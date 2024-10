Llevo más de 20 años entrenando y estoy harta de probar cacharros. Al final me he quedado con estos dos

Tengo que reconocerlo: soy todo un neófito a la hora de hacer deporte. Desde mi adolescencia he practicado, por temporadas, todo tipo de actividades, pero nunca de forma constante o de forma controlada. Desde hace un tiempo intento compaginar entrenamientos de fuerza con salir a correr a la calle, en parte para mejorar mi estado físico, en parte por tener una vía para liberar el estrés del día a día.

Como le he cogido el gustillo, he comenzado a buscar algún gadget o dispositivo que me pueda ayudar (ya sea durante o después del entrenamiento). Por eso mismo, nada mejor que acudir a Raquel Rodríguez, ex-directora de Vitónica y toda una deportista, en busca de sabiduría. Para ella, son dos los dispositivos esenciales: estos auriculares de conducción ósea SHOKZ y la pistola de masaje Theragun Pro Black G5.

SHOKZ OpenRun Pro 2 Auriculares Deportivos de Conducción Ósea, Inalámbricos Bluetooth 5.3, Micrófonos con Cancelación de Ruido, Resistente al Agua IP55, 12h Reproducción, Carga Rápida USB-C, Negro Hoy en Amazon — 199,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Dos dispositivos ideales para mejorar el entrenamiento y la recuperación

Los 20 años que lleva Raquel practicando deporte han hecho que pasen por sus manos todo tipo de dispositivos y gadget orientados a hacer mejor la experiencia de hacer deporte. Si, teniendo en cuenta esto, solo considera dos como sus esenciales y sus imprescindibles, quiere decir que estamos ante dos dispositivos que merece mucho la pena tener en cuenta si tenemos pensados lanzarnos a hacer deporte.

El primero de estos dispositivos, son los auriculares de conducción ósea de la marca SHOKZ, que están disponibles en Amazon ahora mismo por 199 euros. Es cierto que la mayoría de usuarios están acostumbrados a usar auriculares in-ear o de diadema a la hora de salir a la calle a correr, pero elegir estos tiene todo el sentido del mundo por una razón: ofrecen la experiencia más segura.

Gracias a la tecnología de los mismos, podremos escuchar música con un muy buen nivel de calidad, pero sin perder consciencia de todo lo que tenemos alrededor.

Yo suelo correr siempre por una zona donde hay mucho movimiento, con niños, perros y bicicletas. Estos auriculares van fantásticos ahí porque no tapan el oído, sino que escuchas la música a través del hueso. Así podrás seguir estando al tanto de todo lo que hay a tu alrededor mientras suena tu música. Es más, puedes hasta mantener una conversación con ellos puestos.

Mientras que este gadget no me sorprendió, el segundo recomendado sí que me cogió por sorpresa. Nunca he sido 'creyente' de las pistolas de masaje, pero esta Theragun Pro Black G5 (disponible por 428,76 euros) funciona, y de verdad.

Es un dispositivo que querremos tener en casa cuando volvamos de entrenar. La pude probar cuando estuve en Vitónica, y es una maravilla. Para descargar la musculatura después de entrenar viene perfecta, y se nota mucho la diferencia de usarla a no tenerla en casa. Tiene diferentes cabezales, que viene genial para diferentes partes del cuerpo como en las piernas o la espalda. Mejora hasta el descanso.

No viene a sustituir la consulta de un fisioterapeuta, pero sí a ser el complemento perfecto a ello. Además, también nos puede venir genial para calentar el músculo antes del entrenamiento y evitar así posibles lesiones. En definitiva, un tándem de dispositivos que, viniendo de donde viene la recomendación, pienso lanzarme a por ellos.

