Todo lo que hay que saber para orientarse en el mundo de Hobonichi Techo 2027: la agendas japonesas que están conquistando todo el mundo

En 2001, los redactores de la web japonesa 'Hobo Nikkan Itoi Shinbun' se reunieron para hacer un brainstorming. Buscaban ideas para crear productos de su marca, una especie de merchandising. Ahí fue donde alguien levantó la mano y dijo: "¿y si hacemos una agenda?".

Nadie tenía ni idea de papelería, ni en el diseño de planificadores. Por eso, decidieron cortar por lo sano y hacer la agenda que ellos querrían usar. Encargaron 12.000 unidades y cruzaron los dedos.

25 años después, Hononichi factura más de 46 millones de euros, cotiza en Bolsa y depende casi enteramente (un 67,4%) de esa agenda. Es, sin exagerar ni una milésima, un fenómeno global que tiene a decenas de miles de personas pendientes de una sola fecha: el 1 de septiembre a las 04:00 (horario de la península).

El momento en que empieza la venta de 2027. Aquí os explicamos todo lo que hay que saber.

¿Qué es Hobonichi Techo? Como acabo de explicar, se trata de una agenda. En su formato original, un tomo tamaño A6 (105 × 148 mm) de 195 gramos, capaz de abrirse completamente plano y articulado bajo el principio de "una página por día" (con una cuadrícula gris muy sutil impresa y un papel - el Tomoe River - mítico por su calidad).

Con el paso de los años, Hobonichi ha pasado a ofrecer ocho formatos distintos siguiendo más o menos las mismas ideas básicas. Además de eso, la empresa lanza cada año toda una serie de 'complementos' (sobre todo, 'fundas' protectoras) que suelen agotar sus tiradas. Y muchas de ellas nunca más se vuelven a producir.

Pero, antes de avanzar, hablemos del papel. Porque muy en el fondo la fama de las hobonichi viene de ahí. El Tomoe River es un papel ultrafino (de 52gr.) que aguanta todo tipo de tintas (desde estilográficas a acuarela) sin traspasar. Es lo que permite meter 365 días en un tomo de ese tamaño sin morir en el intento.

Es verdad que hace unos pocos años tuvieron que cambiar de fabricante, pero a grandes rasgos el papel sigue ahí. Es la pieza clave que hace que la agenda sirva para planificar, sí; pero también para hacer journaling o directamente para pintar sin tener más cuidado del necesario.

Los formatos de Hobonichi

Hagamos un pequeño repaso:

la Original es la más conocida, la básica y la que suele verse más.

es la más conocida, la básica y la que suele verse más. la Cousin es su 'hermana mayor'. Mucha gente que hace journaling la prefiere porque da más espacio.

es su 'hermana mayor'. Mucha gente que hace journaling la prefiere porque da más espacio. la Weeks es la opción más sencilla para usar como agenda (y llevar algunos 'habits trackers')

es la opción más sencilla para usar como agenda (y llevar algunos 'habits trackers') las Avec facilitan la vida a mucha gente porque permiten usar el sistema con un grosor más manejable (sobre todo si haces journaling, scrapbooking o collage)

facilitan la vida a mucha gente porque permiten usar el sistema con un grosor más manejable (sobre todo si haces journaling, scrapbooking o collage) la HON (que significa 'libro' en japonés) es para todos aquellos que no quieren comprar una funda. Las cousin y las original tienen unas cubiertas relativamente frágiles. Están pensadas para ir dentro de algo que las proteja. Las HON son autónomas.

Formato ¿Cómo es? Tamaño Grosos/Peso idioma original Vista de año + Vista de mes 1 página 1 día A6 15 mm / ~195 g JP/EN cousin Vista de año + Vista de mes 1 página 1 día + semana vista A5 18 mm / ~445 g JP/EN weeks Vista de año + Vista de mes Semana vista + Hoja de notas Con tapa Cartera 11 mm / ~133 g JP/EN avec Igual que la original o la cousin, pero Dos tomos semestrales A6 o A5 8 mm / ~110 g cada uno 10 mm / ~260 g cada uno JP hon Igual que la original o la cousin, pero Con tapa dira integrada A6 o A5 16 mm / 20 mm JP/EN day-free Mensual + Páginas cuadriculadas sin fechar A6 o A5 JP planner 1 página 1 día. Solo en inglés A6 15 mm / ~190 g EN cinco años Cinco años en la misma página A6 o A5 25 mm JP

Algunas claves prácticas:

Empieza la semana en lunes en todas las ediciones salvo la Original japonesa, (que ofrece inicio en domingo o en lunes).

La Original, la Cousin y la week s tienen además edición de abril (abril 2027 – marzo 2028), solo en japonés. Sale a la venta el 1 de febrero de 2027 a las 11:00 JST.

tienen además edición de abril (abril 2027 – marzo 2028), solo en japonés. Sale a la venta el 1 de febrero de 2027 a las 11:00 JST. La day-free cubre de 16 meses.

La de cinco años cubre de 2027 a 2031.

Llevan funda aparte: Original, Avec, Planner, Cousin, day-free.

Original, Avec, Planner, Cousin, day-free. Van con tapa propia: HON, weeks y cinco años. Aunque las weeks también tienen fundas opcionales a parte.

HON, weeks y cinco años. Aunque las weeks también tienen fundas opcionales a parte. Las fundas de A6 Original valen también para la day-free A6; las de A5 Cousin, para la day-free A5.

Vayamos a los diseños

Lo cierto es que las agendas en sí no suelen agotarse. Lo que se agotan son las ediciones especiales. Cada año, Hobonichi se asocia con numerosos creadores de contenidos, marcas o IP, para producir todo tipo de accesorios con los que acompañar a la agenda.

Por eso el revuelo: durante todo agosto, la marca japonesa ha ido mostrando sus nuevos diseños y la red se ha llenado de análisis y comentarios. Y, ojo, aquí hay que andarse con cuidado porque no todo está disponible fuera de Japón. De hecho, hay cosas que solo se venderán en tiendas concretas.

El catálogo cada año es casi infinito (y muy caro); pero aquí os dejamos una pequeña selección de los diseños que más circulan en redes.

'Colors': Colección de colores lisos

Colaboración con 'beautiful people', una marca de ropa diseñada por Hidenori Kumakiri

Unas conocidas marionetas japonesas

Colaboración con la diseñadora y directora de arte japonesa Yoshie Watanabe

Colaboración con la marca Natal Desing

Colaboración con el Victoria & Albert Museum de Londres

Colaboración con Yumi Kitagishi

Colaboración con la prestigiosa marca de moda y diseño japonesa fundada en 1995 por el diseñador Akira Minagawa

¿Cómo se compra?

Hay dos opciones fundamentales: o en la web oficial o en las papelerías asociadas. En España y en Latino América hay varias de ellas. La web oficial tiene productos únicos y lo envía a muchos países. El lado negativo es el precio del envío y, sobre todo, los gasto de aduanas.

En cambio, las papelerías asociadas suelen tener menos cosas a comprar, pero garantizan un precio cerrado.

Sea como sea, más vale que nos demos prisa. Dentro de unas horas... empieza la fiebre de Hononichi. Una fiebre que cada año que pasa se extiende más.

Imagen | Hobonichi

En Xataka | En la era digital, Japón ha convertido las agendas de papel en un fenómeno de masas gracias a una palabra: Hobonichi