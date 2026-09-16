"Nuestra misión no es limpiar tu casa, es liberar tus manos": la ambiciosa jugada de Dreame para conquistar la calle con gafas, anillos y cámaras

Este año esperaba encontrarme el enorme stand de Dreame en IFA lleno de robots. Su joya de la corona son los aspiradores, y su nuevo Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete con limpieza a vapor a 180 grados es la prueba de ello, pero se están expandiendo rápido a otras categorías como los cortacésped o limpiaventanas. El caso es que para mí la gran novedad del fabricante chino este año ha sido una cámara de acción que va a la yugular de DJI, Insta y lo que quede de GoPro tras ser comprada por Starman Optical.

Dreame también nos cuenta que en 2027 planean lanzar un anillo inteligente y unas gafas tipo RayBan Meta. ¿Un fabricante de robots haciendo wearables? Para entender esta estrategia, hablamos con la Country Manager de Dreame en España, Cristina Wei.

La obsesión por el motor digital

A primera vista podría parecer una dispersión de catálogo sin mucha lógica, pero Cristina, veterana de gigantes tecnológicos tras seis años en Huawei y casi seis en Xiaomi, lo explica desde la pura ingeniería básica: son especialistas en motor digital de alta velocidad y lo quieren aprovechar al máximo:

"Nosotros siempre confiamos en levantar una categoría y luego ir expandiendo a otras. Todo electrodoméstico debe renovarse. El secador de pelo funciona por el mismo motor de alta velocidad que el del robot aspirador. Esa tecnología es combinable y la trasladamos de un producto a otro", señala Wei.

Tiene bastante sentido que si a lo largo de los años te has especializado en algo tan concreto como un motor digital, intentes llevarlo a otros productos. Es una manera bastante lógica de rentabilizar al máximo la inversiones en I+D y que sin ir más lejos competidores como Dyson o Ninja/Shark también hacen. En lugar de diseñar cada producto desde cero, Dreame escala sus motores digitales a diferentes revoluciones y formatos, aplicándolos tanto a las turbinas de aspiración como a los propulsores de sus cortacéspedes o a los algoritmos de estabilización de sus futuros dispositivos de movilidad.

Sin embargo, el verdadero hilo conductor que une una aspiradora con un secador o una cámara no es solo el motor, sino una filosofía de diseño rotunda y muy visual: liberar las manos del usuario.

La hiperautomatización en el hogar: limpiar a 180 grados sin dañar el suelo

El pilar sobre el que Dreame ha levantado su imperio en el hogar sigue siendo la robótica de limpieza. En IFA, su principal novedad es el Aqua 20 Pro Ultra Roller Complete, un robot aspirador y fregador equipado con una caldera interna capaz de proyectar vapor de agua a 180 °C directamente sobre el suelo.

Frente a la duda de si una temperatura tan extrema es necesaria en el día a día o si puede dañar suelos delicados como el parqué, Wei aclara que el sistema está pensado para los escenarios más exigentes de la casa.

"Para quien limpia a diario a lo mejor no es necesario con tanta frecuencia, pero en la cocina o el baño la suciedad se queda pegada. Con el vapor a alta temperatura se quita fácilmente", detalla la directiva. "Además, desde la aplicación el usuario controla exactamente dónde actúa. Puedes graduarlo para que en el salón con parqué no aplique vapor y en la cocina pase frecuentemente".

El robot que solo aspira de un lado para otro parece algo prehistórico. Ahora son cada vez más versátiles y capaces de adaptarse a diferentes escenarios de limpieza, y Dreame tiene claro que eso no se consigue con robots baratos. De hecho, a diferencia de otros mercados donde predomina la gama de entrada, Wei nos cuenta que los modelos flagship de gama alta (por encima de los 1.400 euros) suponen casi la mitad de las ventas de la marca.

Cristina Wei en el stand de Dreame en IFA 2026

"El consumidor en España aprecia la tecnología y quiere liberarse de los jaleos. Quieren cerrar la puerta, irse a trabajar y encontrarlo todo hecho al volver".

Y parece que les está funcionando. A nivel local en España, en lo que va de año, mientras que el conjunto del mercado crece 9,5 millones de euros, Dreame ha registrado un crecimiento de 12,3 millones de euros, convirtiéndose en el principal motor de aceleración de toda la categoría. Esto indica que la marca no solo está absorbiendo la demanda existente, sino que está captando prácticamente todo el valor nuevo que se genera en el sector.

