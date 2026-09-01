Eran algunas de las marcas más icónicas del vino de Rioja. Una subasta las ha dejado en manos del gigante de Valdepeñas

El sector vinícola español se ha despedido de agosto con movimientos importantes a nivel empresarial. Importantes y simbólicos. La firma Félix Solis Avantis, con sede en Valdepeñas, acaba de ampliar su huella en la Denominación de Origen Calificada Rioja con la adquisición de tres marcas históricas del norte de España: Federico Paternina, Lagunilla y Rioja Santiago. La operación no solo refuerza el peso de la compañía en la DO riojana, también es interesante por su contexto, marcado por el concurso del anterior dueño de las enseñas.

Nos explicamos.

¿Qué ha pasado? La noticia la ha avanzado esta semana la propia Félix Solís Avantis: la compañía ha decidido "ampliar" su presencia en la Denominación de Origen Calificada Rioja incluyendo en su cartera tres "referentes históricos" de la región: Federico Paternilla, Lagunilla y Rioja Santiago, enseñas cuyos orígenes se remontan a finales del XIX o inicios del XX y que destacan por comercializar algunos de los caldos más populares de la zona, como Banda Azul.

Con ese movimiento, Félix Solís Avantis refuerza su portfolio en la denominación de origen riojana, que ya incluía referencias como Castilla de Albai y Arnegui.

¿Por qué es importante? Por varias razones. Una de ellas la avanzábamos antes: las marcas que acaban de cambiar de manos no son enseñas cualquiera, sino iconos de la vinicultura riojana. La crónica Paternina arranca a finales del XIX, en Ollauri, aunque en 1922 se amplió con una gran bodega en Haro. Rioja Santiago se puso en marcha en en 1870 y Lagunilla en 1855. Como recordaba estos días la prensa regional, se trata de empresas pioneras y emblemáticas.

"Pondremos al servicio de estas firmas centenarias nuestra experiencia y visión internacional para proyectar su legado hacia el futuro", garantiza Félix Solís, otro nombre clave de la industria vinícola española, aunque sus orígenes son mucho más recientes (se remontan a los años 50) y se sitúan a cientos de kilómetros de La Rioja, en Valdepeñas, una localidad de la provincia de Ciudad Real.

¿Hay más razones? Sí. Que Félix Solís se haya hecho con las tres enseñas riojanas es relevante ya de por sí, tanto por lo que representa para la compañía castellanomanchega como para el conjunto de la industria española. Sin embargo hay otra razón por la que la operación ha despertado interés más allá del sector.

Federico Paternina, Lagunilla y Rioja Santiago no han cambiado de manos porque sí, sino fruto de un complejo (y largo) procedimiento concursal que afecta a las que hasta ahora eran sus empresas matrices: United Wineries Estates SA, Unite Wineries SA y Marqués de la Concordia Family of Wines SL.

Las enseñas riojanas se ofrecieron de hecho en una subasta pública gestionada por International Auction Group (IAG). Hace semanas, al anunciar la operación, la firma ya insistía en que los interesados no solo podrían hacerse con una cartera de bodegas riojanas, sino que tenían a su alcance algo mucho más valioso: marcas perfectamente reconocibles, con historia y prestigio. "Establecerse o expandir la cuota de mercado en el sector vitivinícola requiere años. Ahora le ofrecemos la oportunidad de ese proceso y adquirir un legado", argumenta IAG.

¿Cómo ha sido el proceso? No han trascendido todos los datos, pero sí manejamos algunas claves interesantes. La subasta se realizó a finales de junio y constó de seis lotes, según precisa el medio Alimarket: Federico Paternina (precio de salida de 600.000 euros), Lagunilla (300.000 €), Marqués de la Concordia (100.000 €), Rioja Santiago (40.000 €) y un quinto grupo conformado por el "resto de marcas", sin especificar, con un precio de 25.000 euros.

Los responsables de la subasta pública incluyeron una sexta opción que permitía adquirir todas las enseñas con un precio mínimo de salida de 950.000. Se calcula que el valor del portfolio ascendía a alrededor de 18,5 millones y que buena parte de esa cifra (más del 40%) se genera a través del mercado internacional.

Imágenes | Marqués de la Concordia

Vía | Directo al Paladar

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