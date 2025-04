Esta barbaridad es el kit fotográfico del Xiaomi 15 Ultra. Y yo he decidido llevarlo hasta su límite

Hace unos días viajé a Singapur para la presentación del POCO F7 Ultra. Aprovechando que iba a estar unos días por la ciudad, me llevé mi Xiaomi 15 Ultra con un accesorio bastante especial: el kit de fotografía. El objetivo de este accesorio es el de acercar lo máximo posible la experiencia de una cámara profesional a un teléfono, aunque va incluso más allá.

Voy a contarte cuál ha sido mi experiencia con este accesorio, y si merece la pena o no hacerse con él, ya que a los 1.499 euros que cuesta el Xiaomi 15 Ultra habría que sumarle 199 euros, una cifra que acerca el conjunto a los 2.000 euros.

Qué incluye el kit. El kit fotográfico de Xiaomi está compuesto por lo siguiente:

Una funda para el teléfono.

Grip de batería de 2.000mAh

Tres anillos de cámara (uno de ellos adaptador para filtros ND de 67mm).

Dos botones de obturador.

Grip desmontable de agarre.

Correa.

La composición del kit es más que correcta, y permite que cumpla con su objetivo: convertir el teléfono en un dispositivo más cercano a una cámara, incluida la opción de introducir filtros de densidad neutra.

Cómo queda el kit instalado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el kit aumenta, y mucho, el volumen y dimensiones de este teléfono. Su razón de ser es el grip, y este hace que el móvil deje de tener el diseño de un móvil. El grip es muy, muy cómodo, y hace que la ergonomía al estar haciendo fotos durante horas sea excelente.

Un punto a tener en cuenta es el que el adaptador para filtros ND es de 67mm, una medida para la cual muy probablemente no tengas filtro. Si, como en mi caso, tienes un ND de mayor tamaño, te tocará utilizar anillos adaptadores. Es bastante gracioso cómo queda una conversión a ND de 82mm. Eso sí, olvídate de meter el móvil en el bolsillo, esto ya es una cámara.

El filtro ND permite hacer exposiciones curiosas, como esta.

La experiencia con el kit. Este kit tiene cuatro botones.

Botón de grabar (incomodísimo y muy pequeño)

Botón de obturación (perfecto)

Dial para zoom (muy bien)

Dial para compensación de exposición (perfecto)

Xiaomi 15 Ultra, modo automático compensando exposición.

El kit no añade ninguna función extra que no podamos realizar mediante la propia pantalla del teléfono, pero sí que lo hace todo mucho más cómodo. Por ejemplo, la compensación de exposición es una de las funciones que más he utilizado gracias a tenerla en un dial. Las cámaras de los móviles suelen sobreexponer muchísimo y se alejan de un look cinematográfico, con esto se soluciona en segundos.

Parece un detalle menor, pero poder acceder a funciones del modo profesional directamente desde un botón hacen que la experiencia haciendo fotos sea excelente.

El botón de obturación está técnicamente bien ejecutado. La experiencia es muy similar a la de utilizar una mirrorless en modo de disparo electrónico, y el tacto es bastante agradable.

Por último, apuntar que la clave de este kit es que funciona como una powerbank. En total, cuenta con 2.000mAh. Si estamos haciendo muchas fotos y el teléfono empieza a quedarse sin batería, nos puede brindar cerca de un 40% de autonomía adicional.

El software del kit. Cuando conectamos este kit, podremos configurar desde los ajustes 'Grip de cámara' su comportamiento. En este menú encontraremos ajustes relativos a cuándo carga el teléfono, qué función activa cada uno de los botones. Esta es, con diferencia, la mejor funcionalidad del kit, ya que podemos hacer una personalización completa, como en las mejores cámaras mirrorless.

Este kit tiene su propio firmware y se actualiza de forma independiente, por lo que se abren las puertas a que, en el futuro, Xiaomi vaya añadiendo funcionalidades extra.

No es oro todo lo que reluce. A nivel técnico, el kit me parece una idea genial. Si hemos comprado un teléfono por su cámara, esta es una gran opción para llevarla al máximo. Pero, como fotógrafo profesional, he encontrado algunos peros.

El primero es el asunto del tamaño. Se supone que la ventaja de los teléfonos es poder tener una cámara de bolsillo. Si tengo que llevar este grip deja de serlo, y cobra (al menos, para mí) más sentido utilizar una cámara de verdad. Hay infinidad de mirrorless de tamaño reducido que rinden mucho mejor que cualquier teléfono.

El segundo punto es que Xiaomi se ha olvidado por completo del formato más usado a día de hoy: el vertical. Si queremos hacer algún vídeo en vertical, o disparar en este formato, el kit queda completamente inutilizado, solo está pensado para orientación vertical.

El último punto tiene que ver con el precio. Un Xiaomi 15 Ultra más este kit se va a 1.700 euros. 1.700 euros por un teléfono cuya razón de ser es la cámara, y que no podremos transportar de forma cómoda si llevamos el kit.

En mi opinión, comprar cualquier móvil más económico, como el Xiaomi 14T (500 euros) y una mirrorless + objetivo kit de unos 1.200 euros, es una compra mucho más lógica si de verdad nos gusta la fotografía. Ahora bien, si ya te has comprado un Xiaomi 15 Ultra, hacerse con el kit es algo que querrás sí o sí.

Imagen | Xataka

En Xataka | Los móviles con mejores cámaras que hemos analizado en los últimos meses (2025)