Dreame presenta LEAPTIC Cube, su primera minicámara que apenas pesa 56 gramos, graba en 8K y se puede sumergir sin funda

Dreame sigue aumentando su catálogo de productos y hoy lo ha hecho con la que es su primera minicámara: la LEAPTIC Cube. Esta, ideal para capturar viajes, escapadas o para creadores de contenido, se apoya en la IA para lograr mejores resultados e incluso para poder controlarla sin necesidad de tocarla con las manos. Te contamos sus principales características.

Grabación en 8K y un diseño compacto que no llega a 56 gramos de peso

La LEAPTIC Cube es, como decimos, una cámara muy compacta que cuenta con fijación magnética. De esa forma, es fácil engancharla en la camiseta o la gorra sin que apenas se note, puesto que no llega a 56 gramos de peso. Así, es posible ir grabando tu día a día en primera persona sin necesidad de hacer nada con las manos.

Permite grabar en 8K a 30 fps, 4K a 60 fps con HDR e incluso 4K a 120 fps para tomar vídeos en cámara lenta. También hace fotografías de 50 megapíxeles, lo que es muy útil para reencuadrar o hacer zoom en la posterior edición sin perder nitidez por el camino. Además, tiene un ultra gran angular de 155 grados que permite capturar paisajes grandes o a todo tu grupo de amigos sin dejar a nadie fuera.

La cámara de Dreame también cuenta con un buen arsenal de herramientas de inteligencia artificial. Gracias a la misma, podemos darle comandos con voz para que, por ejemplo, empiece a grabar o para que nos enfoque mientras nos movemos. Con la IA, además, también cuenta con un sistema de estabilización llamado GyroSteady AI para que la imagen se mantenga estable incluso si grabamos en movimiento.

Para terminar, cabe destacar que la LEAPTIC Cube cuenta con resistencia al agua de hasta 10 metros y una autonomía que llega hasta los 110 minutos (aunque se puede ampliar hasta los 210 minutos al usar un accesorio magnético). Estará disponible con 64 o 128 GB de almacenamiento y cuenta con un sistema de carga rápida con el que llegará a un 80 % de batería en 19 minutos.

⚡ EN RESUMEN: dreame LEAPTIC Cube ✅ LO MEJOR Cámara muy compacta: Su cuerpo compacto y sus apenas 55,9 gramos de peso hacen que sea muy cómoda de llevar a todas partes.

Su cuerpo compacto y sus apenas 55,9 gramos de peso hacen que sea muy cómoda de llevar a todas partes. Grabación en 8K: Llega a grabar hasta 8K, pero ofrece más posibilidades. También a la hora de hacer fotografías.

Llega a grabar hasta 8K, pero ofrece más posibilidades. También a la hora de hacer fotografías. Herramientas de IA: Cuenta con varias herramientas de inteligencia artificial que prometen facilitar (y mejorar) el uso de la cámara. ❌ LO PEOR Autonomía reducida sin accesorio: Su autonomía sin accesorio magnético puede quedarse justa si quieres hacer una sesión larga de grabación. 💡 CÓMPRALO SI... Eres creador de contenido, te gusta practicar (y grabar) deportes al aire libre y buscas una cámara compacta que apenas pese. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una cámara con más autonomía, prefieres grabar vídeo con una cámara convencional o te apañas con la que tiene tu smartphone.

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Imágenes | Dreame

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