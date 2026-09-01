La Guardia Civil descubre una autopista de 10 toneladas de hachís en el río que separa España y Portugal

El Guadiana lleva siglos separando España de Portugal, igual que lo cruzan el Miño por A Guarda (Pontevedra), el Duero por Fermoselle/Villarino de los Aires (Salamanca-Zamora) o el Tajo por Alcántara (Cáceres). Pero durante semanas el que corta por Badajoz ha estado cumpliendo otra función: servir de almacén. 265 fardos de hachís, 10.600 kilos, repartidos casi a partes iguales entre dos guarderías situadas a ambos lados de la frontera.

A un lado del río, 132 fardos de hachís esperaban escondidos en una nave de Ayamonte junto a vehículos robados y armas listas para disparar. Al otro, apenas 48 horas después, otros 133 fardos. Cuando la Guardia Civil de Huelva y la GNR (Guarda Nacional Republicana) llegaron, quienes custodiaban la segunda carga intentaron escapar río abajo en una barca. Usaban el río como almacén flotante entre ambos países, en una operación bautizada 'Tridente'. Parece que Galicia ya no es el principal puerto de entrada.

Primer golpe, en Ayamonte. La madrugada del 20 de agosto, un dispositivo de vigilancia localizó una “guardería” en un inmueble de esta localidad de Huelva. Es decir, un rincón donde alguien estaba guardando algo. Y dentro de ese algo había tres personas y 132 fardos de hachís, 5.280 kilos. Alrededor, mucho más: seis vehículos, cinco de ellos robados y modificados para ocultar droga. También una pistola y un fusil de asalto, hasta arriba de munición.

Segundo golpe, cruzando el río. Dos días después, el 22 de agosto, Guardia Civil y GNR desplegaron otro dispositivo en la orilla portuguesa. Allí encontraron otra guardería con 133 fardos, 5.320 kilos más. Los ocupantes intentaron huir en una embarcación (e iban armados), pero un despliegue combinado por tierra, mar y aire acabó interceptando la barca y deteniendo a sus siete tripulantes en pleno Guadiana. En mi cabeza suena la intro de Miami Vice: por suerte nadie acabó herido.

Balance final. Diez detenidos, nueve vehículos intervenidos, tres armas de fuego. Todos ingresaron en prisión provisional, unos ante la justicia española y otros ante la portuguesa, acusados de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, robo de vehículos y falsedad documental. Según ambos cuerpos, la organización distribuía después la mercancía "por la península y otros países europeos". Y ahí llega la clave de todo esto.

Los ojos del Guadiana. Para los narcos, el Guadiana es uno de los puntos de tránsito más relajados y cómodos desde los que operar. Al pasado me remito: en julio de 2025, la Guardia Civil y la Guardia portuguesa desarticularon en la zona "la mayor estructura logística para los narcos de toda la Península", incautando 650 kilos de cocaína y 7.273 kilos de hachís, con 32 detenidos. La misma pieza explicaba el porqué: la presión policial sobre Cádiz y el Estrecho ha empujado a las mafias a desplazarse hacia el Tajo y el Guadiana, usando Portugal como retaguardia logística desde la que redistribuir hacia España y, desde aquí, al resto de Europa.

El contexto nacional. El Ministerio del Interior publicó el 19 de agosto su Estadística Anual sobre Drogas 2025: 257 toneladas de hachís incautadas en toda España, un 29,1% más que en 2024, cuando fueron 199 toneladas. Aun así, la cifra queda lejos del récord histórico: 672 toneladas en 2021, 357 en 2023, 318 en 2022. El hachís sigue siendo, con diferencia, la droga más aprehendida del país, por delante de una cocaína que cayó un 37% respecto al año anterior.

Ceuta y Andalucía. Hay prioridades e intereses adicionales: del total nacional, Andalucía y Ceuta concentraron el 81,98% de todo el hachís requisado en 2025, el porcentaje conjunto más alto de los últimos 5 años. El corredor del Estrecho sigue siendo la puerta principal de entrada, pero operaciones como la del Guadiana confirman que las rutas han ido desplazándose hacia el oeste, buscando fronteras con menos vigilancia que Algeciras o Tarifa.

El gran golpe. Otro gran golpe se llevó a cabo el 8 de agosto. Una macrooperación en Madrid, Guadalajara, Málaga y Valencia terminó con 57 detenidos y más de 10.500 kilos de hachís incautados, además de 47 botellas de gasolina destinadas, según la investigación, a repostar narcolanchas. En mayo, la Policía Nacional ya presumía de un "boom" de incautaciones: 70,5 toneladas de hachís solo en los primeros meses de 2025, el triple que en el mismo periodo del año anterior.

¿Y ahora? La droga incautada no se almacena para reutilizarla (sobornos, por ejemplo) ni, por regla general, para operaciones encubiertas. Tras la incautación, se pesa, analiza en laboratorio y se conservan las muestras necesarias para el procedimiento judicial. El resto suele ser destruido, a veces incluso antes de que termine el juicio, mediante incineración o tratamiento térmico.

La cuenta que deja este agosto. Entre esta y la operación de Ayamonte-Guadiana ya van más de 21 toneladas de hachís incautado en menos de 3 semanas, casi el 10% de todo lo decomisado en el año completo anterior. Si bien el Guadiana recorre unos 744 kilómetros (es el cuarto más largo de la península) y cuenta con una cuenca de unos 67.700 km², lo que interesa a los narcos es su tramo final: antes de desembocar entre Ayamonte y Vila Real de Santo António, su caudal medio ronda los 78,8 m³/s; ahí hay unos 100 kilómetros de margen y agua suficiente para ocultar kilos y kilos de droga. Este río tranquilo que separa dos países sin apenas control fronterizo se ha convertido en la prueba de que, cuando se cierra el Estrecho, otra ruta menos ancha es también una opción.

Imágenes | Guardia Civil

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