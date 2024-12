Hacer un buen regalo a un deportista no es tan difícil. Cinco dispositivos tech para dar en el clavo con la compra de Navidad

Lejos han quedado aquellos tiempos en los que únicamente nos centrábamos en entrenar, sin distracciones y sin ningún dispositivo que nos acompañe. Ahora todo ha cambiado y casi siempre utilizamos un reloj inteligente, unos auriculares o un GPS. Por ello, y aprovechando que nos encontramos en la época Navideña, si tienes que hacer un buen regalo a un gran amante del deporte, te dejamos con cinco estupendas ideas para dar en el clavo.

Theragun Relief Alivio por 148,99 euros, un masajeador de percusión con un diseño patentado por la marca que lo hace muy cómodo de utilizar.

por 148,99 euros, un masajeador de percusión con un diseño patentado por la marca que lo hace muy cómodo de utilizar. SHOKZ OpenMove por 64 euros, unos auriculares de conducción ósea súper ligeros que se ajustan muy bien.

por 64 euros, unos auriculares de conducción ósea súper ligeros que se ajustan muy bien. Garmin Forerunner 255 por 249 euros, un reloj inteligente con GPS que permite planificar cada entrenamiento.

por 249 euros, un reloj inteligente con GPS que permite planificar cada entrenamiento. Garmin EDGE 1050 por 660,99 euros, un dispositivo completísimo que permite consultar el tipo de superficie de la carretera y crear trayectos en bici.

por 660,99 euros, un dispositivo completísimo que permite consultar el tipo de superficie de la carretera y crear trayectos en bici. GoPro HERO10 por 239,20 euros, una cámara que graba a 5.3K y que es resistente al agua.

Theragun Relief Alivio

No son pocas las veces que hemos realizado mal un determinado ejercicio y hemos acabado sufriendo algún que otro dolor en un músculo —a mí me ha pasado, y más veces de las que me gustaría—. Para ello siempre viene bien tener a mano un buen masajeador de percusión. El que tiene más valoraciones en Amazon es una muy buena opción de compra, pero en este caso hemos elegido la Theragun Relief Alivio (149 euros) por su particular diseño que permite sujetarlo mejor y de varias formas. Es, además, ligero, compacto y viene con tres velocidades muy silenciosas.

SHOKZ OpenMove

Unos auriculares Bluetooth vienen bien si pretendemos hacer ejercicio en una posición estática, como bien puede ser en un gimnasio, pero la cosa cambia cuando queremos utilizarlos a la hora de correr o cuando realizamos actividades en las que nos movemos demasiado. En estos casos no hay nada como unos buenos auriculares de conducción ósea, y los SHOKZ OpenMove (64 euros) se han convertido en una de las mejores opciones de compra gracias a su estupenda relación calidad precio. Tienen una autonomía de hasta seis horas, son resistentes al agua, pesan sólo 29 gramos y se ajustan muy bien.

SHOKZ OpenMove Hoy en Amazon — 64,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Garmin Forerunner 255

Los relojes inteligentes y los relojes deportivos son los compañeros por excelencia de cada entrenamiento. Son capaces de medir muchas métricas en cada actividad y ofrecen una experiencia súper completa. Aquí Garmin es una de las grandes ganadoras del sector, y su Garmin Forerunner 255 (249 euros) es la opción perfecta para usuarios principiantes y también avanzados. Su autonomía es de hasta 14 días, incluye GPS, puede almacenar música, cuenta con métricas avanzadas y dispone de planificaciones para cada entrenamiento.

Garmin Forerunner 255 Music Hoy en Amazon — 249,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Garmin EDGE 1050

En cambio, si lo que buscamos es un dispositivo de lo más completo que nos ayude mucho a planificar rutas en bici, nada mejor que el Garmin EDGE 1050 (660,99 euros). Es un dispositivo caro, pero a cambio ofrece una experiencia súper completa gracias a su seguimiento preciso del rendimiento, pero también por su capacidad para crear trayectos, consultar el tipo de superficie de la carretera o recibir alertas a los ciclistas y peatones con el timbre.

Garmin EDGE 1050 PVP en Decathlon — 660,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

GoPro HERO10

Y ¿qué hay de los deportes extremos o aquellos en los que siempre viene bien tener una cámara a mano? Hoy en día hay muchísimas opciones para elegir, pero una de las preferidas por muchos usuarios es una GoPro. Entre todos los modelos que tiene la marca, actualmente la GoPro HERO10 (239,20 euros) es una de las que tienen mejor relación calidad precio. Este modelo monta una pantalla CLD y puede grabar vídeo a 5.3K a 60 fps, transmite vídeo en vivo de 1.080p, cuenta con estabilizador y es resistente al agua.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Bruno Nascimento en Unsplash, Theragun, SHOKZ, Garmin, GoPro

En Xataka | Qué auriculares inalámbricos comprar para correr. Guía de compra con recomendaciones y diez modelos destacados desde 40 euros

En Xataka | Llevo más de 20 años entrenando y estoy harta de probar cacharros. Al final me he quedado con estos dos