La Guardia Civil detiene a un hombre que alquiló un chalet en Madrid, pinchó la luz y lo convirtió en un indoor con 391 plantas de marihuana

Un hombre de 44 años, español nacido en Francia, alquilaba un chalé en Valdeolmos-Alalpardo (Madrid). Dentro convivía con 391 plantas de marihuana de interior, en una instalación a la que no le faltaba de nada. La Guardia Civil lo detuvo tras registrar la casa y encontrar, además de las plantas, 650 gramos de cogollos ya secados y listos para vender y otros 200 gramos de hachís, junto con material de cultivo y procesado. Se le imputa un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. Como suele pasar, los agentes localizaron una conexión ilegal a la red que alimentaba luces, extractores y sistemas de riego las 24 horas del día.

Cuánto vale. Con un rendimiento estándar de entre 50 y 100 gramos aprovechables por planta, 391 plantas producen entre 19,5 y 39 kilos de cogollo por cosecha. El precio medio del gramo de marihuana en el mercado ilícito español se sitúa en 6,42 euros, según la Monografía sobre Cannabis 2025 del Plan Nacional sobre Drogas, frente a los 2,49 euros que costaba en el año 2000.

Haciendo la cuenta, el chalé de Valdeolmos-Alalpardo tenía potencial para generar entre 125.000 y 250.000 euros por cosecha, y una planta de interior puede dar hasta cuatro cosechas al año si se fuerza. En agosto, otra plantación de 2.150 plantas en una nave de Madrid fue valorada por la Guardia Civil entre 690.000 euros y 1,38 millones siguiendo exactamente ese mismo cálculo.

El enganche. Ninguna plantación indoor de este tamaño sobrevive con un contrato eléctrico normal: la factura delataría el negocio en la primera lectura del contador. Según los datos de Endesa, las plantaciones de marihuana concentran ya el 37% de toda la energía recuperada en fraudes eléctricos detectados por la compañía, casi 10 puntos más que el año anterior y un 83% más que hace un lustro.

Cada plantación consume, de media, como 80 viviendas juntas, y el conjunto de estos cultivos ilegales gasta en España unos 2,2 teravatios-hora al año, el consumo anual de toda la ciudad de Sevilla. Hay un riesgo extra: los enganches directos provocan sobrecargas que, solo en Sevilla y Granada, incendiaron 14 centros de transformación en un año. A España le sobrará sol —aunque los paneles están envejeciendo—, pero le faltan herramientas para estabilizar y aprovechar la energía.

Huele en todas partes. Valdeolmos-Alalpardo es un caso entre cientos. Hace unos días, la Policía Nacional encontró 390 plantas en un chalé de Chiloeches (Guadalajara) y detuvo a cinco personas de un grupo organizado tras casi tres meses de vigilancia. Otro operativo desmanteló 350 plantas en un chalet de Torrent (Valencia), dirigido por un hombre con tres órdenes de ingreso en prisión pendientes.

El verano es el mes del apogeo. En julio, una red con ramificaciones en Castellón cayó con 3.000 plantas y 14 detenidos, y en Gavà (Barcelona) aparecieron 733 plantas en una finca bajo idéntica fórmula: chalé de alquiler, enganche a la red y sistema de ventilación funcionando a todo tren. Y solo hace falta recordar la casa del Borriol, en Castellón, que una pareja adquirió sin saber que escondía una plantación bajo el césped artificial.

Mapa del mercado. España es la puerta de entrada del hachís que llega desde Marruecos, origen de aproximadamente el 70% de la resina que circula por Europa. E insiste en legalizar. Llega décadas siendo el principal productor. En 2025, las fuerzas de seguridad españolas incautaron 257 toneladas de hachís, un 29% más que el año anterior. Pero hay letra pequeña: se redujo la entrada de cocaína y otros estupefacientes, creció exponencialmente la de hachís.

Solo en 2025, la Policía Nacional cerró más de un millar de investigaciones, con 1.893 detenciones y 130 toneladas de estupefacientes intervenidos, encabezados por 70,5 toneladas de hachís, el triple que el ejercicio previo. En agosto de 2026, una operación contra una red que traía droga desde Marruecos y la almacenaba en pisos de Madrid terminó con 57 detenidos y más de 10.500 kilos de hachís y 1.100 de marihuana incautados repartidos por seis provincias.

España lidera por goleada. Según el último Informe Europeo sobre Drogas de la Agencia de la UE sobre Drogas, España concentró en 2024 el 75% de todas las plantas de cannabis incautadas en la Unión Europea. Los Estados miembros notificaron 2,1 millones de plantas confiscadas ese año en toda la Unión, frente a los 2,3 millones de 2023, y el contenido medio de THC de la resina alcanzó el 24,6%, el doble que el de la hierba.

Ese liderazgo español no es casualidad: clima favorable, chalés aislados a buen precio de alquiler y una defraudación eléctrica que en España se castiga como delito leve con multa, mientras que en Francia, Alemania, Portugal o Italia puede acarrear cárcel.

Imágenes | Guardia Civil

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