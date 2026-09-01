OpenAI carga contra Apple: "El lío es solo suyo"

La incursión de OpenAI en el mercado de los dispositivos de consumo ha desencadenado un culebrón inesperado. A mediados del pasado mes de julio Apple demandó a la compañía liderada por Sam Altman y a dos exempleados suyos, los ingenieros Tang Tan y Chang Liu, por presuntamente haberse apropiado indebidamente de secretos comerciales vinculados al diseño de hardware, el proceso de fabricación y las operaciones de la cadena de suministro.

Tang Tan trabajó 24 años en Apple antes de ser fichado por OpenAI y tuvo un papel destacado en el desarrollo de productos como el iPhone o el Apple Watch. Chang Liu, ingeniero sénior de sistemas eléctricos, trabajó ocho años en la firma de Cupertino, y, al parecer, conservó su ordenador portátil corporativo después de incorporarse a OpenAI. Una vez fuera de Apple descubrió un fallo de seguridad que le permitía acceder a los servidores de la compañía con su portátil corporativo, y, al parecer, descargó más de mil páginas de documentos técnicos.

En su demanda original, Apple asegura que es la víctima de un complot liderado por Tan y Liu. De hecho, acusa al primero de pedir a los candidatos a ser fichados por OpenAI procedentes de la firma de la manzana que llevaran a las entrevistas de trabajo prototipos y componentes de hardware desarrollados por Apple que aún no habían sido lanzados. En junio de 2024 ambas compañías anunciaron la integración de ChatGPT con Apple Intelligence, pero no cabe duda de que este conflicto está arruinando su relación.

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La respuesta de OpenAI ya ha llegado

OpenAI se encuentra en un momento muy delicado. El pasado 8 de junio presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU la documentación preliminar para salir a bolsa. En un principio los analistas creían que saldría a bolsa en otoño de 2026, pero actualmente se prevé que lo hará durante 2027. Sea como sea, este escenario perjudica a OpenAI en la medida en que cualquier síntoma de inestabilidad podría comprometer su valoración cuando cotice, especialmente si los inversores consideran que sus fuentes de ingresos y sus alianzas estratégicas están amenazadas.

OpenAI ha calificado este litigio como "un lío creado por la propia Apple"

A mediados de julio Drew Pusateri, el portavoz de OpenAI, hizo la siguiente declaración a CNBC: "No nos interesan los secretos comerciales de otras empresas. Seguimos centrados en desarrollar tecnología innovadora que empodere a las personas en todo el mundo". No obstante, OpenAI ha presentado su réplica oficial hace apenas unas horas ante el Tribunal de Distrito de EEUU en San José (California). Como cabía esperar, ha negado las acusaciones de Apple alegando que esta última no ha demostrado que haya robado secretos comerciales.

Además, OpenAI sostiene que los de Cupertino en realidad quieren frenar a un competidor potencial y evitar que más empleados suyos abandonen la compañía y acaben siendo fichados por Sam Altman. Durante los últimos años OpenAI ha contratado a cerca de 400 exempleados de Apple para desarrollar su proyecto de hardware. Y, lo que si cabe es más importante, ha alegado que el acceso de los exempleados a los servidores de Apple se debió a un fallo de seguridad de esta última.

OpenAI ha calificado este litigio como "un lío creado por la propia Apple".

Imagen | Procesada con ChatGPT

Más información | Reuters

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