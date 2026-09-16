Atresmedia pagó a Fever con anuncios en 2015. Ahora esa apuesta le deja más beneficio que todo el grupo en seis meses

Atresmedia ha vendido toda su participación en Fever, algo más del 5%, por 227 millones de euros. El comprador es Vitruvian Partners, una gestora británica que ya era accionista. Con esta operación, la startup española pasa a valer más de 4.500 millones de euros.

Atresmedia pagó su primera entrada, en 2015, con publicidad. Simples anuncios televisivos con el inventario que le sobraba. Una jugada que el tiempo ha demostrado como extremadamente inteligente: once años después, esos anuncios le han dado la inversión más rentable de su historia reciente.

Por qué es importante. Esta última venta le deja 205 millones de beneficio neto, más de 3,6 veces lo que ha ganado todo el grupo entre enero y junio (56,4 millones). Lo cobrado equivale a casi una quinta parte de lo que vale en bolsa la dueña de Antena 3 y La Sexta: algo más de 1.190 millones de euros.

Una empresa de medios televisivos se ha llevado su mejor noticia del año gracias a la plataforma que vende entradas para conciertos a la luz de las velas y exposiciones inmersivas.

En detalle. La fórmula se llama media for equity: la cadena emite anuncios de la startup y cobra en acciones. Para la televisión, el coste real suele ser bajo, porque estos acuerdos se nutren sobre todo de espacios que no se han vendido. Inventario sobrante. Para la startup, es una campaña en Antena 3 que en ese momento al menos no podría haber pagado en efectivo.

2015: acuerdo de publicidad a cambio de acciones con la filial española de Fever.

acuerdo de publicidad a cambio de acciones con la filial española de Fever. 2018: entrada en Fever Labs, la matriz. Javier Nuche, director de Atresmedia Diversificación, se sienta en el consejo.

entrada en Fever Labs, la matriz. Javier Nuche, director de Atresmedia Diversificación, se sienta en el consejo. 2023 y 2024: ventas parciales.

ventas parciales. 2026: salida total.

La relación fue más allá de los anuncios. El escape room de La casa de papel, que montaron juntas, ha superado los 70.000 visitantes y ha servido también para acercar a Fever a Netflix y a otros estudios estadounidenses.

En cifras:

296 millones: lo que Atresmedia ha ingresado en total con Fever.

lo que Atresmedia ha ingresado en total con Fever. 264 millones: el beneficio después de impuestos.

el beneficio después de impuestos. 1.000, 3.000 y 4.500 millones: la valoración aproximada de Fever en 2022, en 2025 y ahora.

la valoración aproximada de Fever en 2022, en 2025 y ahora. 30 millones: la diferencia entre lo que Atresmedia apuntó en sus cuentas en julio por esta participación (197 millones) y lo que ha cobrado un par de meses después.

El contraste. La publicidad en televisión, el negocio de siempre, no está creciendo: en el primer semestre ha caído un 1,3%, hasta 386,2 millones de euros. Aun así, esos mismos anuncios le sirvieron para pagar su inversión más rentable. Otra muy buena forma de monetizarlos, sobre todo si se tiene buen ojo con la startup escogida.

Sí, pero. Fever aporta cerca del 88% de los 335 millones que Atresmedia Diversificación ha cobrado al vender sus participaciones. Wallapop, Glovo, Promofarma o Emagister, entre otras, suman unos 40 millones. El "3,4 veces lo invertido" del que presume la división es, básicamente, Fever.

Entre líneas. Atresmedia se marcha justo antes de que Fever cierre una ronda de unos 200 millones con EQT y con la salida a bolsa aparcada, pero no descartada. Renuncia a lo que pueda venir porque ya tiene en qué gastar el dinero:

Clear Channel España, comprada por 115 millones hace un par de meses, que puede aportarle entre 90 y 100 millones de ingresos al año.

Un posible dividendo extraordinario, que iría sobre todo a Planeta de Agostini (42%) y RTL (15%).

Y ahora qué. Esta plusvalía difícilmente se repetirá. Atresmedia cambia participaciones minoritarias en startups por negocios que facturan cada mes, como vallas y marquesinas. Fever ha pagado la primera etapa de su diversificación, y no hay otro Fever a la vista para pagar la segunda.

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