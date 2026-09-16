Android Auto: qué es, cómo funciona, cómo conectarlo y todo lo que puedes hacer con él

Te traemos una guía con todo lo que tienes que saber de Android Auto, la aplicación para utilizar en la consola de tu coche creada por Google. Con ella vas a poder empezar desde cero sabiendo qué es exactamente la app y lo que puedes esperar de ella, para así decidir hasta qué punto te interesa.

Vamos a empezar con la explicación básica de qué es exactamente Android Auto, y también te diremos cómo funciona este sistema operativo para el coche. Además, también mencionaremos sus principales funciones, y los requisitos mínimos para poder utilizarlo en tu vehículo.

Qué es Android Auto

Android Auto es una aplicación que proyecta parte de tu móvil Android en la pantalla de tu coche. Por lo tanto, no es un sistema operativo que se instale en el vehículo, sino que los coches tienen soporte para él y luego tienes que vincular tu móvil para reflejar el contenido.

Android Auto está en tu móvil, y no debes confundirlo con Android Automotive, que es una versión que viene preinstalada en algunos vehículos, y que no necesita el móvil para funcionar. En el caso de Android Auto tienes que conectar el móvil por cable o inalámbricamente, o sea que siempre depende de tu dispositivo y su contenido.

La baza de Auto es la integración con el ecosistema de tu dispositivo. Piensa que estás proyectando tus apps del móvil, lo que quiere decir que cuando inicies la aplicación de mapas tendrás guardadas todas las rutas y listas, y lo mismo con Spotify. No tienes que iniciar sesión en nada, e incluso puedes iniciar una ruta usando el móvil y esta luego se reflejará en el coche.

Ahora Android Auto también incorpora Gemini en lugar del Asistente de Google. La IA de la empresa empezó a sustituir el Asistente a lo largo de 2026 en este sistema, un cambio que permite pedirle cosas al coche por voz con frases más naturales y mantener el contexto de la conversación. La palabra de activación sigue siendo "Hey Google", pero quien responde al otro lado es el modelo de inteligencia artificial.

Con Android Auto vas a poder hacer muchas cosas, desde escuchar la música de aplicaciones de streaming como Spotify o YouTube Music mientras conduces hasta realizar llamadas desde el coche o recibir SMS. También puedes utilizar aplicaciones de mapas como Waze o Google Maps, y tienes otras varias aplicaciones especialmente diseñadas para utilizar en el coche.

Android Auto también es un sistema capaz de adaptarse al tamaño de la pantalla de tu coche. De esta manera, si tienes una pantalla panorámica la interfaz aprovechará esa anchura extra para mostrar más contenido.

Cómo funciona Android Auto

Android Auto funciona como un espejo de tu móvil sobre la pantalla del coche, pero no exactamente reflejando lo que aparece en la pantalla. Es mas bien como un pequeño sistema dentro del otro sistema, de forma que cuando conectas el móvil a la pantalla del coche se vincula y empieza a enviar el contenido de las aplicaciones.

Como te hemos dicho antes, la conexión puede ser por cable o inalámbrica. En el caso de ser inalámbrica, el enlace se hace por Bluetooth y luego se usa la tecnología WiFi para el intercambio de datos si tanto el móvil como el coche lo permiten. Lo normal es que la mayoría de coches con pantalla permitan usar Android Auto por cable, pero tendrás que fijarte más en el modo inalámbrico, porque muchos podrían no permitirlo.

Si tu coche no es compatible hay soluciones a lasa que puedes recurrir, como adaptadores o dongles de Android Auto inalámbrico, unos dispositivos que se conectan por cable a la consola y luego te permiten enlazar el móvil sin cables. Tienes varios modelos compatibles en el mercado.

Qué necesitas para usar Android Auto

Para utilizar Android Auto, tanto tu móvil como el coche tienen que cumplir una serie de requisitos. Tu móvil debe usar Android, con una versión Android 9 o superior. Un iPhone no puede usar Android Auto, porque Apple tiene su propia alternativa. Tu móvil también necesita una tarifa de datos activa, porque la conexión a Internet que usará el coche para reproducir música o usar Google Maps la sacará de tu dispositivo.

Los requisitos son algo más elevados para usar Android Auto de forma inalámbrica. En este caso necesitarás Android 11 o superior, compatibilidad con Wi-Fi de 5 GHz y, de nuevo, un plan de datos activo.

Además de esto, debes tener un coche compatible con Android Auto. Aquí, a la hora de comprar o alquilar el coche tendrás que asegurarte de si lo es, y qué tipo de compatibilidad usa. Si tu coche es compatible, siempre tendrás la opción de conectar el móvil por cable, el mismo cable que usas para cargarlo, pero conectándolo a la pantalla o la entrada USB-C del coche.

Qué puedes hacer con Android Auto

En primer lugar, con Android Auto vas a poder utilizar muchas de las aplicaciones de tu móvil en la pantalla del coche. Esto te permitirá interactuar con tus apps, aunque es importante que no lo hagas mientras conduces. Esto es lo que te abre la puerta a muchas otras funciones.

La más importante es poder usar aplicaciones de navegación en tu coche, como Google Maps o Waze. Lo interesante de esto no es ya solo mejorar la experiencia de la que ofrezca tu coche de serie, sino poder usar marcadores o rutas configuradas y guardadas en el móvil directamente en el coche, y con las funciones añadidas para información de tráfico o radares que ofrecen estas apps.

También puedes usar aplicaciones de streaming musical como Spotify o YouTube Music entre muchas otras. De esta manera tendrás opción de escuchar tus discos guardados, listas de reproducción o podcasts sin complicaciones cuando conduces. Esto hace además que puedas navegar por el contenido de forma más rápida que teniendo que interactuar con el móvil.

