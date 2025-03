Xiaomi 15 Ultra, análisis: una noche loca entre un móvil y una cámara compacta

Xiaomi lleva años conquistándome con sus modelos Ultra. Son la máxima representación de lo que debe ser un móvil de gama alta a nivel de hardware y la experiencia de usuario es cada vez mejor. La razón: hay usuarios que queremos móviles que se acerquen a usos profesionales en fotografía, y la gama alta llega para cumplir lo mejor posible este escenario de uso.

El Xiaomi 15 Ultra llega para ser la nueva referencia en fotografía y vídeo, un teléfono con muchísima ambición y uno de los tickets de venta más elevados del mercado. Tras dos semanas probándolo a fondo tengo claro lo que ofrece, así que ponte cómodo, porque hay mucho que contar.

Ficha técnica del Xiaomi 15 Ultra



Xiaomi 15 Ultra Dimensiones y peso 161,3 x 75,3 x 9,4 mm 226g Pantalla 6,73" AMOLED WQHD+ 3.200 x 1.440 px (20:9) 120 Hz Hasta 3.200 nits Procesador Snapdragon 8 Elite Memoria 16 GB LPDDR5X Almacenamiento 512 GB UFS 4.0 batería 5.410 mAh Carga rápida 90W Carga inalámbrica 50W Cámaras traseras Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS Super telefoto: 200 MP, f/2.6, 100 mm, 4,3x, OIS Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm Cámara frontal 32 MP, f/2.0 SIstema operativo HyperOS basado en Android 15 Sonido Altavoces duales Dolby Atmos Conectividad WiFi 7

Bluetooth 5.4

GPS

NFC

Infrarrojos OTROS IP68 precio Desde 1.499 euros (16+512 GB)

Diseño: nacido para ser diferente

O lo amas o lo odias, no hay punto medio. Y no me escondo, estoy dentro del primer grupo. El Xiaomi 15 Ultra tiene un lenguaje de diseño muy marcado, sobre todo en esta unidad gris y negra que imita a las cámaras Leica. Hay opción de apostar por colores más discretos acabados en cristal (este teléfono está acabado parte en cuero vegano y parte en aluminio), siendo especialmente elegante en color negro.

El diseño del Xiaomi 15 Ultra gana mucho en persona. No es para todo el mundo, pero la calidad es innegable

Pese a ello, mi opción a comprar sería esta en colores Leica. El tacto de la parte trasera es muy agradable, la combinación gris/negro me parece ganadora y, lo más importante, es un teléfono con muchísima personalidad en su lenguaje de diseño.

La calidad de construcción es una de las mejores del momento, con una ligera curvatura trasera que ayuda a que sea bastante ergonómico. Un año más, el módulo de cámara acapara todas las miradas. En su interior hay cámaras de un tamaño inusual, pero a Xiaomi le gusta sobredimensionarlo para dejar claro que la cámara es el punto clave de este teléfono.

El anillo de cámaras es gigantesco, y hace que el teléfono baile en la mesa incluso si lo usamos con funda (incluida en la caja). Es el único punto que no me convence: entiendo que introducir una cámara de una pulgada requiere mucho espacio, pero me gustaría ver una aproximación algo más discreta.

El grosor del anillo es, prácticamente, como tener otro teléfono pegado a su parte trasera.

La calidad de la botonera es excelente, con un acabado rugoso en el botón de encendido y, lo más importante, una ubicación lógica. La mayoría de móviles de gama alta tienen el botón de volumen altísimo, siendo imposible usarlo con una sola mano. En este Xiaomi llegamos de forma relativamente sencilla, siempre y cuando tengamos una mano no muy pequeña.

Aunque es un teléfono pesado de más de 200 gramos, está muy bien balanceado. En general, pocas pegas puedo achacarle a este diseño, salvo la del gigantesco módulo de cámaras.

Pantalla: ¿dónde está mi brillo máximo?

Si le damos la vuelta, encontramos un frontal muy bien aprovechado y una curva cuádruple que es tendencia en los móviles asiáticos. El panel, de 6,73 pulgadas, tiene resolución 2K, 120 Hz de tasa de refresco, compatible con HDR10 y Dolby Vision y un brillo máximo de 3.200 nits en un 25% del panel. La tasa de muestreo es de 300 Hz, subiendo hasta los 2.160 Hz cuando ejecuta juegos.

