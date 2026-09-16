BYD ya tenía el barco más grande del mundo para transportar sus coches. Ahora va a por diez más

BYD está conquistando el panorama internacional con sus turismos dentro de un ecosistema cada vez más electrificado. Sin embargo, para seguir a ese vertiginoso ritmo hacen falta más barcos y más grandes que puedan transportar sus coches. Y en este sentido, la compañía está redoblando su apuesta por su propia flota de transporte marítimo.

Según cuentan desde New Ships, el fabricante de automóviles chino ha realizado un pedido de diez buques para transportar sus automóviles y camiones, cada uno capaz de transportar unos 9.200 vehículos. Así que todo apunta a que la división de logística marítima de la empresa está a punto de crecer considerablemente. Te contamos todos los detalles.

Sus propios barcos. Además de sus coches, BYD también construye los barcos que los transportan. Y esto es una gran ventaja para la compañía, ya que poseer una flota dedicada se carga de golpe uno de los mayores cuellos de botella a los que se enfrentan los fabricantes de automóviles chinos en este momento, que es precisamente la escasez mundial de capacidad de buques para transportar vehículos.

A medida que las exportaciones se disparan, tener el control total de la cadena logística otorga a BYD una gran ventaja que buena parte de sus competidores no posee, pues normalmente suelen alquilar sus propios espacios de carga.

En detalle. Según se informa, los nuevos buques serán construidos por China Merchants Industry en sus astilleros de Jinling y Haimen, con entregas escalonadas entre 2027 y 2029, según afirman desde New Ships. Una vez entregados, ampliarían la flota propia de BYD de ocho a 18 barcos, superando la capacidad total los 130.000 CEU (unidades equivalentes a automóviles).

La flota actual de la empresa se completó en menos de dos años, habiéndose entregado el primer barco, Explorer No. 1, en enero de 2024, según apuntan desde CarNewsChina.

Visto de cerca. Para poner la escala en perspectiva, el BYD Shenzhen, que zarpó en 2025, ya era el portavehículos más grande del mundo, con capacidad para 9.200 vehículos. La flota original de ocho barcos dio a BYD la capacidad de exportar alrededor de 1 millón de coches al año. Añadir diez buques más de tamaño similar elevaría aproximadamente esa cifra a 2,5 millones de coches al año, según las estimaciones de CarNewsChina.

Cifras. BYD exportó 184.000 vehículos de pasajeros desde China solo en agosto, un 131 % más interanual, según datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China. Eso representa más de un tercio de las exportaciones de vehículos de nuevas energías del país. De enero a agosto, BYD envió más de 1,1 millones de vehículos al extranjero, un 88 % más que en el mismo período del año anterior.

Sin embargo, en su propio mercado la cosa cambia drásticamente. Y es que la marca principal de BYD vendió 184.000 coches en China en agosto, un 35 % menos interanual, y las ventas nacionales en lo que va de año han bajado un 43 %, según CarNewsChina. La empresa se encuentra atrapada en medio de una brutal guerra de precios entre más de 100 marcas de vehículos eléctricos, y los márgenes de beneficio de todo el sector automotriz en China habrían caído a tan solo el 3,2 % en el primer trimestre de 2026.

Imagen de portada | BYD

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