Otra de las funciones es la de implementar funciones de llamada y mensajes en el coche. Podrás realizar llamadas desde el móvil a través del coche y leer los SMS que te lleguen. También puedes usar aplicaciones de chat sin necesidad siquiera de tocar la pantalla.

Esto último es posible gracias a la integración del Asistente de Google, al que puedes pedir enviar un mensaje de WhatsApp a un contacto y dictarle el mensaje, o pedirle que te lea uno que te ha llegado. El asistente también te permite controlar casi cualquier función y aplicación desde el móvil.

Y tienes muchas otras funciones de Android Auto, casi todas basadas en sus interacciones con Android. Puedes revisar tus citas del calendario, configurar un aviso para los radares o enviar tu ubicación en tiempo real, y mediante aplicaciones como Google Maps o Waze, pues básicamente utilizar en el coche todas sus funciones.

Por qué Android Auto se actualiza sin parar

Android Auto es una aplicación peculiar en cuanto a actualizaciones, porque puede darte la imagen de estar actualizándose todo el rato pero no recibir ninguna mejora. Esto es así porque casi todas las mejoras que recibe son internas y más pensadas para la estabilidad que para añadir nuevas funciones.

Siendo una aplicación que vas a usar mientras conduces, debe evitar cualquier tipo de distracción. Y una distracción puede ser un problema de funcionamiento de la app, como un pequeño parón o tirón de la app que aparezca justo cuando usas el GPS. Todo esto puede repercutir en tu seguridad al volante.

Y esta es la razón por la que se actualiza tan a menudo, para evitar cualquier fallo o error que pueda desembocar en un accidente Google tiene un proceso de actualizaciones constante. No son actualizaciones para añadir funciones, aunque a veces llegan, sino para corregir errores lo más rápido que sea posible en cuanto se detecten, así como garantizar el máximo de estabilidad de la aplicación, su proyección y conexión.

También debes tener en cuenta que es una aplicación que se usa en un amplio número de coches, por lo que las actualizaciones también sirven para ampliar su compatibilidad con nuevos modelos y mejorar cualquier error que pueda surgir.

Además, también hay actualizaciones que se activan por partes, sobre todo las que tienen que ver con las novedades. Primero llegan al código interno, y luego se van encendiendo poco a poco desde el servidor, sin depender de que instales una versión concreta para hacerlo. Por eso a veces parece que no cambia nada, porque todo va bajo el capó.

Tipos de actualizaciones en Android Auto

Google tiene dos canales de actualizaciones para Android Auto, y por lo tanto hay dos tipos de actualización. Por una parte tienes las actualizaciones en fase beta en la que se prueba cada nueva versión antes del lanzamiento, y luego las actualizaciones públicas a través de Google Play. Estas son las principales diferencias entre ambos:

Versiones Beta de Android Auto : Son versiones que le llegan a un grupo de pruebas cerrado para evitar que alguien se apunte a las betas y corra peligro al volante. Se trata de versiones de prueba de la aplicación en la que se añaden cambios y novedades para detectar los posibles errores que causan para poder solucionarlos. Estas versiones son poco seguras e inestables, y suelen actualizarse cada día. Cuando se lanza una nueva versión estable, inmediatamente se trabaja en la siguiente mediante una nueva beta.

: Son versiones que le llegan a un grupo de pruebas cerrado para evitar que alguien se apunte a las betas y corra peligro al volante. Se trata de versiones de prueba de la aplicación en la que se añaden cambios y novedades para detectar los posibles errores que causan para poder solucionarlos. Estas versiones son poco seguras e inestables, y suelen actualizarse cada día. Cuando se lanza una nueva versión estable, inmediatamente se trabaja en la siguiente mediante una nueva beta. Versiones estables de Android Auto : Cuando se solucionan los problemas de la beta de una nueva actualización, esta se lanza al canal estable para que le llegue a todos los usuarios. Suelen llegar nuevas versiones estables aproximadamente cada mes. Estas son las que han sido probadas y depuradas en la beta, y ya no tienen errores y se consideran seguras para usarse mientras conduces.

: Cuando se solucionan los problemas de la beta de una nueva actualización, esta se lanza al canal estable para que le llegue a todos los usuarios. Suelen llegar nuevas versiones estables aproximadamente cada mes. Estas son las que han sido probadas y depuradas en la beta, y ya no tienen errores y se consideran seguras para usarse mientras conduces. Cómo actualizar a la última versión

Cómo actualizar a la última versión

Tienes tres maneras de actualizar Android Auto. La primera es bajando las actualizaciones oficiales de las versiones estables a través de Google Play. Es el método recomendado. Solo tienes que entrar en la tienda de apps, buscar Android Auto y actualizar. También puedes esperar a que sea la propia Google Play la actualice automáticamente.

En segundo lugar, puedes intentar apuntarte a las versiones beta de Android Auto. Para hacerlo debes entrar en este enlace, aunque a sabiendas de que las plazas en la beta son limitada y no suele haber huecos libres. Si consiguieras entrar, las versiones beta te llegarán directamente a Google Play como actualizaciones, igual que si fueran las normales.

También puedes descargar la actualización de forma manual instalándola desde APKMirror. En esta web, sólo tienes que elegir la arquitectura de tu móvil y si es ARM o ARM64, y bajar la última versión disponible. Si tu móvil es actual, casi seguro que es la ARM64. Una vez descargada, solo tienes que instalar el archivo APK en Android.

En Xataka Basics | Android Auto no muestra algunas aplicaciones: 6 formas de solucionar este problema