El Estatuto de los Trabajadores deja una advertencia a quienes trabajan pendientes del reloj: no todo vale para salir a tu hora

Llega la hora en la que termina tu jornada laboral y te vas a la hora en punto. Suena como algo normal, porque tu jornada laboral ha terminado, pero debes saber que en algunos casos puede ser motivo de despido disciplinario. Eso sí, todo depende de las circunstancias.

Esto es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, la biblia donde se definen los derechos y deberes de los trabajadores. En él, hay artículos que mencionan la jornada laboral, y donde también se definen, entre otras cosas, los posibles motivos de despido disciplinario.

No todo vale para salir a tu hora. Sí, tú tienes tu jornada laboral, empiezas a una hora y terminas a otra hora determinada. ¿Entonces dónde está el problema? Pues que una cosa es el tiempo durante el que tienes que estar trabajando, que es tu jornada laboral, y otra diferente es estar saliendo por la puerta de la oficina a esa hora.

Tal y como dice el artículo 34.5 del Estatuto de los Trabajadores, la cuestión es que tu tiempo de trabajo se computa desde el inicio al final de la jornada laboral. Si trabajas de 7 a 15, empiezas a trabajar a las 7 de la mañana, y dejas de trabajar a las 15h. Eso significa que dejas de trabajar, empiezas a recoger, y luego ya te vas.

Por lo tanto, con esta norma podemos interpretar que si a las 15h de nuestro ejemplo ya estás saliendo por la puerta, esto es porque has dejado de trabajar antes de tu hora. Eso sí, como puedes entender esto va a depender siempre del contexto, de la naturaleza de tu trabajo, de lo que tienes o no que hacer antes de salir por la puerta, e incluso de tu relación laboral con los jefes.

Lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores recoge los requisitos y normas relacionadas con los despidos disciplinarios. Aquí, no hay ninguna norma que determine que te pueden despedir solo por irte cuando termine tu jornada, pero sí habla de incumplimiento de los posibles deberes laborales que puedes llegar a incumplir si te vas justamente a en punto.

Para empezar, en el apartado b leemos que "la indisciplina o desobediencia en el trabajo" se considera un incumplimiento contractual. Luego tenemos el apartado d, donde se dice que "la transgresión de la buena fe contractual" puede ser un motivo de trabajo. Esto significa que si estás dejando de trabajar antes de tu hora solo para poder irte por la puerta a la hora en punto, entonces puedes estar vulnerando la buena fé de tu contrato.

También está el apartado e, donde se avisa de que "la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo" también puede considerarse como que incumples tu contrato. De nuevo, dejar de trabajar antes de que termine tu jornada laboral para salir en punto puede ser interpretado como que estás disminuyendo el desarrollo de tus tareas para irte a esa hora, lo que también puede acarrear un despido disciplinario.

Lo que puede provocar un despido disciplinario. Aquí, hay que decir que la normativa tiene unas normas bastante genéricas, por lo que siempre va a depender de las características de tu trabajo. Ser puntual para salir no es algo malo ni un motivo para que te despidan, pero sí puede serlo lo que hagas para salir exactamente a la hora.

Con esto, no, no te pueden despedir solo por el hecho de salir de tu jornada laboral de forma puntual. Pero si dejas de trabajar antes de que termine tu jornada laboral para poder estar saliendo por la puerta de la oficina, establecimiento o fábrica a tu hora, eso sí puede acarrearte un despido disciplinario, porque estarás abandonando tus tareas o producción de forma voluntaria antes de tiempo.

Y como te hemos dicho, esto también va a depender de cada empresa y cada empleado. Si hay una buena relación y cordialidad, no tienen por qué decirte nada por dejar de trabajar 5 minutos antes. Pero si estás en una empresa muy disciplinada o donde simplemente están buscando razones para causarte problemas porque estás a malas con el jefe, recuerda tener cuidado con cuándo dejas de realizar tus tareas en el trabajo.

Imagen de portada | Pxhere.com

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