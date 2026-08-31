“Califica como motor de búsqueda”: Europa coloca a ChatGPT bajo la DSA y activa una cuenta atrás con más escrutinio

ChatGPT nació ante nuestros ojos como una caja de texto capaz de devolver respuestas, resumir documentos o ayudarnos a buscar ideas. En muy poco tiempo, sin embargo, esa descripción empezó a quedarse corta. Lo que usamos como chatbot también puede funcionar como puerta de entrada a información, consultas y búsquedas en la web, justo el tipo de terreno que Europa lleva años intentando ordenar. Ahora Bruselas ha puesto nombre regulatorio a esa mezcla: no lo mira solo como una herramienta de IA, sino como un servicio que encaja en una categoría mucho más vigilada.

Qué ha decidido Bruselas. La Comisión Europea ha designado a ChatGPT como motor de búsqueda online muy grande, o VLOSE por sus siglas en inglés, bajo la Ley de Servicios Digitales, la DSA. La decisión forma parte de un paquete más amplio que también incluye a Reddit y Roblox, aunque en otra categoría: ambos aparecen como plataformas online muy grandes, o VLOP. En el caso de ChatGPT, el punto relevante es otro: Bruselas no lo presenta solo como un chatbot de IA generativa, sino como un servicio con capacidad de operar también en el terreno de la búsqueda online.

Por qué lo llama híbrido. La palabra importa porque resume el encaje que ha encontrado Bruselas para un servicio que no funciona como un buscador clásico, pero tampoco se limita a conversar. Según la Comisión, ChatGPT puede interactuar con las preguntas de los usuarios y responderlas, también cuando esa respuesta implica buscar en la web.

No entra toda la compañía. Este matiz es importante porque la DSA no funciona como una etiqueta general que Bruselas pega sin más a una empresa entera. La lista europea identifica servicios concretos y, a partir de ahí, supervisa al proveedor responsable de cada uno. En este caso, el nombre que entra en la categoría reforzada es ChatGPT, no OpenAI como fórmula amplia para todo lo que haga la compañía. Lo mismo se ve con Google: no aparece como un bloque único, sino con servicios diferenciados como Search, YouTube, Play, Maps o Shopping.

La norma que ordena internet. La DSA es una de las grandes piezas regulatorias con las que la Unión Europea ha intentado poner reglas comunes a los servicios digitales. Afecta a intermediarios, plataformas, marketplaces, redes sociales, tiendas de aplicaciones, servicios de alojamiento y motores de búsqueda, aunque no todos soportan el mismo nivel de exigencia. El reglamento fue adoptado en octubre de 2022, entró en vigor el 16 de noviembre de ese año y empezó a aplicarse de forma general el 17 de febrero de 2024.

El tamaño también regula. La DSA reserva sus obligaciones más exigentes para servicios que superan una barrera muy concreta: 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea. ChatGPT, según la lista oficial de la Comisión, figura con 159,1 millones de destinatarios activos mensuales en la UE, una cifra que lo coloca claramente dentro del grupo de mayor alcance. La lógica europea es que no pesa igual una herramienta usada por un nicho que una capaz de influir en la experiencia online cotidiana de decenas de millones de personas.

La cuenta atrás regulatoria. A partir de la notificación, ChatGPT tiene cuatro meses para cumplir las obligaciones adicionales que la DSA impone a los motores de búsqueda y plataformas online muy grandes. La Comisión menciona, entre otras, la evaluación y mitigación de riesgos sistémicos derivados del propio servicio y de sus sistemas algorítmicos, con especial atención a la difusión de contenido ilegal, los efectos sobre menores, derechos fundamentales, bienestar físico y mental, procesos electorales y seguridad pública.

Una norma con multas. La DSA tampoco llega a ChatGPT como una amenaza abstracta. La Comisión ya ha anunciado sanciones bajo esta norma contra servicios como X, por incumplimientos ligados a obligaciones de transparencia, y contra Temu y AliExpress, por expedientes relacionados con riesgos en sus plataformas de comercio electrónico. El marco europeo ya se está aplicando con consecuencias económicas relevantes.

La señal para la IA generativa. La designación de ChatGPT deja una lectura más amplia que la propia cuenta atrás de cuatro meses. Europa está diciendo que las herramientas de IA generativa no viven al margen de las reglas que ya aplica a los grandes servicios digitales cuando su escala y sus funciones se parecen demasiado a las de ellos.

Imágenes | Solen Feyissa

En Xataka | Meta ha perdido el juicio de los adolescentes y las redes sociales. Ahora quiere que TikTok y YouTube caigan con ellos