Shark Beauty renueva su moldeador de aire caliente: así es el nuevo FlexStyle IonCurl para combatir el encrespamiento

El mercado de los moldeadores y secadores por aire caliente sigue ganando terreno frente a las planchas tradicionales y Shark Beauty acaba de lanzar un nuevo producto. La firma ha presentado el nuevo Shark FlexStyle IonCurl, una evolución directa de su popular sistema multifunción en la gama alta centrándose en dos aspectos clave: la eliminación del encrespamiento y una mayor definición del rizo mediante flujo de aire. Este nuevo dispositivo saldrá oficialmente a la venta el próximo 22 de septiembre en la web de la marca con precios que parten de los 299,99 euros.

Más potencia y tecnología de iones para proteger el cabello

La principal novedad del IonCurl radica en la combinación de un generador de iones negativos y la tecnología CoandaBoost. Según explica el fabricante, el sistema emite hasta 200 millones de iones para neutralizar la electricidad estática y controlar los pelos rebeldes durante el secado.

Por su parte, la atracción por aire del cabezal rizador se ha optimizado para ofrecer una fuerza de agarre superior al modelo estándar, facilitando el moldeado sin necesidad de aplicar un calor extremo que pueda dañar la fibra capilar.

Entre los añadidos prácticos al diseño destacan dos funciones enfocadas en la experiencia de uso:

Modo " Scalp Shield ": un ajuste de temperatura pensado para reducir el calor de forma directa cuando se seca o moldea cerca del cuero cabelludo.

un ajuste de temperatura pensado para reducir el calor de forma directa cuando se seca o moldea cerca del cuero cabelludo. Botonera "Airset": permite pausar el flujo de aire al instante con un doble toque o emitir una ráfaga de aire frío con una sola pulsación para fijar el peinado o sin tener que apagar el dispositivo.

Versiones y precio de salida

El Shark FlexStyle IonCurl se sitúa como la opción más completa dentro de la familia FlexStyle de la marca. Llegará a las tiendas en dos configuraciones según el número de accesorios incluidos:

Shark FlexStyle IonCurl 4 en 1 (acabado en morado): 299,99 euros.

(acabado en morado): 299,99 euros. Shark FlexStyle IonCurl 5 en 1 (acabado en rosa): 329,99 euros.

Ambas versiones se pueden reservar a través de la web oficial del fabricante antes de su despliegue comercial.

⚡ EN RESUMEN: Shark FlexStyle IonCurl ✅ LO MEJOR Control activo del encrespamiento: la incorporación del sistema Ion Smooth proyecta 200 millones de iones negativos para neutralizar la electricidad estática y pulir los cabellos rebeldes durante el moldeado.

la incorporación del sistema Ion Smooth proyecta 200 millones de iones negativos para neutralizar la electricidad estática y pulir los cabellos rebeldes durante el moldeado. Mejores controles prácticos: el botón Airset (que pausa el aire con toque doble o aplica aire frío instantáneo con un toque) y el modo Scalp Shield para no abrasar la raíz aumentan la comodidad de uso frente al modelo estándar. ❌ LO PEOR Precio de partida elevado... Aunque es más accesible que otros competidores de gama ultra alta, pagar entre 300 y 330 euros sigue siendo un desembolso importante para una herramienta de peinado.

Aunque es más accesible que otros competidores de gama ultra alta, pagar entre 300 y 330 euros sigue siendo un desembolso importante para una herramienta de peinado. Curva de aprendizaje... El peinado mediante flujo de aire requiere paciencia y técnica inicial para dominar cómo la herramienta envuelve y moldea cada mechón. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas moldear tu cabello a diario sin someterlo al daño térmico directo de las planchas o tenacillas tradicionales. ⛔ NO LO COMPRES SI... Solo buscas un secador básico y rápido, ya que existen opciones mucho más económicas y ligeras en el mercado dedicadas únicamente a ese fin.

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