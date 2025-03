Poco F7 Ultra, análisis: si el Poco de siempre es ahora mejor, el éxito está asegurado

Hay pocas máximas en el mundo de los smartphones. Una de ellas podría ser que el Poco F de cada año tiene el éxito asegurado aunque nos ofrezca lo mismo. Otra, también asociada a la marca del entorno Xiaomi, nos dice que un Poco que no salga en su amarillo definitorio, no es un Poco real.

El nuevo Poco F7 Ultra, un paso más adelante en la familia más excelsa del fabricante, cumple con ambas premisas. Pero en el caso de la primera, la de ofrecer siempre lo mismo, no es del todo correcta. El nuevo Poco F7, como su apellido Ultra ya nos da a entender, va mucho más allá en busca de mejorar justo donde los Poco F siempre han fallado: la cámara de fotos. ¿Será ésta por fin el Poco definitivo?

Ficha técnica del Poco F7 Ultra



poco f7 ultra PANTALLA AMOLED de 6,67 pulgadas Resolución 2K (3.200 x 1.440) Tasa de refresco de 120 Hz 3.200 nits de brillo pico DIMENSIONES Y PESO 160,26 x 74,95 x 8,39 mm 212 gramos IP68 PROCESADOR Snapdragon 8 Elite VisionBoost D7 RAM y almacenamiento 12/16 GB LPDDR5X 254 / 512 GB UFS 4.1 CÁMARA FRONTAL 32 MP, f/2.0 CÁMARA TRASERA Principal: 50 MP, f/1.6, OIS Gran angular: 32 MP, f/2.2 Telefoto: 50 MP, f/2.0, zoom 2,5x, OIS BATERÍA 5.300 mAh Carga rápida 120 W Carga inalámbrica 50 W SISTEMA OPERATIVO Android 15 HyperOS 2 CONECTIVIDAD 5G WiFi 7 Bluetooth 6.0 NFC IR USB-C 3.2 OTROS Lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla Altavoces estéreo PRECIO Desde 749 euros

Diseño, pantalla y sonido: amarillo Poco, pero no solo eso

Pocos terminales en la historia de los smartphones han conseguido que un color los acabe definiendo. Para mi, Poco es amarillo. Y amarillo es Poco. Así que por supuesto que este nuevo Poco F7 Ultra tiene al amarillo entre sus tonos posibles. De hecho son solo dos los que podemos escoger (negro y amarillo), quizás la única pega a nivel de diseño.

El Poco F7 Ultra demuestra el buen hacer del fabricante a la hora de construir terminales de gama alta. Su gama alta. Aquí tenemos un smartphone de gran acabado, con líneas de diseño muy suaves y atractivas a la vista y especialmente al tacto.

Es un terminal grande, con grosor algo superior a lo que esperamos en esta gama de terminales (8.39mm) y un peso que supera por poco los 210 gramos. Lo mejor es que en mano es un teléfono muy cómodo, manejable, con los controles físicos a una altura que tiene sentido y sin extraños experimentos.

El Poco F7 Ultra tiene un diseño atractivo y con acabado estupendo. La trasera de cristal me encanta y sobre el módulo de cámara ... gracias Poco por no exagerarlo de manera artificial

El acabado es de gama alta y me ha gustado mucho. La trasera usa cristal con un acertado toque mate y detalles brillantes ya en la parte del tercio superior. Y no hay exageración del tamaño del módulo de cámara, así que tenemos un diseño trasero equilibrado y que no quiere engañar a nadie. Incluso el marco de aluminio del módulo de cámara es un añadido que se agradece.

También ofrece un acabado mate el marco metálico, resultando en un conjunto muy visual y sobre todo resistente a la suciedad. Y el día a día, según el fabricante. Lo que sí que hay que advertir es que, colocado boca abajo sobre superficies planas, el terminal se desliza con muchísima facilidad y nos hemos llevado más de uno y dos sustos.

La resistencia es una de las mejoras prometidas por Poco, tanto para el cristal delantero y trasero como para el cuerpo en general, donde ahora se hace valer el perfil IP68 del nuevo terminal, lo que nos garantiza tranquilidad en caso de salpicaduras o caídas accidentales al agua siempre que no sean de más de 2.5 metros de profundidad ni 30 minutos. En estos casos agradezco esta resistencia por la posibilidad de poder realizar un lavado rápido del terminal de manera segura y poder tenerlo como nuevo.

Las alegrías no acaban con el diseño general del equipo sino que siguen con el frontal, donde el diseño todo-pantalla se hace muy presente y permite que la pantalla de 6,67 pulgadas y resolución 3200x1440 píxeles (más de 525 ppp de densidad) luzca en todo su esplendor. Si eres de los que da un uso intenso al teléfono móvil, es una pantalla para disfrutarla.

