nos encontramos con una máquina tremendamente capaz, pues en cuestión de pocos minutos tendrás la habitación fresquita (incluso aunque haya que dejar una rendija abierta en la ventana). La máquina puede pecar de ruidosa en sus modos más exigentes, pero cuando no quiere hacer ruido en sus modos más silenciosos, cumple de sobra.

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Junto a la ventana. Lo bueno es que el aparato es muy sencillo de instalar, ya que no necesitas más herramientas que las que vienen en la caja, y la unidad exterior se engancha a un soporte fuera de la ventana en cuestión de minutos. El tubo es de unos dos metros, así que tampoco puedes separar demasiado la unidad interior de una ventana o puerta que de al exterior. Eso hace que tengas que pensar muy bien dónde colocarlo, ya que inevitablemente tendrá que estar junto a un lugar que de al exterior para colocar la máquina que va fuera de casa.

Completo en accesorios, pero cuidado. Donde se queda corto es en el kit de sellado para la ventana. Todavía tienes que dejar la ventana ligeramente abierta para que pase la manguera, y el accesorio de plástico que se pega a la ventana y se ata con una cinta adhesiva de tipo Velcro para mantener la ventana lo más sellada posible se me ha despegado varias veces, por lo que no resulta muy fiable. En la caja también se incluyen unas fajas con cremallera para aislar todos los huecos que queden abiertos. No me hizo falta colocarlas, pero viene bien tenerlas como opción por si acaso.

Versatilidad y control. Además de refrigerar, también cuenta con modos de calefacción, deshumidificador o ventilador simple, así que es un aparato que te puede servir para cualquier momento del año. En cuanto al control, dispones de los botones del propio aparato, un mando a distancia bastante decente con luz en la pantalla e interfaz sencilla, y una app complementaria que puedes descargar para controlar el aire a distancia y otras opciones interesantes.

Uno de los accesorios que se incluyen en la caja: una cinta adhesiva de tipo Velcro que se pega al marco de la ventana y a la propia ventana para sellar la puerta lo máximo posible

No es un pingüino, es algo mejor. Las máquinas de aire portátiles que enfrían a partir de agua y un tubo corrugado (un pingüino de toda la vida) son bastante más económicas precisamente por cómo funcionan. No hay una máquina exterior que les permita rendir como un aire acondicionado propiamente dicho, pero el Midea PortaSplit sí lo consigue, precisamente porque tiene lo mejor de un pingüino (portabilidad), con lo mejor de un split fijo (potencia y forma de funcionar).

El tamaño engaña. A pesar de ser portátil, no hay que infravalorar su tamaño y peso, así que debemos pensar bien dónde colocarlo. Lo bueno es que va con ruedas, así que una vez que lo saques de la caja (que no es moco de pavo, precisamente), irá rodado. Por otro lado, y como ocurre igual en los pingüinos, el sellado alrededor de la ventana nunca va a ser tan hermético como una instalación de pared adecuada. Además, también está el tema del precio, pues a 1.299 euros no es un aparato especialmente barato. Y está claro que no es un mal producto desde luego, ya que el rendimiento y funcionamiento del PortaSplit es sencillamente top, pero sí merece la pena darle una pensada para determinar si es la opción que necesitas.

Ficha técnica del Midea PortaSplit

midea portasplit Alimentación 220–240 V~, 50 Hz, 1 Ph Potencia de entrada nominal / Corriente 1500 W / 7 A Capacidad de refrigeración 3,5 kW (5,5 A, 1230 W de entrada) Capacidad de calefacción 3,5 kW (4,3 A, 950 W de entrada) Eficiencia energética A++ / SEER 6,1 · A+ / SCOP 4,0 Refrigerante R32, 0,62 kg Presión máxima de funcionamiento 4,4 MPa (44 bar) Clasificación IP de la unidad exterior IPX4 Dimensiones unidad interior 646 x 518 x 340 mm Dimensiones unidad exterior 438 x 500 x 260 mm Peso neto 45,5 kg Ruido interior (Alto/Medio/Bajo/Silencioso) 49/47/44/39 dB Ruido interior (Alto/Medio/Bajo/Silencioso) 56/48 dB Área máxima de la habitación 42 m² Precio 1.299 euros

Midea Portasplit Aire Acondicionado Portatil 4 en 1 | 3000 frigorías / 12000 BTU | Split sin Obra de Bajo Consumo con modo Silence, App/Wifi, Deshumidificador, Calefacción y Ventilador hasta 45 m2 Hoy en El Corte Inglés — 1.104,15 € Amazon — 1.299,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Midea PortaSplit, la opinión de Xataka

El PortaSplit cumple lo que se propone, pues ofrece un rendimiento de refrigeración más cercano al de un split real que al de un portátil estándar, sin pedirte que taladres un solo agujero en la pared. Enfría la habitación de forma muy eficiente y cuenta con varios modos de operación, incluyendo calefacción, deshumificador y ventilador. Además, es super sencilla su instalación. Los accesorios que vienen incluidos en la caja para sellar la ventana dejan algo que desear, pero son bastante útiles.

¿Te lo recomiendo?

Sí, siempre que una instalación permanente no sea una opción real para ti. Su funcionamiento es mucho más eficaz que cualquier máquina portátil de tipo pingüino, básicamente porque funciona como un split fijo, es decir, con una máquina externa funcionando a todo trapo para que dentro estés muy fresquito (o muy caliente). No es nada ruidoso si habilitamos sus modos más silenciosos, y rinde sobrado para enfriar o caldear una habitación de tamaño medio en cuestión de pocos minutos.

En Xataka | El aire acondicionado ya no es suficiente para soportar el calor. Hay una alternativa: la refrigeración centralizada

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