Ya es oficial: Philips anuncia un monitor que combina pantalla ultrapanorámica con una tasa de refresco de 200 Hz y tecnología Ambiglow

Si estás buscando un buen monitor gaming y todavía no te has decidido por un modelo en concreto, atento porque lo nuevo de Philips llega con buenas especificaciones y un precio bastante atractivo. Hablamos del Philips Evnia 34M2C5601QA.

Este monitor gaming cuenta con un formato ultrapanorámico y viene en este caso con una diagonal de 34 pulgadas. Su panel destaca principalmente porque ofrece una tasa de refresco de 200 Hz, por lo que es perfecto si buscamos imágenes muy fluidas a la hora de disfrutar de los videojuegos. Además, dicho panel cuenta con tratamiento antirreflejos.

Un monitor con tratamiento antirreflejos

También ofrece una buena resolución de 3.440 x 1.440 píxeles, así como presenta una curvatura de 1.500R para que podamos ver la pantalla con total claridad. Además, el monitor es compatible con el formato de alto rango dinámico HDR10 y la marca promete que ofrece un tiempo de respuesta típico de 1 ms.

Una de las claves de este monitor es que incorpora la tecnología Ambiglow, algo similar, pero salvando las distancias, a lo que vemos en la tecnología Ambilight. De esta forma, el monitor es capaz de captar el color de las imágenes que muestra la pantalla en tiempo real para así adaptar la iluminación situada en la parte posterior del monitor.

También cabe mencionar que este monitor incorpora un puerto USB-C que permite transmitir vídeo y datos, y además ofrece una potencia de carga de hasta 90W a través de Power Delivery. Por supuesto, también incorpora un puerto HDMI 2.1, además de un DisplayPort 1.4 y salida para auriculares.

Otro punto interesante es que el monitor permite mostrar a la vez la imagen de dos fuentes distintas, lo que quiere decir que puedes conectar un ordenador y una consola y ver el contenido a la vez en el monitor.

El monitor Philips Evnia 34M2C5601QA se lanzará a un precio de 379 euros y su llegada está prevista para este mismo mes de septiembre.

⚡ EN RESUMEN: Philips Evnia 34M2C5601QA ✅ LO MEJOR Su pantalla , que ofrece una tasa de refresco alta y una buena resolución.

, que ofrece una tasa de refresco alta y una buena resolución. Su tecnología Ambiglow para tener una experiencia diferente.

para tener una experiencia diferente. Su puerto USB-C que permite transmitir vídeo.

que permite transmitir vídeo. Tiene tratamiento antirreflejos. ❌ LO PEOR Se echa en falta un puerto HDMI adicional. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un monitor gaming que ofrezca buena resolución y una tasa de refresco alta, pero que además te permita utilizar dos equipos a la vez en un único monitor. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo vas a utilizar de forma puntual, ya que en ese caso es mejor apostar por modelos más económicos.

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