El panel es excelente en calidad, pero el brillo automático no nos deja disfrutar por completo

Pese a sus datos, no estoy contento con el comportamiento del panel. El brillo automático no funciona de forma correcta y, para que brille como debe, es obligatorio usarlo en modo manual y activar la opción de 'Modo Diurno', que amplía el rango de brillo en condiciones de mucha luz.

No tiene mucho sentido que un panel no pueda alcanzar su pico de brillo en modo automático, como tampoco lo tiene que un flagship tarde bastante en cambiar el porcentaje de brillo al pasar de zonas con poca luminosidad a zonas bien iluminadas.

Salvando el brillo, la calidad del panel es excelente, es una gozada para visualizar contenidos HDR y jugar en alta calidad, y la curvatura no arroja sombras innecesarias.

Por cierto, la pantalla viene configurada en Full HD+ por defecto para ahorrar energía, una decisión que no comparto demasiado. Si pago por un panel Quad HD+, dame Quad HD+ al sacarlo de la caja, junto a la capacidad de poder decidir yo como usuario si quiero ahorrar algo de energía y reducir la resolución nativa del panel.

Sonido: potente y algo menos contundente de la cuenta

Respecto al sonido, tengo sensaciones encontradas. A finales de 2024 y principios de 2025 he podido probar teléfonos que, claramente, son top 3 en sonido. No tanto por el volumen máximo, sino por el brutal trabajo con los graves y el equilibrio en la calibración de sonido. Este teléfono suena muy bien, pero por su precio espera que compitiese por la corona del audio. No es así.

Me ha faltado algo de pegada y calidad final en el sonido. Ojo, no suena ni mucho menos mal, pero no está al nivel de los mejores que he podido probar. Sí que destaco, de forma adicional, el buen trabajo que hace Xiaomi con el motor háptico: tiene uno de los mejores sistemas de vibración del momento.

Rendimiento: una bestia fría como el hielo

Con un Snapdragon 8 Elite y una memoria RAM de 16 GB es prácticamente imposible que algo salga mal, y así ha sido. Este teléfono vuela, es capaz de ejecutar cualquier juego en la máxima calidad que el sistema permita, y su desempeño térmico sorprende para bien. En tiempos de móviles bastante calientes, este teléfono mantiene la temperatura de forma estable con facilidad.

A nivel de hardware, el Xiaomi 15 Ultra cumple con todo. De hecho, está por encima de su competencia en configuración de memorias

La memoria interna es de 512 GB de tipo UFS 4.1, algo imprescindible no solo para asegurar que el desempeño del teléfono será excelente, sino para garantizar que envejecerá bien durante los cuatro años que la compañía lo actualizará.

Los benchmark confirman estas sensaciones: la estabilidad de este teléfono en alto desempeño gráfico es superior al 83%, lo que muestra que apenas hay bajada de rendimiento cuando el teléfono empieza a coger temperatura.



Xiaomi 15 ultra IPHONE 16 PRO MAX realme gt7 pro OPPO FInd x8 pro PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Elite Apple A18 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite MediaTek Dimensity 9400 RAM 16 GB 8 GB 16 GB 16 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 3.437 / 8.312 3.106/7.799 3.150 / 9.664 2.685 / 8.398 3D MARK Wild Life Unlimited 10.225 16.809 24.987 22.312 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 25.327 / 21.214 16.906/8.538 24.874 / 18.637 23.330 / 18.964 PCMARK WORK

- 25.431 16.738

Uno de los principales problemas de la gama alta actual está en el ejercicio de disipación, ya que el 8 Elite es un chip difícil de domar. Es una excelente noticia saber que, en este teléfono, no hay problema alguno con esta potencia.

Software: HyperOS... HyperOS

Respecto al software, contamos con HyperOS 2 basado en Android 15, con la gran novedad de incluir HyperAI. Por primera vez, Xiaomi se suma por completo al carro de la IA con un hub de funciones interesantes. Tenemos funciones de escritura por IA, editor y galería, reconocimiento de voz, intérprete en tiempo real, integración nativa de Gemini...