Hay una segunda lectura: en España tenemos fama de ser muy sensibles al precio, pero parece que en robots aspiradores estamos aflojando la cartera.

Leaptic: el salto al cuerpo con cámaras, gafas y anillos

Esa misma necesidad de "liberar las manos" en el salón es la que justifica el movimiento más inesperado de Dreame: la creación de Leaptic, su nueva familia de dispositivos orientada al estilo de vida y la movilidad, o como ellos denominan: smart life.

Según Wei, la llegada de la cámara de acción Leaptic Cube no busca simplemente competir con DJI o Insta360, sino resolver la incomodidad de grabar mientras vives la experiencia.

Leaptic Cube, nueva cámara de acción de Dreame

"Si estás haciendo una barbacoa o jugando en la piscina, nuestros equipos trabajan alrededor. Pero si quieres grabar la fiesta, hasta ahora tenías que llevar el móvil en la mano. Nuestra filosofía es liberar las manos para conectar entre todos", explica la country manager de Dreame.

El mapa de ruta fijado por la compañía va mucho más allá. Para 2027, el catálogo de Leaptic incorporará unas gafas inteligentes y un anillo inteligente. La estrategia pasa por integrar los cinco escenarios clave de la marca (limpieza, belleza, jardín, cocina y movilidad) bajo una misma plataforma conectada donde los wearables actúen como sensores y controladores pasivos.

Así, las gafas inteligentes permitirán capturar imágenes sin manos o interactuar mediante audio, mientras que el anillo recopilará constantes vitales mientras la casa adapta de forma proactiva la iluminación o la climatización. Este mapa se complementa con la robotización de áreas como la cocina, los limpiafondos de piscinas y una renovada línea de limpiacristales automáticos con estación autolimpiable, diseñados específicamente para responder al perfil de vivienda española con amplias terrazas y grandes ventanales.

Para desplegar semejante abanico de categorías sin diluir la identidad de la marca ni confundir al consumidor, Wei revela que la estrategia corporativa pasa por consolidar una estructura multimarca con "firmas hermanas". Mientras la marca insignia Dreame se reserva en exclusiva para la gama alta, los desarrollos flagship y la innovación tecnológica de máximo precio, otras marcas del ecosistema como MOVA asumen terrenos más específicos como la gama de entrada o el nicho del cuidado de mascotas (con comederos, bebederos y camas inteligentes). Esta segmentación permite a la compañía mantener el foco aspiracional en su marca principal mientras escala en volumen en el resto del mercado europeo.

Crecer al 100% huyendo de la guerra de precios

Lo curioso es que, en un mercado maduro donde firmas tradicionales y competidores asiáticos presionan los márgenes, la estrategia de Dreame en España rechaza de pleno las batallas de precio bajo.

"No vamos a buscar la batalla de precios", asevera rotundamente Cristina. "Nuestra filosofía, compartida a nivel global, es la gama alta y la innovación. Preferimos que el producto sea multifunción, compacto y de máxima tecnología. El mercado español está respondiendo muy bien: llevamos un ritmo de crecimiento superior al 100% anual".

Esta consolidación en la gama alta es el paso previo necesario para traer al mercado español categorías más complejas como sus Smart TVs o grandes electrodomésticos, que venden hace tiempo en China y Asia, pero pausados deliberadamente en España hasta afianzar la notoriedad de marca.

¿Y qué ocurre con el rumoreado coche eléctrico de Dreame, siguiendo los pasos de Xiaomi? Wei, prudente tras su etapa en la automoción y las telecomunicaciones, reconoce la ambición pero pide tiempo:

"La automoción es la joya de la corona, la punta de la pirámide de la industria genérica y lo más complejo que existe", reflexiona. "Todavía está en fase de laboratorio; requiere mucho más tiempo porque es infinitamente más complicado que la robótica doméstica".

En el fondo, estamos viendo que las marcas tecnológicas de consumo están haciendo énfasis en sus ecosistemas propios, y Dreame no es ajena a ello. Están llenos de una ambición tecnológica que, curiosamente, Cristina Wei sintetiza con humor cuando se le pregunta qué único producto de la marca se llevaría a una isla desierta con enchufe: "Mi moldeador de pelo; para limpiar ya apañaría manualmente, pero secarme y peinarme bien es lo primero".

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