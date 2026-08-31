BYD se ha propuesto inundar el mercado mundial de coches con un motivo muy simple: sobrevivir

BYD se ha propuesto inundar el mercado mundial de automóviles enchufables. No lo hace sólo porque su estrategia pase por expandirse más allá de sus fronteras. Lo hace, sencillamente, con un objetivo: sobrevivir. Y es que el mercado chino que le ha dado tantos réditos es tan competitivo que localmente asfixia a la compañía. La solución pasa por mirar más allá de sus fronteras.

Y el primer semestre de 2026 puede ser un punto de inflexión.

Más exportaciones que nunca. A lo largo de 2026 estamos viendo cómo BYD está sacando más coches fuera de China que nunca. El pasado mes de febrero, las exportaciones ya superaron a las ventas en el mercado interno. ¿Una buena noticia? No tanto, porque la empresa planeaba ese sorpasso... en 2030.

Desde entonces, el ritmo al que se han mantenido las exportaciones ha sido altísimo. En enero, BYD ya exportó más de 100.000 unidades por las 66.000 unidades del mismo mes de 2025. Pero es que en junio la cifra se disparó hasta las 175.300 unidades cuando en el mismo mes del año anterior habían salido del país poco más de 90.000 unidades, según datos de CNEVPost.

Sólo en el segundo trimestre, las ventas fuera de China han crecido por encima del 80%. Según la Asociación de Fabricantes Chinos de Automóviles, el crecimiento ha sido de 67,8% en los primeros seis meses del año.

Pescando fuera de casa. La estrategia de BYD fuera de China está siendo muy agresiva para contrarrestar la caída en el mercado interno. De hecho, las ventas han sido tan masivas fuera de sus fronteras que han conseguido contrarrestar la caída de ocho meses consecutivos en sus ventas globales.

Por poner solo algunos ejemplos, en Europa BYD está a punto de alcanzar a MG como la compañía china más vendida. En el primer semestre del año ha superado ya los 1,7 millones de coches vendidos pese a que solo cuenta con modelos enchufables en su oferta.

En América, la compañía china está empezando a adentrarse en Canadá. En México han tratado de frenar sus planes expansionistas y en Sudamérica tienen controlado el mercado gracias a su fábrica de Brasil que exporta coches masivamente. Hasta el punto de que en Argentina representan casi el 90% de los coches enchufables vendidos.

Imprescindible. El problema para BYD, como contábamos hace algunos meses, es que sus planes expansionistas pasaban por vender más coches fuera que dentro de sus fronteras en 2030. En su estrategia para vender más de cinco millones de coches este año y alcanzar a Toyota a finales de la década, las ventas en China no debían flojear. O no, al menos, caerse como se han caído.

Según las últimas informaciones recogidas en medios económicos, la facturación en el extranjero en el primer semestre del año representó el 52,57% del total de la empresa. Es un dato no del todo bueno ya que si bien el margen bruto ha subido algo más de un 18%, lo cierto es que el beneficio neto ha caído algo más de un 20% porque la compañía ha encontrado dificultades para vender en el mercado local (y sacar un beneficio real en un mercado ultracompetitivo), ha registrado pérdidas por cambio de divisas y ha aceptado que tiene un problema en la cadena de suministro de sus nuevas baterías.

Toda esta fotografía obliga a la empresa a pisar todavía más el acelerador fuera de sus fronteras, intentando compensar la caída del mercado interno pero, sobre todo, el ridículo beneficio que les queda dentro de sus fronteras.

Una señal de esperanza. La mejor noticia para BYD es que, efectivamente, las ventas fuera de China avanzan a un ritmo vertiginoso. La fábrica de Brasil funciona a pleno ritmo para abastecer al mercado sudamericano y en Europa la planta de Hungría debería dar otro empujón a sus ventas en Europa. Unas ventas que en mercados como el español van a ritmo de crucero.

Además, es la confirmación de que hay mercado para el coche chino fuera de sus fronteras. Pero no sólo eso, también les sirve para construir una base sólida de clientes que en un futuro pueden volver a apostar por la compañía, al tiempo que ganan presencia en el mercado y rompen los posibles prejuicios que los nuevos compradores puedan tener.

Foto | BYD

En Xataka | BYD ha conseguido algo que parecía impensable hace un año: vender más coches que Citroën en Europa



