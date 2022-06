El cargador universal USB-C, aprobado por el Parlamento Europeo: Apple tendrá que decir adiós a Lightning en 2024

Los reguladores de la Unión Europea han llegado a un acuerdo final que obliga a todos los smartphones, incluido el iPhone, a usar el conector USB-C para ser cargados. Apple se verá obligada a abandonar su conector Lightning y adoptar este nuevo estándar en sus futuros dispositivos móviles, ya que será obligatorio "en otoño de 2024".

La normativa también afecta a otros 15 dispositivos como tabletas (iPad incluido también), cámaras digitales, altavoces portátiles, consolas portátiles, auriculares, portátiles (que antes no estaban incluidos) y lectores de libros electrónicos. Además del estándar único de carga la UE ha llegado a un acuerdo para "armonizar" los estándares de carga rápida.

El Comité de la Protección del Mercado y los Consumidores (IMCO) del Parlamento Europeo anunciaba el acuerdo en un tuit hoy, y con él se confirmaba la aprobación de un proceso que lleva en marcha desde 2014, cuando se propuso pasar de los aproximadamente 30 cargadores distintos que existían para móviles a "principalmente tres".

✔️mobile phones, tablets, e-readers, digital cameras & more #USBtypeC

✔️harmonised fast-charging technology

✔️unbundling of sale of chargers from the sale of device



