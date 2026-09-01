El superNiño está convirtiendo el Pacífico en una auténtica fábrica de ciclones: a finales de semana habrá tres activos a la vez

El principio de la historia nos lo sabemos todos: en enero de 2026, el Pacífico ecuatorial estaba virtualmente en condiciones de La Niña. En junio, la NOAA estaba declarando El Niño. Se trata de una de las transiciones más rápidas del registro moderno: el océano ha tardado apenas ocho meses en pasar de un extremo del péndulo al otro.

De hecho, la situación van tan rápido y tan fuerte que el Climate Prediction Center lo considera un candidato serio a superar a todos los Niños medidos desde 1950.

Y, claro, eso tiene consecuencias.

Una fábrica de huracanes. A 1 de septiembre tenemos al huracán Karina, de categoría 4, al oeste de Baja California. 225 km/h y 950 hPa, pero (a priori) sin peligro de tocar tierra. En aguas del Pacífico central, tenemos a Lowell como tormenta tropical a punto de convertirse en huracán, según el Central Pacific Hurricane Center.

Y, por detrás, llegaba EP95, una perturbación con un un 90% de probabilidad de formación en el Tropical Weather Outlook del NHC. Tantas que, de hecho, ya se llama "Marie".

Es decir, si todo progresa como parece que lo hará, para el viernes 4 tendríamos tres sistemas alineados y maduros sobre el mismo océano.

¿Estamos ante algo histórico? No exactamente. En 2015 ya tuvimos un fenómeno parecido: Kilo, Ignacio y Jimena se organizaron simultáneamente como categoría 4 entre el Pacífico central y oriental. Esa sí que fue la primera vez que veíamos una cosa así con huracanes mayores. Ese año llegamos a tener seis (mayores y menores) bailando a la vez en este océano.

¿Qué fue lo que pasó aquel 2015? Exacto: El Niño.

Y eso es lo que hace esto que vemos más interesante. Porque, a falta de que los expertos lo analicen, el mapa que encabeza este artículo no parece una casualidad.

Un mar cargado hasta arriba. Hay muchas cosas que no sabemos, pero lo que sí tenemos claro es que El Niño apunta a ser histórico (un 69% de que se convierta en el más intenso desde 1950), que hay anomalías subsuperficiales de hasta +10 °C en profundidad esperando a aflorar y que tenemos un acoplamiento completo entre el océano y la atmósfera.

Con la cautela propia de saber también que los modelos dinámicos suelen sobreestimar la intensidad del pico a tan largo plazo, la situación pinta tirando a mal.

Imagen | Weather Models

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