Las horas y horas delante de la pantalla del Poco F7 Ultra se disfrutan mucho tanto por brillo como por resolución

El panel del Poco F7 Ultra es de tipo AMOLED, con sus modos de personalización típicos y las tecnologías de cuidado de la vista que ya no pueden faltar en un gama alta que se precie, como el ajuste del brillo en más de 15.000 niveles, certificaciones TÜV Rheinland o un PWM de 3.840 Hz.

En su ficha técnica no falta la frecuencia de refresco máximo de 120 Hz, que podemos ajustar de manera individual a 60 Hz o mantenerla dinámica, así como un modo de alto brillo (HBM) de 1.800 nits para mejorar la visibilidad a plena luz del día, o uno poco de 3.200 nits.

La parte táctil también viene mejorada, curiosamente con un toque de IA para que podamos usarla en condiciones no favorables como puede ser con las manos sucias o incluso con guantes. Nosotros lo hemos probado con unos de lana sintética y ha funcionado.

Bajo la pantalla encontramos un sensor de huellas de tipo ultrasónico que funciona a la perfección. Nos identifica la huella de manera instantánea y queda situado a una distancia ideal en la pantalla. También podemos optar por la identificación por rostros, con un comportamiento también muy preciso.

En el apartado de sonido, el Poco F7 Ultra demuestra poderío a base de mucha potencia sonora con sus altavoces estéreo y buen equilibrio habida cuenta de las limitaciones con los sonidos graves que tienen estos dispositivos. Hay sonido envolvente de la mano de Dolby Atmos y ecualizador para tratar de personalizar al máximo nuestra experiencia con el terminal.

En lo que respecta a la conectividad del equipo, tenemos emisor de IR, NFC, Bluetooth 6.0 y Wi-Fi 7.

Rendimiento, software y autonomía: sin concesiones gracias al Snapdragon 8 Elite

Xiaomi también tira la casa por la ventana en la elección del procesador para su terminal Poco más potente y ambicioso. El apellido Ultra no hace rehenes y además del procesador de referencia ahora mismo en la gama alta, el Snapdragon 8 Elite, este terminal viene acompañado del chip gráfico dedicado VisionBoost D7 que, combinado con la GPU Adreno, promete elevar las prestaciones asociadas a todo lo visual y gráfico del nuevo terminal Poco.

Como hacemos notar habitualmente cuando trabajamos en análisis con gamas alta del máximo nivel, el extra de rendimiento, ya sea de potencia pura o básicamente gráfica, no es perceptible para el usuario en el día a día.

Salvo por cuestiones de optimización de una capa de software concreta, la gama alta ofrece una experiencia de uso prácticamente similar a nivel de usuario, con fluidez máxima ya sea para navegar con múltiples pestañas, jugar a títulos exigentes o reproducir contenido en streaming. Y este Poco F7 Ultra cumple con esa máxima al pie de la letra.

Debemos pues pasar a las pruebas sintéticas para obtener cifras frías pero que nos permiten colocar en un ranking ficticio a este nuevo Poco de Xiaomi. Aquí hay que tener en cuenta que el perfil de energía con el que el Poco F7 Ultra viene de serie no le permite destacar en los test y hay que entrar en las opciones del sistema para indicarle que, aunque perdamos alguna hora de autonomía, queremos que este Poco se empleea fondo durante nuestros test.

Tras las habituales pruebas con 3DMark, PCMark o GeekBench, entre otros, el Poco F7 Ultra queda tal que así entre los gama alta más potentes que hemos analizado en Xataka hasta ahora:



Poco f7 pro Xiaomi 15 ultra IPHONE 16 PRO MAX realme gt7 pro OPPO FInd x8 pro PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Apple A18 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite MediaTek Dimensity 9400 RAM 16 GB 16 GB 8 GB 16 GB 16 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 2.990/ 9.006 3.437 / 8.312 3.106/7.799 3.150 / 9.664 2.685 / 8.398 3D MARK Wild Life Unlimited 24.343 10.225 16.809 24.987 22.312 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 24.565 / 17.531 25.327 / 21.214 16.906/8.538 24.874 / 18.637 23.330 / 18.964 PCMARK WORK 20.877

- 25.431 16.738

Pese a lo que indica Xiaomi, el chip gráfico dedicado de la casa no hace a este equipo despuntar frente a la competencia aunque sí que supera a otros terminales sin este chip y mismo Snapdragon, aunque de nuevo hay que indicar que, a nivel de fluidez y opciones gráficas, es complicado valorar por el usuario dicha mejora.

