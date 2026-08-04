Si quieres hacer fotos o vídeos del eclipse sin quemar el sensor de tu móvil, estos filtros ND son los que más recomendamos

El próximo gran evento astronómico está a la vuelta de la esquina: el eclipse solar del 12 de agosto. Si tienes pensado inmortalizarlo con la cámara de tu móvil, conviene extremar las precauciones. Apuntar directamente a la luz del sol sin la protección adecuada no solo arruinará tus fotos con fogonazos de luz, sino que puede achicharrar de forma irreversible el sensor de tu teléfono.

Afortunadamente, ya no hace falta invertir en un equipo fotográfico profesional para conseguir tomas espectaculares y seguras. A continuación, te mostramos un recopilatorio con cinco filtros de densidad neutra (ND) universales con clip que se adaptan a cualquier móvil y te permiten ajustar la cantidad de luz que entra al objetivo.

NEEWER 67mm Kit de Filtro de Lente de Móvil ND2-ND32 Variable Hoy en Amazon — 56,49 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Adaptador y filtro magnético ND2-128 de 67 mm JJC por 43,99 euros: reduce la luz de 1 a 7 pasos.

por 43,99 euros: reduce la luz de 1 a 7 pasos. Filtro ND2-400 K&F Concept por 27,99 euros: de tipo clip.

por 27,99 euros: de tipo clip. Filtro ND variable con Clip Neewer por 36,99 euros: reduce la luz de 1 a 5 pasos.

por 36,99 euros: reduce la luz de 1 a 5 pasos. Kit de Filtro de Lente de Móvil ND2-ND32 variable Neewer por 56,49 euros: con cristal óptico HD con recubrimiento multicapa.

por 56,49 euros: con cristal óptico HD con recubrimiento multicapa. K&F Concept Snap-On por 33,99 euros: especialmente diseñado para iPhone 17 y iPhone 17 Pro Max.

Adaptador y filtro magnético ND2-128 de 67 mm JJC

Si tienes un iPhone (desde el iPhone 14 o posterior), este filtro de la firma JJC es perfecto para fotografiar el eclipse sin riesgo de estropear la cámara de tu móvil. Puede reducir la exposición a la luz en 1 a 7 pasos y se coloca fácilmente: simplemente tienes que colocar este filtro magnético en el módulo de cámara de tu teléfono Apple. Su precio es de 43,99 euros.

JJC Adaptador de Filtro Magnético para Teléfono de 67 mm con Filtro ND2-128 (7 Pies) para iPhone 14/15/16 Pro/Plus/Max Series Hoy en Amazon — 43,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Filtro ND2-400 K&F Concept

Una opción más económica es este filtro de la firma K&F Concept que puedes comprar por 27,99 euros. Este modelo es un filtro de clip ND2-400 y que se instala fácilmente con el enganche tipo clic que incorpora. Se puede ajustar a la mayoría de smartphones y permite reducir la exposición en hasta nueve pasos.

K&F Concept 52mm Clip-on Filtro ND2-400 para Teléfono Hoy en Amazon — 27,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Filtro ND variable con Clip Neewer

Otra firma que tiene buenos filtros de clip para fotografiar el eclipse es Neeweer y este modelo está ahora disponible en Amazon por 36,99 euros. El kit trae el filtro de 67 mm para que puedas hacer fotografía móvil a niveles de cámara DSLR. Es compatible con la mayoría de las marcas de teléfonos y cuenta con un tornillo ajustable que te permite personalizar la apertura del clip. Reduce la luz de 1 a 5 pasos para evitar la sobreexposición en un entorno brillante y está fabricado con cristal multicapa que resiste al agua, polvo, huellas dactilares y arañazos.

NEEWER Filtro ND Variable con Clip de 67mm para móvil, ND2-32 1-5 Paradas Hoy en Amazon — 36,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Kit de Filtro de Lente de Móvil ND2-ND32 variable Neewer

Si buscas una alternativa más versátil con la que graduar la luz en tiempo real, el filtro ND2-ND32 variable de Neewer (disponible por 56,49 euros) es una auténtica joya para este eclipse solar. Gracias a su diseño giratorio, te permite ajustar la entrada de luz de 1 a 5 pasos según la fase de alineación solar. Incluye un clip de sujeción firme y utiliza cristal óptico HD con recubrimiento multicapa, que garantiza fotos del evento sin pérdida de nitidez, sin dominantes de color y protegiendo la cámara de tu móvil en todo momento.

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K&F Concept Snap-On

Pensado para iPhone 17 Pro y Pro Max, este filtro de la firma K&F está disponible por 33,99 euros en Amazon en estos momentos. Está fabricado en vidrio AGC con recubrimiento de 28 capas y puedes conseguirlo en los cuatro colores en los que está disponible este teléfono de Apple. Se acopla directamente al módulo de cámara, por lo que ofrece mayor estabilidad que los filtros de clip o magnéticos. Además, podrás ponerlo incluso con la funda del móvil. Regula 1-5 pasos de luz y cuenta con bloqueo automático.

K&F CONCEPT Snap-On Filtro ND Variable ND2-32 para iPhone 17 Pro & Pro MAX Hoy en Amazon — 33,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Melissa Mayes (Pexels), JJC, Neewer y K&F

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