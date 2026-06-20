Hyundai compra el 100% de Boston Dynamics: el robot Atlas irá directo a una fábrica de coches

Hyundai se ha hecho por fin con el control total de Boston Dynamics, como adelanta el periódico surcoreano Maeil Business Newspaper. El movimiento es un aviso a navegantes claro: los robots ya no son para grabar vídeos divertidos en internet haciendo parkour o convertidos en mascotas, ahora se preparan para trabajar de verdad en las fábricas de coches.

Las grandes empresas del sector ya están moviendo fichas para ver quién domina esta nueva revolución industrial de forma práctica, esto es, metiendo cuanto antes robots útiles en sus líneas de montaje para lograr ventaja competitiva y en este escenario la compañía automovilística coreana acaba de dar un golpe encima de la mesa.

La compra. Como adelanta en exclusiva el medio de Corea del Sur, Hyundai Motor Group ha comprado el 9,65% de las acciones que le faltaban de Boston Dynamics por 325 millones de dólares (unos 283 millones de euros). Quien se deshace de esas acciones es el conglomerado japonés SoftBank Group Corp. y lo hace aprovechando un acuerdo firmado en 2021 para activar la venta justo antes de que caducara el plazo, hoy 20 de junio. Para cerrar completamente el trato, Hyundai le habría traspasado a SoftBank el instituto RAI, un centro de investigación de inteligencia artificial científica por valor 100 millones de dólares

Por qué es importante. La adquisición es crítica porque se carga de un planazo las fricciones habituales de la gestión compartida: Hyundai es el único dueño del 100% de la empresa, por lo que puede tomar decisiones con más velocidad y sin esperar a nadie. Dicho de otro modo: puede poner el turbo para integrar verticalmente los sistemas de Boston Dynamics en sus plantas sin llegar a acuerdos ni compartir hojas de ruta con inversores externos. Además, tener todo el control permitirá a Hyundai preparar mucho mejor a Boston Dynamics para su gran objetivo: empezar a cotizar y vender acciones en el Nasdaq.

Ganar autonomía y agilidad es esencial frente a la agresiva competencia de Tesla o Figure AI y por supuesto, China. El gobierno chino está metiendo muchísimo dinero público para fomentar sus propias empresas de robótica, como Unitree, para que produzcan unidades en masa y a bajo coste, una estrategia que de hecho ya ha aplicado recientemente con los coches eléctricos o las placas solares. Con este golpe de efecto, Hyundai se asegura de salvaguardar la valiosa tecnología de la estadounidense Boston Dynamics en manos de un país aliado.

Contexto. Boston Dynamics es probablemente la empresa robótica más famosa del mundo y su historial de dueños ha sido cuanto menos, curiosa: pasó de ser una división académica del MIT a pertenecer a Google en 2013, luego llegó a Softbank. En 2021, Hyundai se hizo con la mayoría de la empresa. Simultáneamente, SoftBank está cambiando sus huevos de cesta: del hardware de robótica a la IA en varias vertientes que van a la infraestructura con centros de datos al software.

En detalle. Hyundai ha tenido "suerte": según el Maeil Business Newspaper ha cerrado el acuerdo para hacerse con ese último paquete de acciones muy barato gracias a que el coste estaba ya firmado y congelado hace un lustro, antes de que los robots se pusieran de moda. De hecho, el valor de mercado de Boston Dynamics ha llegado a rozar los 30 billones de wones (unos 19.800 millones de euros) el año pasado.

Internamente, el accionariado quedaría dividido así: el presidente Euisun Chung retiene su 22,6%, mientras que las filiales se reparten el resto de la matriz, a saber: Hyundai Motor con 28%, Kia con 17,2%, Hyundai Mobis con 11,3% y Hyundai Glovis con 11,25%.

Sí, pero. Para empezar, esta es una filtración en exclusiva: ni Hyundai ni Softbank ha comunicado oficialmente la transacción. Además, la empresa automovilística ha tenido que pagar peaje: deshacerse del instituto RAI, por el que Hyundai había invertido 424 millones de dólares en 2022. Hyundai se queda con las fábricas y el cuerpo de los robots, pero pierde el control del cerebro de las máquinas.

En Xataka | Ensambla 1.500.000 coches al año y lo hace a un ritmo de uno cada 10 segundos: las claves de la fábrica más rápida del mundo

En Xataka | Una firma china acaba de presentar un cuadrúpedo que desafía los límites. Boston Dynamics ya no tiene el camino despejado

Portada | Hyundai



