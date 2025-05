Los 1.548 CV del Xiaomi SU7 Ultra son tan salvajes que la marca quería mandarte a un circuito primero para examinarte

Un rival para Porsche y para el Tesla Model S con 1.548 CV de potencia pero mucho más barato que ellos. Eso fue lo que nos vendió Xiaomi durante la presentación del Xiaomi SU7 Ultra, la versión más potente y descabellada de su primer coche eléctrico.

Durante su puesta de largo, desde Xiaomi no dejaron de repetir todos y cada uno de los apartados en los que la marca china superaba a los rivales estadounidenses y germanos. Entre las cifras más destacadas, los de Lei Jun presumían de batir al Porsche Taycan GT Turbo, la versión más potente del eléctrico alemán. Concretamente, hablaban en los siguientes términos:

Prestaciones Xiaomi SU7 Ultra (paquete Nürburgring) Porsche Taycan GT Turbo Potencia 1.548 CV 1.34 CV Par motor 1.770 Nm 1.240 Nm 0-100 km/h 1,98 segundos 2,0 segundos 0-200 km/h 5,86 segundos 6,4 segundos Velocidad punta 350 km/h 305 km/h Precio (en China) 107.285,66 euros 259.000 euros

Las demenciales cifras de potencia y sus buenas prestaciones en circuito, destacando su récord conseguido en Nürburgring Nordschleife, consiguieron poner el cartel de "todo vendido" con la versión más radical de este coche chino en tiempo récord.

En los primeros diez minutos después de abrir las reservas, se registraron 7.000 pedidos. La compañía esperaba poner en el mercado 10.000 unidades a lo largo del año pero la acogida ha desbordado todo tipo de previsiones hasta el punto de que en el mercado de segunda mano se ha disparado su precio.

Lo que no sabían quienes compraron el coche es que no podrían disfrutar de los 1.548 CV. Al menos si no pasaban una serie de pruebas.

La marca ha tenido que dar marcha atrás.

Te quito 600 CV

Explican en Car News China que la sorpresa ha llegado a los usuarios cuando la compañía activó la actualización 1.70 de su coche eléctrico. De la noche a la mañana, quienes habían accedido a pagar los más de 70.000 euros que cuesta el coche de partida habían visto desaparecer más de 600 CV.

El Xiaomi SU7 Ultra ha llegado en dos versiones. Ambas cuentan con los famosos 1.548 CV pero la versión Nürburgring es la que está configurada como biplaza porque en su interior hay barras antivuelco que mejoran la rigidez y otra serie de componentes específicos para circuito. De ahí el incremento de precio.

En esta última versión se prestó especial atención a venderla como la específica para circuito después de que varios clientes tuvieran problemas con las versiones menos radicales. Tras agotar sus frenos, más de uno supo qué pasaba si te pasabas de frenada a velocidades muy altas.

La solución de Xiaomi fue levantar un cortafuegos. Con la actualización antes mencionada, el coche pasó a rendir "sólo" 900 CV de potencia. Y, además, activó una espera de 60 segundos desde que se activaba el sistema de salida desde parado (para comprobar su aceleración en el 0 a 100 km/h) con el objetivo de que los clientes no lo activaran en los semáforos. En ambos casos, la compañía alegaba motivos de seguridad.

Quienes quisieran desbloquear estas funciones tenían que demostrar en circuito que estaban preparados para ello. La compañía deshabilitaba estas restricciones si el conductor superaba una vuelta a un circuito por debajo de un tiempo concreto. Es lo que Xiaomi denominó "Modo clasificación", según Carscoop.

Sin embargo, explicaban en Car News China que la compañía ha tenido que dar marcha atrás ante las críticas de los conductores y ha devuelto los 648 CV de potencia que había capado por software. "Agradecemos los apasionados comentarios de nuestra comunidad y garantizaremos una mejor transparencia en el futuro", han asegurado desde la compañía en palabras recogidas por el medio.

Según Car News China, Xiaomi entendía que esos 1.548 CV sólo debían estar disponibles en circuito, con los neumáticos adecuados y en las manos adecuadas. Sin embargo, el gran atractivo a la hora de vender el coche ha sido, desde el principio, esa cifra mágica de millar y medio de CV de potencia.

Aunque Xiaomi ha sido la última compañía en llevar a cabo un downgrade en la potencia de su coche eléctrico, no es la última. Mercedes ha jugado con la idea de suscribirte para disfrutar de toda la potencia de sus coches eléctricos. La compañía germana propuso un pago de 100 dólares al mes para disfrutar de una mejora en la entrega del par motor de sus versiones más radicales de entre un 20 y un 24%.

Y Mercedes tampoco es la primera en hacer algo parecido. Bugatti hace años que obliga a introducir una segunda llave para desbloquear todo el potencial de sus Bugatti Veyron y Chiron. Una fórmula más elegante y exclusiva que la aplicada por Xiaomi y Mercedes pero que, en el fondo, esconde lo mismo que los dos casos anteriores: un coche al que se le ha capado toda la potencia.

