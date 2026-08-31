La nube europea con el auténtico cifrado de conocimiento cero: Internxt es la mejor forma de proteger tus datos

Tener nuestros datos asegurados es algo super importante a día de hoy. Cada vez es más común encontrarnos con estafas de phishing, pharming y otros métodos orientados a robar nuestros datos. Por eso es fundamental que todo lo que tengamos subido a la nube esté totalmente asegurado, y uno de los pocos servicios que garantizan esto de manera real es Internxt, gracias a su cifrado de conocimiento cero.

Uno de los servicios de almacenamiento más seguros

Podríamos pensar que todos los servicios en la nube cuentan con el mismo nivel de seguridad e incluyen el cifrado de extremo a extremo. Sin embargo, esto no es tan común como pensamos. De hecho, algunos de los servicios más populares cuentan con lo que se conoce como cifrado en tránsito y cifrado en reposo. El primero protege los archivos mientras viajan entre tu dispositivo y la nube. El segundo hace lo propio mientras los archivos permanecen almacenados en los servidores.

A grandes rasgos, este tipo de cifrado nos protege frente a atacantes externos. El gran inconveniente que tienen es que los proveedores sí tienen acceso a los archivos, ya que son ellos los que se encargan de gestionar las claves de cifrado. Por tanto, nuestros datos y archivos pueden quedar a merced del proveedor del servicio si así lo desean.

En los sistemas con cifrado de extremo a extremo, ni siquiera el proveedor puede leer nuestros datos. Las claves que mencionábamos son controladas en exclusiva por el usuario, por lo que depende de él al 100%. Internxt ofrece este tipo de cifrado en todos sus planes, generando y gestionando las claves directamente en tu dispositivo.

Además, otro de los elementos que diferencia a Internxt frente a la competencia es la compatibilidad con cifrado postcuántico. Aunque este tipo de ordenadores sigue sin ser común, muchas veces los hackers roban información que mantienen almacenada durante años hasta que son capaces de romper los sistemas de seguridad de los algoritmos actuales. Pero este servicio es capaz de ofrecer protección incluso frente a ordenadores cuánticos, lo que lo sitúa a la cabeza de los más seguros del mercado.

Y a todo lo anterior debemos sumar que Internxt es un proveedor europeo. Esto quiere decir que cumple con la jurisdicción del viejo continente, que establece obligaciones legales más estrictas que las de sus homólogos americanos, con el objetivo de ofrecer un nivel de privacidad más elevado.

Por todo ello, si estás buscando un nuevo servicio en la nube que te garantice tranquilidad, Internxt es una de las mejores opciones actuales. Especialmente si tenemos en cuenta que, utilizando el código 'XATAKA', sus planes tienen un 90 % de descuento. El plan más económico cuesta 190 euros y tendremos servicio para toda la vida. Y no solo almacenamiento en la nube: también antivirus y VPN

Imágenes | Internxt

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