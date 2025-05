Las marcas chinas se las prometían muy felices plagiando el diseño de la Vespa. Se toparon con un problema: es "arte"

Copias de motos hay muchas. Y más aún con la llegada de las motos chinas al mercado. De hecho, hay fabricantes europeos permitiendo a los chinos copiar su diseño para seguir ganando dinero: es una larga historia. Pero hay un fabricante cuyo diseño está especialmente protegido: hablamos de Vespa.

Una moto con derechos de autor. Todo vehículo fabricado y registrado en la UE goza de 25 años de protección para su diseño. Si se quiere ir más allá, hay que registrarlo como obra creativa y artística. Es el caso de Vespa, que goza de 70 años de protección de autor desde la muerte de su creador, Corradino D'Ascanio.

Esto sucedió en 1981, por lo que el diseño de la Vespa está protegido hasta 2051. Está reconocida como una obra de arte, y en caso de plagio puede lucharse ante la justicia, como explican en Motorpasión.

Es justo lo que pasó, con un mal inicio. En 2014, Vespa denunciaba ante la justicia europea un plagio cometido por Zhejiang, un fabricante chino que reclamaba como suyo el diseño de un scooter clónico a la Primavera 125. Cuatro años después, en 2019, el Tribunal General de la Unión Europea determinaba que no se habían violado los derechos de propiedad intelectual de Piaggio (marca tras Vespa) sobre este scooter, y desestimaba el recurso.

"Dado que el público pertinente que puede comprar escúteres tiene un nivel de atención elevado, considerará que el estilo, las líneas y el aspecto que caracterizan el escúter Vespa LX son diferentes, desde el punto de vista visual, de los del escúter de Zhejiang. Debido a las distintas impresiones que los dos escúteres producen, no existe ningún riesgo de confusión por parte del público pertinente."

Según la resolución inicial, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) fallaba a favor de un fabricante chino que, claramente, estaba copiando el diseño de la Vespa original.

Una interpretación subjetiva. El caso Vespa se rige por la ley de Copyright europea, que protege los diseños durante los citados 25 años, y por la protección de propiedad intelectual de hasta 70 años por creación de obra original.

Uno de los principales problemas de esta ley es que, en el caso de los vehículos, no hay un marco absoluto que sustente el posible plagio. Todo recae en la propia interpretación del Tribunal, que determinará o no si ha habido infracción o no de la ley. Los pilares en los que se cimenta el Código de Propiedad industrial son la novedad, el carácter creativo y valor artístico, elementos con una altísima carga subjetiva.

Pero el que la sigue, la consigue. Vespa no se rindió ante la evidencia de que una marca china estuviese plagiando su diseño. Piaggio recurrió la decisión del Tribunal y, cuatro años después, logró que la autoridad determinase que el patrón de Vespa es "inconfundible y no puede ser replicado", revocando su decisión anterior.

Imagen: Motorpasion

No es la primera batalla legal de Vespa. Ya en 2020, en plena batalla legal contra Zhejiang, Grupo Piaggio denunció a una de las marcas que presumían en el EICMA de Milán de sus nuevas scooters. Una entre la que se encontraba un modelo prácticamente idéntico a la Primavera 125.

Las motos acabaron siendo retiradas de los stands de los fabricantes, y ni que decir tiene que su venta en Europa está completamente prohibida. Hasta el momento, todo aquel que se ha atrevido a copiar a Vespa, ha acabado con su scooter fuera del mercado.

Ni la única obra de arte. Piaggio es el único fabricante que registró la Vespa como obra de arte, pero en el mundo del automóvil ha habido algunos casos. El Porsche 911 es uno de ellos, defendiendo su forma icónica en múltiples juicios.

Otros modelos icónicos, como el Ferrari 250 GTO, también fueron considerados como obra de arte tras enfrentarse legalmente a Ares Desing, compañía que quería comercializar una réplica del modelo. Pese a la protección que otorga el registro del vehículo como obra de arte, esta no es una práctica común en el mundo del automóvil, ni siquiera en el del vehículo de lujo.

Las réplicas siguen vivas. Aunque legalmente las Vespa no se puede copiar, su diseño sigue "inspirando" a numerosas marcas. Entre ellas, a la española Velca. Más allá de la similitud en el nombre, el fabricante está expandiéndose por España con scooters que recuerdan inevitablemente a la Vespa.

No es un diseño propio, viene desde China, y es compartido con otras muchas marcas. Otro asunto aparte es que Piaggio no haya querido enfrentarse en los tribunales ante las numerosas réplicas que siguen existiendo en el mercado.

Parecidos razonables. Más allá de enfrascarse en juicios cuya resolución nadie asegura (de no haber reclamado, Vespa seguiría con sus clones más vivos que nunca en un inicio), los fabricantes pueden hacer poco ante las copias. En el mundo del coche las copias chinas están a la orden del día, y en la mayoría de casos no pasa absolutamente nada.

En los casos más rocambolescos, como el de MV Augusta (uno de los fabricantes de lujo más exclusivos de motocicletas), han llegado a aliarse con gigantes chinos como QJ Motors para crear réplicas de los modelos originales. ¿Razón? Aliarse con fabricantes chinos, dejar que vendan un sucedáneo más económico y recoger beneficios.

Imagen | Vespa