Lo que no ofrece lugar a dudas es que la combinación del Snapdragon con los 12 o 16 GB de memoria LPDDR5X (según modelo) produce un importante calentamiento de la trasera del equipo. Aquí, la refrigeración LiquidCool de la que presume Xiaomi, mantiene el interior del equipo a no más de 41-42 grados según nuestras pruebas, pero traslada el exceso de calor de manera muy apreciable al tacto a la parte trasera del equipo. Y no en zonas alrededor de la cámara sino en toda su superficie de manera más o menos regular.

En cuanto a la estabilidad del equipo, en nuestras pruebas ha rondado el 75%.

Como el resto de equipos de gama alta de Xiaomi, este Poco F7 Ultra llega al mercado estrenando la capa HyperOS 2 sobre Android 15 así como la mediática HyperAI que se entremezcla con la integración de Gemini en el día a día con el terminal.

De HyperOS 2 hay que destacar que mantiene una alta posibilidad de personalización, con los fondos de pantalla dinámicos y nuevos widgets como elementos estrella, así como mejoras en la integración con otros dispositivos de la compañía. También mantiene el alto número de aplicaciones y juegos a modo de bloatware así como servicios duplicados respecto a Google.

La gran novedad llega de la mano, ¡oh! sorpresa, de la IA. Y como con la integración de Gemini no tenía suficiente, pues redobla su apuesta (redundando en muchos casos) con su propia IA, para la cual es necesario tener cuenta de Xiaomi y conexión a Internet.

El caso es que lo que nos ofrece la IA de Xiaomi no es nada diferente de lo que ya tenemos disponible. Así, hay ayuda a la escritura de notas, la transcripción de audio, traducción en tiempo real de grabaciones y/o llamadas o ayudas para la edición de imágenes o generación de las mismas. Nada realmente diferenciador.

Nada nuevo ni muy logrado. Fijaos en la huella de la persona que hemos borrado

Sí que lo es el apartado de batería, donde la carga rápida de 120 W es algo a lo que uno acaba acostumbrándose pronto aunque no lo necesite realmente.

El Poco F7 Pro cuenta con una gran batería de 5300 mAh acompañado de ese cargador HyperCharge de 120 W (incluido en la caja con su correspondiente cable USB-C) así como carga inalámbrica de 50 W.

Incluso con los más de dos días de autonomía del Poco F7 Ultra, su carga rápida de 120 W con cargador de serie es lo más interesante del terminal a nivel de batería

De manera contraria a como es habitual en nuestras pruebas, hay que indicar que el cargador de 120 W, en modo normal, es capaz de cargar en solo 9 minutos desde un 2 a un 50%. Y la carga la completa en solo 29 minutos.

Pero es que si aceptamos que el cargador ofrezca lo máximo durante toda la carga, con el consiguiente aviso de que se puede producir un sobrecalentamiento, esas cifras todavía pueden reducirse hasta la carga completa baja en solo 24 minutos. Ahora entenderéis por qué, en estos casos, la autonomía o al menos las horas de pantalla no tiene tacto valor como en otros terminales.

En todo caso, este Poco F7 Ultra con su batería de 5.300 mAh nos asegura por encima de dos días de uso muy intensos del terminal.

Otro cantar el cómo cuidamos de dicha batería. Hay bastantes opciones en la configuración del terminal para conseguir la promesa de Xiaomi: un 80% de la capacidad inicial tras 1.600 ciclos de carga.

Triple cámara y triple salto mortal para Poco

Una de las grandes diferencias entre los terminales Poco y los Xiaomi de gama alta la solemos encontrar en el comportamiento final de la cámara. Si es lo que más te importa en un teléfono, el camino de Xiaomi es el que hay que seguir.

Sin embargo, este Poco F7 Ultra mejora sus prestaciones no solo sobre el papel sino también en los resultados finales. No está todavía entre lo mejor pero el handicap de la cámara ya no pesa tanto a la hora de decantarse por un Poco frente a un gama alta clásico.

La apuesta del Poco F7 Ultra a nivel fotográfico es más ambiciosa que nunca. Tenemos por fin un tele de 2.5X pero los sensores siguen siendo demasiado pequeños

El sistema de cámaras del Poco F7 Ultra lo componen una cámara principal de 50 MP con sensor de 1/1.55" y f/1.6 (OIS) a la que acompaña un interesante telefoto 2.5x también con sensor de 50 MP, OIS y f/2.0. Completan el trío el gran angular con sensor de 32 MP y apertura f/2.2. Como vemos, Poco mantiene sensores de muchos megapixeles pero tamaño muy pequeño. Y recuperar ese terreno es muy complicado por mucha luminosidad que le des a la lente.

