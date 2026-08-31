José Muñoz, CEO de Hyundai: "Los robots no están reemplazando a los humanos. Estamos creando nuevas categorías de empleo"

A principios de verano se confirmaba lo que se venía esperando: Hyundai se hacía con el control total de la empresa de robótica Boston Dynamics. Ahora, su CEO José Muñoz ha dado más detalles sobre los planes de la compañía en relación a la integración de robots en sus fábricas, y lo hace justo después de que el sindicato surcoreano hubiera protagonizado una huelga por ese motivo precisamente.

Al servicio del humano. Ha ocurrido durante el Investor Day que la compañía celebró en Corea hace unos días, tal y como cuentan en Humanoids Daily. Durante su discurso, el CEO aseguró que "Los robots están al servicio de los humanos. Realizan las tareas difíciles y repetitivas". Además, añadió que "Los robots no están reemplazando a los humanos. Estamos creando nuevas categorías de empleo, como el mantenimiento de robots, al tiempo que maximizamos el potencial humano".

El trabajo de Atlas. El robot que Hyundai fabrica y va a integrar en sus fábricas es el modelo Atlas, de Boston Dynamics. La compañía ya está probándolo en el Centro de Aplicaciones Robot Metaplant, inaugurado en junio de este año. Aquí, Atlas está trabajando en la secuenciación de piezas de cinco modelos de vehículos y 67 componentes. El primer trabajo del humanoide consiste en recoger, preparar y colocar componentes en el orden necesario para abastecer la línea de montaje, pero el plan de Hyundai es que en 2030 se ocupe del ensamblaje de componentes.

30.000 robots. La compañía planea abrir una planta de fabricación de robots con capacidad para producir 30.000 unidades al año a partir de 2028. En palabras de Muñoz, será "la primera planta de fabricación de robots comerciales a gran escala del mundo", pero hay que tomar estas declaraciones con cautela sobre todo porque hay fabricantes chinos como Unitree que también están fabricando a gran escala. Muñoz afirmó que las primeras 25.000 unidades comerciales ya están comprometidas. El despliegue arrancará en la Metaplant de Georgia y la mayor parte de esa primera capacidad parece destinada a instalaciones propias del grupo, aunque Hyundai también cita socios industriales y logísticos.

El conflicto laboral. Estas declaraciones coinciden con un hecho de especial relevancia: justo un día antes, la empresa llegó a un acuerdo preliminar con el sindicato surcoreano tras haber protagonizado su primera huelga total en más de una década. Una de las exigencias era la garantía de empleo ante la automatización. Las partes acordaron un aumento salarial del 4,1%, primas, extender la edad de jubilación más allá de los 60 años y pactaron la contratación de 500 nuevos técnicos hasta 2028.

Sin embargo, en lo referente a la automatización, las partes "acordaron discutir asuntos relacionados con el empleo al momento de lanzar nuevos negocios". Es decir, que lo podrán discutir, pero no se ha acordado ningún límite al número de humanoides que se desplegarán en nuevas fábricas, que era una de las peticiones del sindicato. En un comunicado, Hyundai aseguró que "Ambas partes reconocen que las tecnologías avanzadas, como la IA física y la robótica, son una parte esencial del futuro de la movilidad".

La incógnita. Hyundai insiste en que Atlas no sustituirá a trabajadores y que abrirá nuevas categorías laborales, como el mantenimiento de robots. Sin embargo, la compañía no pone cifras a esa promesa: no ha detallado cuántos empleos creará, qué tareas humanas automatizará ni qué mecanismos concretos protegerán a las plantillas. Y el primer despliegue a gran escala será en Georgia, mientras que el pacto que obliga a discutir el impacto laboral de la automatización se ha negociado con el sindicato de Corea del Sur.

Imagen | Hyundai, editada con Magnific

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