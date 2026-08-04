Europa le exigió a Apple una lista de deseos para sus rivales. Microsoft acaba de sacarle el portapapeles del iPhone

Para que una historia tenga cierta épica debe tener un villano. Y un héroe. En el ámbito tecnológico, Europa puede ser ambas cosas: su regulación ha conseguido auténticos logros para los ciudadanos; a costa de convertirse en el rival a batir para empresas como Google o Apple. Estas arrastran una buena colección de batallas perdidas contra Europa, también la obligación de abrir sus respectivos ecosistemas. En el caso de Apple, hasta posee una especie de lista de deseos para el resto de empresas.

La lista. Se llama Peticiones de interoperabilidad en la Unión Europea (Interoperability Requests in the EU) y se encuentra en la página de desarrolladores de Apple. Es un listado público y abierto donde quedan reflejadas todas las peticiones de apertura que ha recibido Apple bajo el marco europeo. Desde el acceso a Apple Intelligence a una de las más recientes conocidas: Microsoft ha conseguido que Apple abra su portapapeles universal.

El listado de interoperabilidad muestra las peticiones recibidas y en qué fase se encuentran del proceso. Apple no tiene la obligación de aceptarlas, sí de tomarlas en consideración. Y Europa tiene los ojos puestos en esa lista, también asociaciones como la Free Software Foundation Europe: la FSFE concluyó que 56 solicitudes de interoperabilidad no habían obtenido ninguna solución por parte de Apple.

Listado de peticiones de interoperabilidad para Apple

¿Y el resto? Apple no es la única multinacional afectada por la DMA Europea: Google y Microsoft forman parte del trío más relevante en cuanto a sistemas operativos mayoritarios dentro de Europa. Igual que la dueña del iPhone, las otras dos también deben aceptar solicitudes de interoperabilidad bajo el marco europeo. Pero no han sido tan abiertos, ya que no ofrecen un listado (tracker) tan exhaustivo como el de Apple.

Como queda reflejado en la página de la DMA para interoperabilidad, Google (Alphabet) admite peticiones desde la web y ofrece un reducido tracker con las que lleva en marcha para Android, SO que está sujeto a la apertura europea. Microsoft es la que menos información pública ofrece, ya que solo dispone de un acceso a la solicitud de apertura. El tracker de Apple (también tiene URL de solicitud) deja a la vista una enorme cantidad de información con todo lo que está en marcha aparte de lo denegado. Microsoft es una de las más activas pidiendo.

Portapapeles compartido entre iPhone y Windows. Microsoft se ha apuntado una victoria que beneficiará a los usuarios de su SO: Apple va a crear una solución de portapapeles en Europa para que copiar y pegar desde el iPhone se traslade automáticamente a un PC con Windows, siempre tras pedirle permiso al usuario. El listado de peticiones muestra una fase tres y, también, tres situaciones concretas de uso propuestas por Microsoft:

Copiar texto u otro contenido compatible en el iPhone y pegarlo directamente en el PC con Windows. Y viceversa.

Realizar tareas habituales de productividad sin tener que llevar una aplicación al primer plano ni repetir acciones explícitas para iniciar cada transferencia.

Disfrutar de la sincronización del portapapeles como una función ligera y continua, en lugar de depender de un proceso manual gestionado mediante una aplicación.

Apple alegó que la función del portapapeles universal no es viable ni apropiada como solución de interoperabilidad. No obstante, decidió escalarlo y aceptar el desarrollo de una solución: los usuarios europeos que tienen iPhone y Windows podrán copiar y pegar entre sí y sin necesidad de aplicaciones de terceros. Europa se apunta un tanto como héroe y otro como villano, dependiendo de la perspectiva.

Los plazos. Sí, habrá portapapeles compartido entre iPhone y Windows, pero tendremos que esperar. Apple especifica que la solución requiere un “significativo esfuerzo de ingeniería”, y emplaza la novedad para las versiones de desarrollo de iOS que saldrán en otoño de 2027. Después saltarán a una versión estable, seguramente aún en el futuro iOS 28.

Imagen de portada | Iván Linares editada con ChatGPT

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