En su afán por agradar, la saturación roza niveles algo artificiales

La teoría que vemos sobre el papel se traslada directamente a los resultados en la calle. Pero primero repasemos el margen de trabajo que nos da esta cámara del Poco F7 Ultra, desde el gran angular (0.6x) hasta el 5x, todos ellos disponibles directamente desde la interfaz de la cámara.

Margen de trabajo de la triple cámara: de 0.6x a 5x

La cámara principal dispara por defecto a 12 MP pero si queremos añadir algo más de detalle, podemos optar por el llamado disparo UltraHD, el cual saca todo el partido al sensor de 50 MP.

Cámara principal, disparo 12 MP (izquierda). Recorte 100% a la derecha

Cámara principal, disparo 50 MP (izquierda). Recorte 100% a la derecha

El disparo en modo automático luce de manera correcta en la pantalla, eso sí, con cierta tendencia a la saturación, especialmente notable en los verdes. La imagen mantiene un justo nivel de detalle pero no tenemos el mejor procesado que esperamos en un terminal de gama alta. Tampoco se encuentra cómodo a nivel de rango dinámico ni el HDR, el cual podemos activar o no de manera manual, tiene demasiado efecto en las tomas complicadas.

Disparo 1x cámara principal

Interior, disparo automático 1x

A la derecha imagen con el modo HDR forzado

Esa cámara principal se queda en un aprobado justo por la noche. Es escenas con iluminación artificial suficiente, si nos alejamos de los bordes de la imagen, el resultado es satisfactorio y no abusa en exceso del procesado. Lo que no tiene efecto alguno es el modo Noche, así que mejor obviarlo.

Noche 1x interior

Recorte 100% disparo automático 1x

La cámara gran angular es la que más me ha decepcionado de las tres disponibles pese a que sobre el papel parecía mejor. No hay un nivel de detalle suficiente y hay que añadir que el procesado todavía penaliza más ese aspecto. Sí que cumple en el resto de elementos y tiende menos a saturar los colores que la cámara principal.

Por último toda hablar de la cámara Telefoto 2.5x, que además de darnos mucho juego, ofrece una calidad que no desentona nada con la principal cuando la observamos en pantalla. Incluso el 5X que recorta de los 50 MP cumple en muchas situaciones.

Disparo 2.5x, 1x y 5x

A la izquierda, disparo 2.5x. A la derecha, 5x.

Disparo 2.5x

Disparo 5x

Disparo 2.5x noche

Entre los modos de disparo disponibles tenemos por supuesto uno denominado Pro, que incluye controles manuales pero no disparo en RAW, que suele ser lo más interesante de este tipo de modo de disparo. Modo Pro y retrato. También tenemos modo Retrato disponible desde 24 a 75 mm aplicando en cada caso diferente intensidad en el desenfoque de fondo, así como la cámara Selfie.

En este caso, la cámara frontal apuesta por un sensor de 32 MP con modo Retrato y un comportamiento notable, respetando muy bien el tono de piel y nivel de detalle.

En cuanto a la grabación de vídeo, ofrece los modos habituales de 1080p y 4K tanto a 30 como 60p, así como un modo 8K 30p. Curioso que la grabación de vídeo con la cámara secundaria tenga el modo telepromter, que me ha parecido muy útil en estos tiempos.

Poco F7 Ultra, la opinión y nota de Xataka

Xiaomi da un pequeño paso adelante a la hora de posicionar su nuevo Poco F7 Ultra. Ese apellido nos viene a decir que ha ido más allá de la denominación Pro y esto hay que justificarlo.

El Poco F7 Ultra lo hace a nivel de rendimiento, con algunas mejoras como el chip gráfico dedicado que refuerza todavía más el gran hacer de este terminal en rendimiento bruto, así como en la cámara. Ciertos retoques elevan su nivel y ya no puede ser considerado una barrera de entrada si encontramos una buena oferta por el terminal.

El resto de signos de identidad de un Poco de la familia más contundente de la marca se mantienen. Diseño muy reconocido y cuidado, una pantalla para disfrutar y el toque de su capa sobre Android que sin embargo nos parece que queda algo estancada y sin aportaciones relevantes más allá de las esperadas de la mano de la IA.

8,3 Diseño 8,5 Pantalla 8,5 Rendimiento 8,5 Cámara 8,5 Software 7,5 Batería 8,5 A favor Una ficha técnica y diseño impecable

Generosa pantalla con brillo y resolución ideal

No vamos a tener problemas de rendimiento en mucho tiempo En contra Si le exiges, el calentamiento llega incluso a incomodar para su uso

HiperOS 2 duplica servicios, apps y hasta funciones de IA que ya tenemos vía Google.

Las cámaras mejoran pero no es suficiente