La IA de Xiaomi está todavía un poco verde.

Lo que sí he notado es que esta es una primera versión, y todo está algo verde. La eliminación de personas no funciona muy bien, las traducciones tardan bastante (tuve la oportunidad de transcribir una entrevista de 15 minutos y tardó más de cinco en transcribirla entera) y, en general, se nota que no está demasiado madura.

Pero el problema de HyperOS no es este: es el bloatware. No es aceptable, bajo la opinión de un servidor, que un teléfono que roza los 1.500 euros tenga publicidad en las aplicaciones preinstaladas, y que envíe notificaciones sobre servicios y web que no son de mi interés. Esta estrategia de monetización puede cobrar sentido en móviles de acceso, pero en un gama alta ya se ha pagado (y bien) el peaje.

Respecto al soporte, cuenta con cuatro años de actualizaciones de sistema y seis años de actualizaciones para parches de seguridad. Daniel Desjarlais, director de comunicaciones en Xiaomi, nos contó de forma muy transparente que el ciclo medio de vida de un teléfono no es de seis años, como respuesta a por qué el resto de fabricantes ofrece este soporte frente a Xiaomi.

Batería: bien, muy bien

Si te preguntas qué tal la batería de este teléfono la respuesta breve es un "muy bien". No tiene los 6.000mAh del modelo chino por puro tema de costes. Xiaomi nos explicó que importar un teléfono desde China hasta Europa conlleva un importante desembolso, y recortar en aspectos como la batería permite mantener los precios.

Pese a ello, la autonomía es sencillamente brutal, y supera a teléfonos con batería de 6.000mAh. En concreto, he llegado a alcanzar las 10 horas de pantalla en dos días de uso, algo a lo que hay que sumar el sistema de carga rápida de 90W. La batería se carga al completo en menos de una hora, una cifra que no es de récord pero que, en mi opinión, basta y sobra.

Cámaras: su razón de ser

Este teléfono tiene una de las mejores experiencias fotográficas del mercado, vaya por delante. El Xiaomi 15 Ultra quiere liderar la carrera de la fotografía móvil, y ha puesto (casi) todo lo que está en su mano para lograrlo. Si hablamos del hardware, no se le puede recriminar absolutamente nada.

Sensor principal: 50 MP, 1 pulgada, f/1.6, OIS

Sensor teleobjetivo 3x: 50 MP, f/1.8, 70mm, 1/2.51", OIS

Sensor teleobjetivo 4,3x: 50 MP, f/2.6, 100mm, 1/1.4", OIS

Sensor ultra gran angular: 50 MP, f/2.2, 115˚, 1/2.76"

ToF 3D

Además de tener un sensor de una pulgada (algo que debería empezar a ser un obligado en dispositivos de gama alta), el nuevo teleobjetivo 4.3x monta un sensor HP9 de Samsung. Para que te hagas una idea, el tamaño de este sensor "1/1.4" es el mismo que tienen, en el sensor principal, la mayoría de teléfonos que compiten con él.

Aplicación de cámara

La aplicación de cámara del Xiaomi 15 Ultra merece unas palabras ya que, sin medias tintas, es la mejor que hay en el mercado, con diferencia. Esta es la primera vez en años que siento que un teléfono se enfoca de verdad en los usuarios profesionales, algo con mucho sentido cuando el marketing del teléfono gira entorno a la cámara.

Nada más abrirla tenemos los accesos clásicos de cualquier cámara, con la particularidad de los modos Leica Vibrant y Leica Authentic. Como digo en cada generación de Xiaomi, que no te engañe el nombre: Leica Vibrant es el modo fiel a la realidad. La magia viene cuando activamos dos menús.

El primero de ellos es el de modo Pro, que permite ajustar los controles de una forma brutal. Por defecto, podemos controlar velocidad de obturación, ISO, balance de blancos y enfoque, pero si deslizamos aparecen modos que no he visto en ningún otro teléfono.

