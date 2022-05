Cómo usar Android Auto inalámbrico si tu coche no es compatible

Vamos a explicarte cómo usar Android Auto inalámbrico cuando tu coche no es compatible, algo para lo que ya te aviso que vas a necesitar comprar complementos específicos. Hace ya algunos años que existe Android Auto inalámbrico, y aunque a día de hoy casi todos los móviles Android lo soportan, sigue habiendo pocos coches compatibles.

Se trata de un sistema mediante el que no hace falta conectar físicamente el móvil al coche para proyectar Android Auto en la consola de este coche. Evidentemente, vas a necesitar un coche relativamente moderno que tenga una consola de abordo. Porque si tu coche no es "inteligente" ni tiene una consola con pantalla grande, entonces no va a haber ninguna manera de hacerlo.

Android auto inalámbrico sin compatibilidad

El modo inalámbrico de Android Auto hace que permitas utilizar el Android Auto de tu móvil en tu coche conectando ambos dispositivos de forma inalámbrica, y sin tener que conectar directamente el móvil al coche mediante un cable. Esto hace que la consola de tu coche pase a tener la interfaz de Android Auto, pudiendo acceder tanto a la reproducción musical y el GPS del móvil como a las llamadas o los mensajes.

Para poder utilizarlo, tu móvil necesita tener Android 11 o una versión superior, y tu coche debe ser compatible con este modo inalámbrico. Pero muchos no lo son, y he ahí el problema. La solución es utilizar dongles de Android Auto inalámbrico, que son unos dispositivos que se conectan al coche, y luego puedes conectar el móvil de forma inalámbrica. Sí, tendrás que conectar un cable a la consola de tu coche, pero por lo menos vas a tener libertad con el móvil, ya que no tendrá que estar conectado directamente.

Tienes varios modelos de dongle con Android Auto inalámbrico, como por ejemplo el Motorola MA1, Carsify, CarPC o AAWireless. Todos ellos funcionan parecido, es como si fuera el típico pincho de Android TV o Chromecast para el coche. Tú lo conectas al coche mediante el cable que tiene y, gracias a su módulo WiFi, permite la conexión inalámbrica con tu teléfono.

De las que te hemos dicho, una de las mejores alternativas es el Motorola MA1, que lo hace todo sin que tengas que configurar nada. Solo tienes que conectarlo al vehículo, emparejar el teléfono con el accesorio y Android Auto ya estaría a punto para funcionar sin cables.

El Motorola MA1 crea un punto de acceso WiFi a 5 GHz al que se conecta automáticamente la app de Android Auto integrada en el teléfono. Es una conexión de alta velocidad que hace que la proyección del sistema en la pantalla sea instantánea y sin retrasos.