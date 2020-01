La Comisión Europea insiste en un puerto universal para móvil: el reto de pasar de más de 30 puertos de carga en 2009 a solo uno

Ese fatídico momento en el que te estás quedando sin batería en el móvil y pides un cargador. Sorpresa: la persona tiene un Android y tú usas iPhone. O viceversa. Pues bien, la Comisión Europea quiere acabar con esta "trágica" escena costumbrista con un puerto común para móviles. Otra vez.

Hace unas horas tenía lugar un debate en el Parlamento Europeo donde se puso encima de la mesa uno de los temas más polémicos del panorama móvil: los puertos de carga y la necesidad de unificarlos.

Como resume el comisario Europeo Maros Sefcovic en Twitter, la Comisión Europea apoya firmemente la "armonización" de los cargadores de móviles, considerando elevar esta necesidad al enfoque legislativo. O lo que es lo mismo, legislar sobre los puertos de carga para lograr el compromiso de los fabricantes.

The @EU_Commission strongly supports harmonisation of chargers for mobiles. In 2009, we had >30 charging solutions. Now 3 main solutions. In the discussion w #industry we insist on the following objectives ✔️consumer convenience ✔️safety & interoperability ✔️reduction of e-waste. pic.twitter.com/jdcJ8pIk7s