En concreto son tres: obturación lenta (a una velocidad de 1/15 y una compensación de exposición de -0,3), obturación rápida (1/1000) y documental, (todo automático con compensación de exposición al 0,3). En resumidas cuentas para no iniciados, tenemos un modo para disparar de forma artística con mucho motion blur (desenfoque de movimiento), otro para disparar de forma rapidísima y sin trepidación y otro para asegurarnos de que el vídeo nunca estará quemado.

Tenemos por supuesto disparo en RAW (aunque no podemos disparar RAW a 50 MP, algo que no comprendo ni perdono en un teléfono así), y la opción de grabar en LOG con previsualización de LUTs. Esto último es bastante relevante, ya que podemos grabar prácticamente en bruto (sin apenas procesado) con una vista previa del filtro que aplicaremos en post-edición.

El segundo menú que me ha fascinado es el de ajustes de cámara. Jamás vi algo así en un teléfono. Está dividido en tres apartados: foto, vídeo y general. Para no aburrirte, solo destacar que tiene funciones que no había visto en otro teléfono:

Preferencias de medición de exposición desde los ajustes

Focus peaking nativo

Verificación de exposición (subexposición y sobreexposición en tiempo real)

Waveform (brillo de la imagen)

Estilo del obturador

Desactivación de ajuste automático de lente (para forzar que el teleobjetivo funcione incluso en baja luz, y no recortando sobre el sensor principal)

En resumen, la mejor app de cámara del momento.

Por último, contar que pronto estará disponible el kit para fotógrafos, que incluye un grip con batería de 2.000mAh, anillo para filtros de densidad neutra y botones físicos para el obturador. Todo un sueño cumplido para los amantes de lo analógico.

Fotografía diurna

Por el día, pocas situaciones te vas a encontrar en las que no te guste una fotografía hecha con el Xiaomi 15 Ultra. El nivel de detalle es bastante alto, el balance de blancos quizás algo frío, y la calidad final muy alta. Es una cámara bastante consistente, aunque hay un par de pegas que he de ponerle teniendo en cuenta el concepto del teléfono y a lo que aspira.

Llevo fascinado con el procesado de los Xiaomi Ultra desde que probé el 11 Ultra. Era un móvil que aniquilaba en nitidez y naturalidad a todos sus rivales. Con el 13 Ultra pasó lo mismo, pero con el 14 Ultra ya lo comenté:

La nitidez es muy alta, el color de las pieles quizás algo más cálido de la cuenta pero, en términos generales, los resultados impresionan. Sí que he notado algo que no me ha gustado mucho: hay más carga de procesado que el año pasado. Noto perfectamente algunas zonas en las que hay mayor actuación de los algoritmos de reducción de ruido, haciendo que se pierda nitidez por el lavado de la imagen.

¿El problema este año? Noto aún más esa carga de procesado, maldita sea. Por pura fuerza bruta, las fotografías salen muy bien. No obstante, sé de sobra que este sensor puede obtener resultados aún más naturales y cercanos a lo que nos daría una cámara digital.

Noto más viveza en los colores, algo más de nitidez artificial y un look en el que vuelve a notarse que la foto está hecha con un teléfono. El objetivo de todo fabricante premium debe ser, precisamente, alejarse de esto.

Ultra gran angular y zoom

Lo del zoom en este este teléfono es demencial.

Históricamente, Samsung ha sido el rey en zoom. Estoy deseando enfrentar el Samsung Galaxy S25 Ultra a este teléfono, porque ya no lo tengo tan claro. Xiaomi ha dotado a su 15 Ultra del ISOCELL HP9 de 200 megapíxeles para el zoom 4.3x (aunque los disparos siguen siendo a 12 megapíxeles), un teleobjetivo bastante bestia. Le acompaña un teleobjetivo 3x de 50 megapíxeles, pero mucho más luminoso (f/1.8 vs f/2.6)

¿Qué tal es el zoom? Excelente. Apuntar que desde el rango de los 70mm hasta los 200mm la nitidez es similar, una noticia brutal. Los dos teleobjetivos se comportan de forma sobresaliente, y nos permiten disfrutar de uno de los sistemas más versátiles del momento.

(24mm vs 200mm). No hay consistencia en luminosidad.

La única pega que le pongo tiene que ver con la diferencia que hay a la hora te tomar fotografías con las distintas cámaras de este teléfono. Es toda una lotería. Incluso hay diferencias en balance de blancos, algo que no debería suceder con un buen procesado de imagen.

3x vs 4.3x

He notado demasiado la diferencia en luminosidad. Lo lógico sería que, mediante software, el teléfono ajustase los parámetros de disparo para hacer consistentes los disparos entre el 3x y el 4.3x, pero no es así. El ejemplo que muestro evidencia las diferencias en luz que hay al disparar con una cámara u otra.

Respecto al ultra gran angular, pocas quejas tengo. Es una cámara que viene para aportar versatilidad y, aunque sea la más débil del conjunto, está a un nivel muy alto.

Modo retrato

El modo retrato no me ha fascinado, y estoy convencido de que necesita de una actualización para mejorar. La segmentación figura-fondo es un poco pegote, notándose demasiado la separación por software. Tampoco es demasiado fino detectando elementos complejos como el cabello, aunque destaco la brutal nitidez que se logra en este tipo de fotografías.

Fotografía nocturna

Por la noche, los resultados del Xiaomi 15 Ultra están en la línea comentada. Sigue siendo una cámara brutal en músculo, por lo que las fotografías sí o sí van a acabar resultando agradables. Aquí, pese al lavado, creo que Xiaomi está tan por delante en sensor que lo va a tener fácil para batir a sus rivales.

Las fotografías son brutales, con mucho nivel de detalle y aquí el balance de blancos se respeta, no tiende a azulear.

Selfie

El selfie de este teléfono me ha sorprendido gratamente: es, sin duda, uno de los mejores del mercado. La naturalidad en el tono de piel es algo por lo que nunca ha brillado Xiaomi, pero en este Ultra lo consigue (al menos, con mi tono de piel oscuro). También es genial en rango dinámico, nitidez, angular... Una de las mejores experiencias que he tenido en selfie.

Vídeo

Respecto al vídeo, tenemos hasta 8K a 30 FPS, aunque su punto dulce es el 4K. El trabajo de estabilización es genial, uno de los mejores del mercado, y me ha gustado mucho la interpretación general. Sí que hay (como en las fotos) un lavado excesivo que acaba con el detalle y hace que no sea el vídeo más nítido del mercado. Es algo que no se solventa ni siquiera grabando LOG, ya que los algoritmos de denoising actúan en cualquier circunstancia.

Xiaomi 15 Ultra, la opinión de Xataka

El Xiaomi 15 Ultra es un telefonazo, con todas las letras. No se le puede pedir prácticamente nada en hardware, tiene una cámara que satisfará a los más exigentes y, aunque tenga un precio alto, está al nivel de otros rivales que piden prácticamente la misma cifra.

Como puntos a mejorar, empezaría por el soporte. Algunos de sus rivales ofrecen seis años de actualizaciones, un punto a tener muy en cuenta cuando gastamos estas cantidades de dinero en un teléfono.

La cámara, aunque sea un punto positivo, tiene algos peros importantes. Se ha perdido naturalidad desde el Xiaomi 13 Ultra, una naturalidad que no se ha vuelto a recuperar por culpa de un procesado cada vez más agresivo. Por puro músculo es prácticamente imposible que nos salgan mal las fotos, pero esta cámara se puede exprimir mucho más con un procesado limpio.

Por último, HyperOS necesita, sí o sí, dejar de mostrar publicidad en móviles de este calibre. No es de recibo gastar 1.500 euros en un teléfono que nos bombardea con banners y publicidad dentro de las propias aplicaciones.

Pese a los puntos de mejora, Xiaomi ha vuelto a demostrar que tiene uno de los mejores móviles fotográficos de la historia reciente, y la importancia de dotar del mejor hardware a su dispositivo más ambicioso.

8,9 Diseño 9 Pantalla 9 Rendimiento 9,25 Cámara 9,25 Software 8 Autonomía 9 A favor La cámara, pese a sus fallos, es sencillamente espectacular

El rendimiento es increíble

Mucha personalidad en diseño y concepto En contra La cámara es muy buena, pero hay que afinar algunos aspectos del procesado

HyperOS necesita menos bloatware

La IA está aún por explotar



Imagen | Xataka

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.